Tекст: Дмитрий Зубарев

Механик рассказал, что все российские FPV-дроны оснащены отечественной прошивкой, передает ТАСС.

Он отметил: «Прошивки как в RX, так и в полетный контроллер являются нашей разработкой. Также есть против спуфинга, против воздействия систем радиоэлектронной борьбы», – заявил он. По его словам, ВСУ используют менее совершенные прошивки.

По словам специалиста, сборка российских беспилотников полностью осуществляется из деталей, произведенных на отечественных заводах. Он сообщил, что в отличие от российских, большинство деталей беспилотников ВСУ производится в Китае или закупается на маркетплейсах. Механик подчеркнул, что не считает сборку БПЛА ВСУ передовой и выделил разницу в уровне технологической оснащенности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, участвующие в СВО российские военнослужащие оценили украинские FPV-дроны как превосходящие отечественные по количеству и качеству.

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил о сборке украинских беспилотников из импортных комплектующих, поставляемых из США, Европы, Канады и Китая.

Аналитики отмечали ключевой прогресс России в области беспилотников в 2025 году, включая развёртывание серийного производства оптоволоконных FPV-дронов.