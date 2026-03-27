Захарова: Запад выделил Украине в три раза больше средств, чем всей Африке

Tекст: Тимур Шайдуллин

Западные финансовые структуры с 2022 года выделили на поддержку Киева в три раза больше средств, чем на помощь всему Африканскому континенту. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, западные ассигнования Украине идут «на бойню, людоловство и убийства», передает ТАСС.

Захарова подчеркнула, что, по линии Международного валютного фонда, Киеву выделено 23,7 млрд долларов, что «составляет 877 % страновой квоты, определенной для Украины и равной 2,7 млрд долларов в год». Она также уточнила, что за период с февраля 2022 по январь 2026 года по линии Всемирного банка на Украину направлено 65,7 млрд долларов, в основном за счет гарантий и грантов западных стран.

Для сравнения, Захарова сообщила, что африканским странам в 2025 году одобрены кредиты МВФ на сумму 15,1 млрд долларов, из которых 9,1 млрд долларов получили 13 наиболее бедных стран Африки к югу от Сахары. По линии Всемирного банка для всех государств Африки всего утверждено финансирование на 22,4 млрд долларов.

Дипломат подчеркнула, что помощь Африке идет на развитие, образование и преодоление последствий колониализма, а деньги, выделяемые Киеву, по ее словам, используются исключительно «на бойню и людоедство».

Ранее Захарова заявила, что при этом, Киев сотрудничает с террористическими группировками и готовит боевиков для борьбы с легитимными правительствами, включая африканские страны.

До этого Франция активизировала планы по дестабилизации ситуации в странах Сахаро-Сахельской зоны с помощью террористов и украинских инструкторов.

