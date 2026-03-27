Япония усилила минно-тральные силы на фоне планов США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны Синдзиро Коидзуми заявил, что Япония усиливает минно-тральные силы на фоне предстоящего вывода аналогичных кораблей из эксплуатации в США к 2027 году, передает РИА «Новости».

Он добавил, что для морского государства крайне важно обеспечить безопасность морских путей, а современные технологии разминирования уже заложены в бюджет на 2026 год.

По словам министра, все 18 минно-тральных кораблей были объединены для повышения эффективности, ведется регулярная подготовка экипажей, а также оснащение судов системами автоматического обнаружения мин на базе искусственного интеллекта. Япония активно участвует в международных морских инициативах, что получает высокую оценку партнеров.

Коидзуми отметил, что США планируют к 2027 году полностью отказаться от минно-тральных кораблей, передав функции другим судам. Япония намерена развивать собственные компетенции в разминировании, чтобы повысить значимость для союзников и обеспечить безопасность американских военных кораблей в случае кризисов.

Министр также рассказал о расширении ракетных возможностей: эсминец «Текай» после модернизации в США получил возможность запускать крылатые ракеты Tomahawk, а испытательные пуски пройдут до лета. Япония рассматривает закупку этих ракет как временную меру до завершения собственной программы stand-off missile, обеспечивающей поражение целей за пределами досягаемости противника.

Размещение модернизированных противокорабельных ракет большой дальности на базе «Кэнгун» в Кумамото завершится до конца марта, несмотря на просьбы местных властей провести демонстрацию вооружения для населения. Обсуждается оснащение такими ракетами эсминцев, истребителей и подлодок. В Центральное командование США в Тампе Япония дополнительно направит двух офицеров для координации и обмена информацией о международной обстановке.

