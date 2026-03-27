Россиянки получили возможность сдать тест на ДНК ВПЧ на диспансеризации

Определение ДНК вирусов папилломы человека высокого канцерогенного риска стало доступно россиянкам на первом этапе диспансеризации, передает РИА «Новости».

Тестирование проводится в рамках обновленных медицинских рекомендаций по диспансеризации мужчин и женщин для оценки репродуктивного здоровья, утвержденных Минздравом России в феврале.

Согласно рекомендациям, анализ предназначен для женщин в возрасте от 21 до 49 лет и проводится раз в пять лет. В случае положительного результата теста на ВПЧ обследование необходимо проходить ежегодно.

Дополнительно, если тест на ВПЧ показывает положительный результат, женщине раз в год назначают жидкостное цитологическое исследование микропрепарата шейки матки. Этот метод выявляет ранние аномальные изменения, включая воспалительные процессы, предраковые состояния и рак. Ранее цитологические исследования проводились реже: раз в три года для женщин от 21 до 29 лет и раз в пять лет для женщин от 30 до 49 лет.

Программа государственных гарантий в сфере ОМС на 2026 год предусматривает проведение теста на ДНК вируса папилломы человека методом ПЦР для женщин 21–49 лет.

Главный врач сети клиник «Стратегия здоровья» Дмитрий Демидик сообщил о включении с 2026 года в диспансеризацию скринингов на вирус папилломы человека и жидкостной цитологии для женщин.

Главный онколог Минздрава Андрей Каприн напомнил о доступности в рамках диспансеризации семи бесплатных скринингов на самые распространенные виды рака.