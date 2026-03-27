Кулики вернулись на Куликово поле

Tекст: Мария Иванова

Одни из первых перелетных птиц – кулики – прибыли после зимовки в Тульскую область, передает РИА «Новости».

Как сообщила начальник научно-исследовательского отдела природоведческих дисциплин музея-заповедника «Куликово поле» Ольга Бурова, кулики – это большая группа, в которую входят ржанки, кулики-сороки, бекасы и чибисы.

«Кулики – это достаточно большая группа птиц: и ржанковые, и кулики-сороки, и бекасовые, и чибисы. Они возвращаются одними из первых. Как только водоемы вскрываются, они и прилетают, потому что они околоводные. Часть останется здесь, а большая часть, наверное, все-таки улетит дальше», – рассказала Бурова.

Сейчас этих птиц можно встретить по всей территории музея-заповедника, особенно много их у водоемов. Кулики активно ищут пищу и готовятся к гнездованию, перемещаясь по обширным участкам местности.

В заповеднике не ведется точный учет численности куликов, специалисты фиксируют только сроки их прилета и отлета. При этом, как отметила Бурова, название «Куликово поле» не связано напрямую с названием этих птиц.

