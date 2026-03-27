Незрячие дети создали парфюмерную карту России

Tекст: Мария Иванова

Незрячие дети из Москвы разработали «парфюмерную карту» России, объединяющую десять ароматов, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает РИА «Новости».

«Один из приоритетов столицы – внедрение и развитие инклюзивных сервисов и программ, чтобы москвичи с особенностями здоровья могли жить полноценной жизнью: заниматься спортом, наукой и, конечно, творчеством. Полтора года назад на базе Центра социальной интеграции Дианы Гурцкая мы создали уникальный проект – Академию парфюмерии. Здесь дети с нарушениями зрения открывают для себя мир ароматов», – рассказала Ракова.

По ее словам, под руководством опытных наставников воспитанники академии изучают тонкости парфюмерного искусства и создают собственные композиции.

В новом сезоне к проекту присоединился Национальный центр «Россия», и в совместной работе появилась «парфюмерная карта» десяти регионов и городов страны. Юные парфюмеры передали в ароматах характер Москвы, Петербурга, Краснодара, Калининграда, Сибири, Крыма, Суздаля, Дагестана, Казани и Владикавказа.

Ракова отметила, что сначала дети погружались в атмосферу выбранных мест, знакомились с их особенностями и запахами, а затем разрабатывали формулы ароматов, шаг за шагом подбирая ноты. Так родились композиции «Чайные традиции Москвы», «Туман над Невой», «Сердце Байкала» и другие.

Готовые ароматические диффузоры, составляющие «парфюмерную карту» России, уже этой весной появятся в универмаге Национального центра «Россия», где их сможет послушать любой желающий.

