Дарчиев положительно оценил визит делегации Госдумы в США

Госдеп признал «Посейдон» и «Буревестник» уникальными вооружениями

Tекст: Вера Басилая

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно, выступая в комитете Сената США по международным отношениям, назвал российский подводный беспилотный аппарат «Посейдон» и ракету «Буревестник» запредельными «даже по российским меркам», передает РИА «Новости».

Динанно не пояснил, что конкретно он подразумевал под словом «запредельные» в контексте оценки российского вооружения, а также отметил, что такого термина в официальной классификации не существует.

Он подчеркнул обеспокоенность наличием у России подобных вооружений и отметил их уникальность.

Президент России Владимир Путин в октябре 2025 года заявил об успешном завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон».

Постоянный представитель России при Отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что создание этих вооружений стало ответом России на действия США, которые противоречат положениям ДСНВ.

Издание The Washington Post назвало российский автономный подводный беспилотник «оружием Франкенштейна».

Газета The New York Times сравнила эту систему вооружений с «летающим Чернобылем».