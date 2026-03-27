Tекст: Вера Басилая

Посольство России в Кишиневе выразило серьезную обеспокоенность ростом проявлений нацистской идеологии в Молдавии, передает РИА «Новости».

В официальном заявлении диппредставительства отмечается, что в республике фиксируются случаи открытия памятников румынским оккупантам, а также участившийся вандализм в отношении мемориалов советским солдатам.

«Россия крайне серьезно относится к подобным ревизионистским поползновениям», – говорится в заявлении посольства.

Дипломаты подчеркнули, что все факты надругательства над исторической памятью фиксируются и не останутся безнаказанными. В посольстве напомнили о принятом 24 марта законе, который предусматривает уголовную ответственность в России за отрицание геноцида советского народа и оскорбление памяти его жертв даже за пределами страны.

В заявлении отмечается необходимость решительного сопротивления идеологиям, ставящим под сомнение базовые ценности. Представители посольства считают, что только совместная защита исторической памяти может предотвратить повторение трагических событий прошлого и обеспечить мирную жизнь будущим поколениям.

Согласно заявлению, после прихода к власти в Молдавии партии «Действие и солидарность» во главе с Майей Санду, в стране проводится политика пересмотра истории, запрещается использование георгиевской ленты и устанавливаются памятники румынским солдатам. Такие шаги сопровождаются официальными церемониями и вызывают критику со стороны общественности, напоминающей о преступлениях румынских войск против мирных жителей Молдавии.

