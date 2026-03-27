Овечкин оформил дубль в матче НХЛ против «Юты»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский нападающий клуба «Вашингтон» Александр Овечкин оформил дубль в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против команды «Юта», сообщает ТАСС. Он забил две шайбы на 26-й и 32-й минутах встречи, выведя счет на 3:3 во втором периоде.

Эти голы увеличили суммарное количество шайб Овечкина с учетом игр плей-офф и регулярного чемпионата до 1002. Отмечается, что это уже 925-й гол россиянина в матчах регулярных сезонов НХЛ, и по этому показателю он остается абсолютным рекордсменом лиги.

В общем списке лучших снайперов НХЛ (включая плей-офф) Александр Овечкин занимает второе место, уступая только легендарному канадцу Уэйну Гретцки, у которого 1016 голов. Напомним, что 22 марта в домашнем поединке против «Колорадо» Овечкин также отличился заброшенной шайбой, что позволило ему преодолеть знаковую отметку в 1000 голов за карьеру в НХЛ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» Александр Овечкин стал вторым хоккеистом в истории лиги с 1 тыс. заброшенных шайб за карьеру.

В домашней игре против «Оттавы» российский нападающий довел общее количество своих голов с учетом плей-офф до 999.

Ранее в матче с «Анахаймом» форвард «Вашингтона» Овечкин повторил рекорд Яромира Ягра по числу победных шайб в НХЛ с учетом плей-офф.