Пассажирский Boeing едва не врезался в вертолет Black Hawk в США

Black Hawk пересек траекторию снижающегося Boeing 737 в небе над Калифорнией

Tекст: Мария Иванова

Армейский вертолет Black Hawk пересек траекторию полета пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании United Airlines при заходе на посадку в аэропорту города Санта-Ана в Калифорнии, передает ТАСС.

В момент инцидента на борту лайнера, готовившегося к приземлению, «сработала автоматическая система предупреждения о столкновении», сообщил сервис Flightradar.

Происшествие случилось 24 марта. Самолет снизился примерно до высоты около 600 м, когда вертолет, летевший на уровне порядка 430 м, пересек его курс. По данным портала, минимальное расстояние между воздушными судами при пересечении траекторий составило примерно 460 м.

После сигнала бортовой системы экипаж временно прекратил снижение примерно на полминуты и спустя три минуты благополучно посадил самолет. Федеральное управление гражданской авиации США объявило о начале расследования.

В январе 2025 года над Вашингтоном произошел подобный инцидент: самолет American Airlines столкнулся в воздухе с вертолетом Black Hawk, тогда погибли все 64 человека на борту лайнера и трое военнослужащих.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральное управление гражданской авиации США заявило, причиной трагедии с 67 жертвами в Вашингтоне стало отсутствие предупреждения экипажа American Airlines о сближении с вертолетом Black Hawk.

В декабре пассажирский самолет над США едва не столкнулся с заправщиком ВВС США с отключенным транспондером.

Отметим, что американские аэропорты столкнулись с рекордными задержками на досмотре и риском остановки работы на фоне многонедельной неоплаты труда сотрудников службы безопасности.