Названы категории россиян с пенсией больше 100 тыс. рублей

Депутат Бессараб сообщила о пенсиях для матерей-героинь более 100 тыс рублей

Tекст: Вера Басилая

Матери-героини в России могут рассчитывать на пенсию в размере более 100 тыс. рублей, сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб, передает Lenta.ru.

По словам парламентария, для получения такой суммы учитывается не только дополнительное материальное обеспечение, но и трудовой стаж, который можно набрать, ухаживая за детьми, если до этого женщина проработала хотя бы один день…

«Причем, если рождается двойня, стаж суммируется, и год ухода идет за два. Если тройня – так же», – уточнила Бессараб.

Она также отметила, что на большие выплаты могут рассчитывать герои труда и герои России. Одни из самых высоких пенсий в стране получают военные пенсионеры – их средний размер превышает 46 тыс. рублей.

Депутат подчеркнула, что размер пенсии в целом зависит от суммы индивидуальных пенсионных взносов. Кроме того, доход может увеличиться на 40%, если гражданин проработает дополнительно пять лет. Увеличить размер пенсии возможно и за счет индивидуальных накоплений.

Ранее депутаты Госдумы приняли закон о дополнительных ежемесячных выплатах и расширении льгот для женщин, имеющих звание «Мать-героиня».

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о введении для таких женщин ежемесячного обеспечения в 36,5 тыс. рублей и учете в страховом стаже периода ухода за каждым ребенком без ограничений.

Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов заявил, что максимальный размер страховой пенсии в России не может превышать 67 тыс. рублей.

Президент Владимир Путин подписал закон, который гарантирует право на инвестиционный доход с пенсионных отчислений.