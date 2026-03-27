В CMWP спрогнозировали уход 13 розничных брендов из России в 2026 году

В 2026 году российский рынок могут покинуть 13 брендов, пояснили в CMWP, передает ТАСС.

Часть из них уже полностью закрыла торговые точки. В мониторинг вошли товары широкого спроса, при этом бренды автомобилей, медицинских изделий и сети общепита не учитывались.

По данным консультантов, в процессе закрытия сетей находятся российские фэшн-марки Mollis, Urban Vibes, YOLLO и немецкий бренд Bugatti.

В сегменте детских товаров сворачивает работу российский Orby, а Pelican переводит продажи в онлайн, оставив одну действующую точку.

Отдел оптимизации затронул и ряд других российских марок. Сокращают число магазинов бренды Desport, Motherbear, «Домотехника» и Cats & Dogs. Фэшн-марки Cosareve и Pink Punk приостановили деятельность и, по оценке консультантов, могут как вернуться, так и окончательно уйти с рынка. Российские M’Studio и Face code, как отмечается, закрыли магазины в 2026 году.

Gloria Jeans планирует до конца 2026 года закрыть около 150 магазинов в различных регионах России. Сеть Modis подала заявление о банкротстве и собирается покинуть российский fashion-рынок.