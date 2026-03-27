Стало известно об испытании в США гиперзвуковой ракеты Dark Eagle

В США прошло испытание гиперзвуковой ракеты Dark Eagle на мысе Канаверал

Tекст: Мария Иванова

Испытание неопознанной ракеты, вероятно гиперзвуковой, прошло на космодроме на мысе Канаверал во Флориде, передает РИА «Новости».

Запуск в сторону Атлантического океана произошел в четверг примерно в 12.30 по местному времени, что соответствует 19.30 мск. На опубликованной фотографии заметен тонкий белый инверсионный след ракеты на фоне голубого неба.

По данным портала Florida Today, никаких публичных комментариев по поводу пуска не прозвучало. Издание Orlando Sentinel уточняет, что ранее на этой неделе береговая охрана США и министерство внутренней безопасности ввели временные зоны запрета в воздушном и морском пространстве, аналогичные тем, которые применялись во время прошлых испытаний гиперзвуковых ракет с мыса Канаверал.

Последний раз подобное испытание на мысе Канаверал проводилось в апреле 2025 года, когда там запустили дальнобойную гиперзвуковую ракету Dark Eagle. Как отмечает местная пресса, официальное название Dark Eagle армия США присвоила комплексу Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) всего несколько дней назад.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Пентагон намеревался развернуть первую оперативную батарею дальних гиперзвуковых ракет LRHW Dark Eagle.

В мае 2025 года на мысе Канаверал провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты морского базирования с неядерной боевой частью.

В декабре 2024 года американская армия и флот завершили на мысе Канаверал успешное испытание гиперзвуковой ракеты Long-Range Hypersonic Weapon.