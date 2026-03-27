Овечкин стал второй звездой дня НХЛ после хет-трика

Овечкин стал второй звездой дня после установления рекорда НХЛ

Tекст: Мария Иванова

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял второе место в списке звезд игрового дня Национальной хоккейной лиги, сообщает РИА «Новости».

В матче против «Юты Маммот», завершившемся победой его команды со счетом 7:4, Овечкин отличился тремя заброшенными шайбами. Этот хет-трик стал для 40-летнего форварда вторым в нынешнем сезоне и 34-м за всю карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.

Первое место в рейтинге звезд дня получил финский форвард «Анахайм Дакс» Микаэль Гранлунд, который также оформил хет-трик в гостевом матче против «Калгари Флэймз», завершившемся победой его команды в овертайме 3:2. Третьей звездой дня стал защитник «Сиэтл Кракен» Брэндон Монтур, отличившийся дублем в домашней встрече с «Тампа-Бэй Лайтнинг», где хозяева выиграли 4:3 в овертайме.

Овечкин продолжает удерживать звание абсолютного рекордсмена НХЛ по общему количеству голов в регулярных чемпионатах. Его третья шайба в матче с «Ютой» стала 926-й в карьере – прежний рекорд принадлежал канадцу Уэйну Гретцки, который забросил 894 шайбы за 1487 матчей.

