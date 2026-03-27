Министр Индии опроверг слухи о локдауне из-за энергетики

Министр Индии опроверг слухи о локдауне из-за энергетического кризиса

Tекст: Мария Иванова

Правительство Индии не обсуждает введение локдауна или других карантинных мер из-за ситуации в энергетике, передает РИА «Новости».

По словам Хардипа Сингха Пури, разговоры о грядущих жестких ограничениях не соответствуют действительности.

«Слухи о введении локдауна в Индии являются абсолютно беспочвенными. Позвольте мне заявить со всей ясностью: правительство Индии не рассматривает подобных предложений… Попытки распространять слухи и сеять панику в сложившейся ситуации являются безответственными и наносят вред», – написал Пури в соцсети X. Он подчеркнул, что власти в режиме реального времени следят за положением дел в энергетике, цепочках поставок и обеспечении товарами первой необходимости.

Министр отметил, что под руководством премьера Нарендры Моди предпринимаются все нужные шаги для бесперебойного доступа граждан к топливу, энергии и другим жизненно важным ресурсам. Пури заявил, что Индия доказала устойчивость перед лицом глобальной неопределенности и продолжит своевременно и скоординированно реагировать на возникающие вызовы.

Военная эскалация на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда США и Израиль приступили к ударам по объектам на территории Ирана, в том числе в Тегеране, что привело к разрушениям и гибели мирных жителей. В ответ Иран наносит удары по израильской территории и военным объектам США в регионе. Обострение вокруг Ирана фактически заблокировало Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, и уже отразилось на уровне добычи и экспорта нефти в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом осудил нападения на инфраструктуру Ближнего Востока.

Канал CNN отмечал обострение конфликта вокруг Ормузского пролива и рост закупок Индией российской нефти для обеспечения своей энергетики. При этом высокопоставленный индийский чиновник заявил о независимости страны от чьих-либо разрешений на покупку российской нефти и о намерении покупать топливо везде, где оно доступно.