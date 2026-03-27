Беженка из Финляндии рассказала о распространении нацистских идей в Европе

Tекст: Вера Басилая

Финская беженка Салли Райски, обратившаяся за политическим убежищем в России, рассказала о повседневном присутствии нацистских идей и символики в Финляндии и других европейских странах. По словам Райски, с 14 лет она наблюдала, как нацизм проявляется в обществе, но окружающие предпочитали не обсуждать эти явления, передает РИА «Новости».

Райски отметила, что несмотря на формальные запреты, символика и идеи нацизма остаются в «серой зоне» – они не осуждаются и воспринимаются как часть обыденной жизни. Она подчеркнула, что в Финляндии среди молодежи популярны татуировки с нацистской символикой, в том числе с изображением «Черного солнца».

Активистка подчеркнула, что попытки пересмотреть историю Второй мировой войны и нормализация нацистской идеологии подтолкнули ее к изучению ситуации в Донбассе.

По мнению Райски, такие тенденции в Европе недопустимы. «Как мы можем нормализовать нацизм? Как мы можем забыть то, что было во время Второй мировой, Великой Отечественной войны? Как возможно переписывание этой истории?» – заявила она.

Финское ультраправое движение PVL проводило демонстрации со свастикой и факельные шествия, а после формального запрета его активисты продолжили деятельность в новых структурах.

В Финляндии прошло неонацистское факельное шествие «Марш 612», а ультраправая партия «Истинные финны» с политиками, замеченными в расистских высказываниях и симпатиях к гитлеровской Германии, вошла в правящую коалицию.

Президент Владимир Путин заявил о необходимости противостоять возрождению нацизма, распространению разрушительных идеологий, русофобии, антисемитизму и любым проявлениям расизма, национальной или религиозной нетерпимости.