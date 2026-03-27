Семеру извергся дважды и засыпал Яву густым пеплом

В Индонезии произошло два извержения Семеру с пепловым выбросом на 4,7 км

Tекст: Мария Иванова

«Два новых извержения вулкана Семеру произошли в провинции Восточная Ява в центральной части Индонезии», передает ТАСС.

По данным наблюдательного поста, между ними прошло менее трех часов, а пепловый шлейф поднялся на высоту 1 тыс. метров над кратером, то есть до отметки 4 676 метров над уровнем моря. Отмечается, что пепел с большой интенсивностью распространялся в северном и северо-восточном направлении.

В Центре вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии рекомендовали местным жителям и туристам не приближаться к кратеру ближе чем на 5 км из-за риска выброса раскаленных камней. Агентство предупредило и об угрозе лавовых потоков и образования горячих облаков.

Семеру является четвертым по высоте вулканом Индонезии, его высота достигает 3 676 метров над уровнем моря, это наивысшая точка острова Ява. Индонезийский архипелаг включает около 18 тыс. островов и расположен в тихоокеанском Огненном кольце, где фиксируется повышенная сейсмическая активность. В стране насчитывается более 500 вулканов, из них действующими считаются около 130.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале за одни сутки сутки вулкан Семеру в провинции Восточная Ява пять раз выбросил столбы пепла на высоту до одного километра над вершиной.

Ранее в Индонезии четыре новых извержения вулкана Семеру подняли потоки пепла на высоту почти 4,7 км.