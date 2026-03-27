    «Википедия» запретила публикацию сгенерированных с помощью ИИ статей

    Tекст: Антон Антонов

    Сайт «Википедия» обновил правила, запретив создавать или переписывать статьи с помощью искусственного интеллекта, разрешается лишь минимальное редактирование и перевод при строгом контроле.

    Запрет связан с тем, что тексты, созданные большими языковыми моделями, часто нарушают основные правила контента «Википедии». Исключения допускаются лишь в некоторых случаях, которые отдельно указаны в новых правилах, передает РИА «Новости».

    Разрешается применять ИИ для предложения базовых правок к собственным материалам редакторов, но такие изменения допускаются только после проверки человеком и при условии, что языковая модель не добавляет собственного содержания.

    В сообщении также отмечается, что стиль некоторых редакторов может напоминать стиль ИИ, однако для санкций требуются доказательства, выходящие за рамки стилистических или лингвистических признаков.

    Использование ИИ для перевода статей между языковыми версиями «Википедии» должно соответствовать специальным рекомендациям платформы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках магистерской программы по международным отношениям НИУ ВШЭ впервые в гуманитарном образовании в России ввели правила использования студентами нейросети для научной работы. Еврокомиссия ввела запрет на использование ИИ-помощников на онлайн-конференциях, чтобы ограничить их функционал и участие в мероприятиях. Правительство России не поддержало проект закона о применении искусственного интеллекта в рамках предвыборной кампании.

    26 марта 2026, 16:59 • Новости дня
    Президент «Ростелекома»: Telegram умирает прямо вот сейчас
    @ IMAGO/Rudiger Wolk/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трафик мессенджера Telegram в России резко сокращается, заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    По его словам, Telegram по трафику «умирает прямо сейчас», передает ТАСС. Осеевский отметил, что трафик WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) в российских сетях практически исчез. «Трафик WhatsApp отсутствует вообще. Там может что-то в течение X-часов или дней пролететь (в Сеть), но трафика его фактически не существует. Поэтому WhatsApp умер, Telegram умирает прямо вот сейчас», – сказал он.

    Президент «Ростелекома» также подчеркнул, что в то время как зарубежные мессенджеры теряют аудиторию, российский сервис Max демонстрирует уверенный рост по объему трафика.

    Ранее в ФАС пообещали не штрафовать за рекламу в YouTube и Telegram до конца года.

    24 марта 2026, 18:34 • Новости дня
    Суд в Петербурге оштрафовал провайдера за доступ к YouTube

    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мировой судья оштрафовала петербургского интернет-провайдера ООО «Тинко» на 250 тыс. рублей за неограничение доступа пользователей к YouTube.

    Как уточнила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева, провайдера признали виновным по ч. 1 ст. 13.42.1 КоАП РФ за нарушение требований к пропуску интернет-трафика через технические средства противодействия угрозам безопасности сети, передает ТАСС.

    В декабре государственный Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования провел проверку, в ходе которой установил, что доступ к YouTube через сети «Тинко» был открыт. Выяснилось, что компания не обеспечила необходимую фильтрацию трафика с использованием ТСПУ, что является нарушением федерального закона «О связи».

    Суд назначил наказание в размере 250 тыс. рублей, что вдвое ниже минимального предела, установленного санкцией КоАП в 500 тыс. рублей. Такое решение объясняется принципом «справедливости и соразмерности» наказания, в частности соответствием характера правонарушения и обстоятельствам дела.

    Ранее ФАС предупредила о запрете рекламы на YouТube и в Telegram при их блокировке.

    26 марта 2026, 16:49 • Видео
    Унижения Зеленского продолжаются

    Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    26 марта 2026, 09:42 • Новости дня
    Песков объяснил отключение мобильного интернета в Москве

    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал недавние проблемы с доступом к мобильному интернету в Москве, связав отключение с работой спецслужб.

    Российские спецслужбы выполняют свои функции и принимают необходимые меры для нейтрализации угроз, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Его комментарий прозвучал в ответ на вопрос журналиста Life Александра Юнашева о том, связано ли восстановление мобильного интернета в Москве с исчезновением какой-либо угрозы.

    Песков подчеркнул: «Спецслужбы выполняют свои функции. Они принимают те меры, которые необходимы для купирования тех или иных угроз. Какие угрозы сейчас актуальны, а какие нет – это прерогатива спецслужб».

    Он также добавил, что подобные вопросы должны адресоваться напрямую спецслужбам, а не пресс-службе Кремля. Ранее пользователи в Москве сообщали о нестабильной работе мобильного интернета в ряде районов столицы. Операторы мобильной связи уведомляли абонентов о возможном ограничении мобильного интернета в целях обеспечения мер безопасности.

    Абоненты получали сообщения, что «возможны временные ограничения в работе мобильного интернета», при этом оставались доступны сайты и сервисы из «белого списка», голосовая связь и СМС.

    Песков заявил о необходимости временных ограничений мобильной связи в Москве ради защиты граждан от все более технологичных угроз со стороны Киева.

    Между тем, операторы мобильной связи в Москве начали рассылку сообщений о полном восстановлении работы мобильного интернета после недавних ограничений.

    26 марта 2026, 16:29 • Новости дня
    Москвичи рассказали о жизни в условиях ограничений работы интернета из-за угрозы БПЛА
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Сложности с выходом в Сеть заставят людей снова ценить живое общение или создадут проблемы с заработком и связью с родными? Москвичи, с которыми пообщалась газета ВЗГЛЯД, находят в этой ситуации и плюсы, и минусы. Одни говорят, что интернет-пауза возвращает забытые формы соседской вежливости, а другие признаются: без Сети их работа буквально встает.

    Сложности с выходом в Сеть могут заставить людей снова ценить живое общение, уверены некоторые москвичи. «Со мной в лифте начали здороваться соседи. Раньше такого никогда не было», – смеется респондентка. Отсутствие интернета не критично, соглашается другая москвичка. «Я сейчас вообще ничем не пользуюсь, кроме мессенджера Max. И вполне справляюсь с ситуацией», – добавила она.

    «Интернет можно заменить общением через СМС. Таким же образом можно оплачивать услуги парковки», – подчеркнул опрошенный. «Единственная трудность в том, что я плохо знаю Москву и могу заблудиться без интернета. В остальном не вижу проблем. При необходимости я могу и позвонить человеку», – отметил молодой человек.

    Другая часть горожан испытывает неудобства, поскольку их работа связана с выходом в Сеть. «Для нас отсутствие интернета – не благо и не наказание, но это неудобно», – отметила москвичка. «Мы зарабатываем в интернете, ничего другого делать не умеем», – говорит другой опрошенный.

    «В выходные отсутствие интернета – благо, можно проводить больше времени с семьей. А в рабочие дни – минус, поскольку работать на фоне проблем с выходом в Сеть достаточно сложно», – отмечает женщина. Общество привыкло к интернету и расценивает его как другие безусловные блага – отопление и телевидение, пояснил другой респондент. «Сейчас мы ищем лазейки. Но когда не будет и их – это станет настоящей проблемой», – пояснил он.

    «С одной стороны, отсутствие интернета сокращает возможности связи с близкими людьми и создает проблемы по работе. С другой – повышает безопасность», – детализировала другая москвичка. Впрочем, не для всех жителей столицы эта проблема актуальна. «Я вообще не страдаю из-за отсутствия интернета. Мы живем не в центре, у меня все прекрасно», – отметила опрошенная.

    Ранее москвичи поспорили о том, кто больше заботится о своем здоровье.

    25 марта 2026, 00:12 • Новости дня
    OpenAI объявила о закрытии нейросети Sora для генерации видео

    Tекст: Катерина Туманова

    Впервые появившаяся в декабре 2024 года нейросеть для генерации видеороликов Sora завершила свой путь, о чем пользователей проинформировали разработчики в соцсети Х.

    «Мы прощаемся с Sora. Всем, кто создавал что-то с помощью Sora, делился этим и создавал вокруг себя сообщество – спасибо! То, что вы делали с Sora, было значимым, и мы понимаем, что эта новость вас разочаровала», – сказано в сообщении.

    Команда нейросети пообещала вскоре поделиться информацией о том, как сохранить созданные с помощью Sora работы, а также о сроках разработки приложения и API.

    Нейросеть Sora принадлежит OpenAI, американской компании и разработчику в области искусственного интеллекта (ИИ), среди работ которой чат-бот ChatGPT и генератор изображений DALL-E.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дешевый китайский искусственный интеллект вышел умнее американского. Reuters сообщило о планах Meta уволить 20% сотрудников ради ИИ. Математики приняли ИИ после успеха машинных доказательств теоремы.


    25 марта 2026, 10:32 • Новости дня
    Физики: ИИ позволит решить фундаментальные проблемы науки в ближайшие пять лет
    @ Alexander Limbach/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Впервые на международном форуме физиков обсуждение возможностей искусственного интеллекта вызвало острые разногласия о будущем самой профессии и научных открытий, отмечает New Scientist.

    Участники Глобального саммита Американского физического общества в Денвере, собравшего 14 тыс. исследователей, активно использовали чат-боты для разъяснения сложных терминов в реальном времени, передает New Scientist.

    Слушатели лекций массово обращались к искусственному интеллекту с просьбами объяснить значение таких понятий, как «трансмонные кубиты» или «спинтроника».

    Главной темой дискуссий стала применимость технологий в реальных исследованиях. Мэтью Шварц из Гарвардского университета рассказал, что чат-бот Claude от Anthropic способен решать задачи уровня докторантуры. Ученый отметил, что работа над исследованием в области квантовой теории поля заняла у него около двух недель, тогда как студенту потребовалось бы на это два года.

    Шварц выразил уверенность, что благодаря ИИ фундаментальные проблемы физики, включая объединение квантовой теории с общей теорией относительности, будут решены в ближайшие пять лет. По его мнению, сотрудничество с нейросетями позволяет каждому исследователю стать эквивалентом Альберта Эйнштейна.

    Другие эксперты призвали к осторожности, указывая на сложность проверки генерируемых нейросетями данных и риск получения правдоподобных, но ошибочных результатов. Представитель Американского физического общества Рэйчел Берли добавила, что резкий рост числа научных статей, написанных с помощью ИИ, уже создал чрезмерную нагрузку на систему рецензирования.

    В завершение дискуссии Мэтью Шварц предположил, что людям останется роль «оценщиков вкуса», определяющих значимость тех или иных проблем. «Я боюсь, что некоторые вещи могут ухудшиться, прежде чем станут лучше. Это удивительно, но и немного страшно», – резюмировал физик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нейросети уже несколько лет применяются для решения сложных задач в астрофизике и поисках новых частиц на ЦЕРН.

    Искусственный интеллект справился с исследовательской задачей по изучению супербактерий всего за два дня.

    25 марта 2026, 11:12 • Новости дня
    Мишустин поручил до лета разработать законопроект о внедрении ИИ в России
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Михаил Мишустин определил срок для внесения в Госдуму закона, который касается внедрения искусственного интеллекта в России.

    Законопроект, регулирующий внедрение и развитие искусственного интеллекта в России, должен быть внесен в парламент до конца весенней сессии, передает ТАСС.

    Сообщается, что соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин по итогам отчета правительства в Госдуме.

    «Поручение касается развития и внедрения искусственного интеллекта. Минцифры поставлена задача обеспечить внесение в Госдуму профильного законопроекта до конца весенней сессии», – говорится в сообщении кабмина.

    Минцифры России опубликовало проект федерального закона о государственном регулировании искусственного интеллекта.

    Правительство разрабатывает рамочный документ с критериями «российской» нейросети и правилами авторского права.

    Президент Владимир Путин создал президентскую комиссию по развитию ИИ.

    25 марта 2026, 12:42 • Новости дня
    Минцифры решило увеличить мощность фильтрации Рунета в 2,5 раза к 2030 году

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пропускную способность системы технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) планируется увеличить до 954 Тбит/с к 2030 году, что в 2,5 раза больше нынешних показателей, сообщили в Минцифры.

    Минцифры также планирует, что уже к 2026 году система сможет обрабатывать 100% всего интернет-трафика страны. На развитие этих технологий федеральное финансирование увеличено почти на 15 млрд рублей, и теперь составляет 83,7 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».

    Причины наращивания мощности связаны как с увеличением объемов интернет-трафика, так и с усложнением методов его анализа и ростом числа правил фильтрации. Система ТСПУ использует технологию глубокого анализа пакетов (DPI) для блокировки нежелательных ресурсов и защиты от кибератак. По словам представителей отрасли, при перегрузке мощностей часть трафика может проходить мимо фильтрации – такие случаи уже были зафиксированы при резком увеличении числа фильтрующих правил.

    Эксперты отмечают, что запланированные параметры позволят обрабатывать весь трафик Рунета с учетом дальнейшего роста и появления новых способов обхода блокировок, включая VPN. Однако они подчеркивают, что эффективность системы будет зависеть не только от ее мощности, но и от распределения узлов и архитектуры сети. Именно такие параметры определяют устойчивость и управляемость российской интернет-инфраструктуры.

    Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что более 30 операторов связи нарушили правила установки технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые необходимы для фильтрации запрещённого контента в России.

    24 марта 2026, 21:14 • Новости дня
    В Москве обсудили риски применения искусственного интеллекта в сфере журналистики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вопросы регулирования искусственного интеллекта в сфере журналистики и образования обсудили на первом в 2026 году заседании Общественного совета при Минцифры России, которое прошло в Москве.

    В центре внимания оказались вопросы регулирования искусственного интеллекта, системы подтверждения ИТ-компетенций, взаимодействия вузов с ИТ-компаниями, вызовы журналистского образования, а также поддержка ветеранов спецоперации на Украине

    Открыл мероприятие председатель совета Алексей Гореславский, напомнивший о вынесенном на общественное обсуждение законопроекте Минцифры, который впервые закрепляет на законодательном уровне основы регулирования технологий искусственного интеллекта, включая ключевые понятия и категории моделей ИИ, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Председатель правления АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская отметила, что ИИ внедряется стремительно, но законодательство не поспевает за этим: по ее словам, отсутствуют публичные стандарты безопасности, процедуры и сертификация. Особое внимание эксперт уделила образовательной сфере, подчеркнув, что нейросети используют уже около 90% студентов. Она заявила: «В результате вузы не понимают, кого они готовят, а работодатели не понимают, кого они принимают. Это говорит о том, что нужно и в образовательных законах вносить какие-то изменения по тестированию и подходам к тестированию школьников. Они должны иметь знания в голове, а не только умение нажимать на кнопку».

    Гореславский заострил внимание на рисках чрезмерного регулирования нейросетей в медиаиндустрии. Он подчеркнул, что ключевой вопрос – авторские права на произведения, созданные с использованием ИИ, пока не решен: «Сейчас не очевидно, кому именно должны принадлежать права: автору промпта, самой нейросети, которая выполняет обработку, владельцу дата-центров, где все это размещается, или же правообладателю исходного контента. Это все действительно сложные вопросы, которые предстоит решить, но нам очень важно, чтобы любое решение, которое в итоге будет принято, не стало тормозом на пути развития нашей контентной индустрии».

    Декан журфака МГУ Елена Вартанова отметила, что ИИ становится одним из главных вызовов для специалистов медиа. «Он в значительной степени облегчает рутинный труд, но ставит и новые вызовы с точки зрения ответственности. Кто отвечает за текст, созданный ИИ? И здесь не только журналисты, это и рекламщики, и специалисты по связям с общественностью», – добавила она. Вартанова подчеркнула, что журналистика требует людей с «социальным темпераментом», а программы подготовки должны соответствовать новым реалиям.

    Гореславский напомнил, что ИИ может выполнять технические задачи журналиста, но никогда не заменит его креативность и способность эмоционально доносить смыслы. «Поэтому речь точно не идет о замене журналистов ИИ, однако нам важно трансформировать уже существующие программы обучения с точки зрения появления и развития искусственного интеллекта», – сказал он.

    Директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры Екатерина Ларина напомнила, что журналистский материал всегда остается уникальным, а работа ИИ требует особенно тщательного фактчекинга. «За искусственным интеллектом нужно проверять и перепроверять так искусно, что со временем это может стать отдельной профессиональной компетенцией», – подчеркнула она.

    Директор Института медиа НИУ ВШЭ Эрнест Мацкявичюс выразил мнение, что в ближайшие годы ответственность за транслируемые смыслы в медиа только возрастет. Он отметил, что медиапространство стало ареной ценностных войн, и влияние журналиста сравнимо с ролью военного офицера в современных реалиях.

    Зампредседателя совета Рифат Сабитов отметил, что многие профессиональные журналисты не имеют профильного образования, однако существует практика внутреннего обучения молодых сотрудников на местах – семинары и тренинги регулярно проводятся для начинающих журналистов.

    Декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий добавил, что технологическое развитие должно основываться на традиционных ценностях общества. «Самый перспективный технологический план развития общества – системное сохранение российских ценностей», – сказал он.

    Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев сообщил, что в вузах России по медийным программам обучаются более 122 тыс. студентов, а выпуск медиаспециалистов превышает спрос. Он подчеркнул необходимость участия отрасли в формировании критериев для специалистов и пересмотра содержания образовательных программ, в том числе создания саморегулируемых организаций и обновления подходов к привлечению молодежи.

    Директор HeadHunter по взаимодействию с органами власти Дмитрий Маркелов рассказал о проекте национальной системы подтверждения ИТ-компетенций: с момента запуска тесты прошли 515 тыс. человек, из них 237 тысяч успешно. Эта система открыта для всех желающих и может стать дополнительным инструментом для работодателей при оценке кандидатов.

    24 марта 2026, 22:25 • Новости дня
    В Псковской области ограничили интернет из-за атак дронов

    Tекст: Вера Басилая

    Ограничения связи и интернета введены в Псковской области из-за продолжающихся атак БПЛА в соседних регионах, сообщил губернатор Михаил Ведерников,

    В Псковской области введены ограничения на связь и интернет из-за продолжающихся атак беспилотников в соседних регионах, сообщил в Max Ведерников.

    Губернатор сообщил, что соответствующие меры были приняты для повышения уровня безопасности.

    По его словам, все оперативные службы региона работают в усиленном режиме. Он подчеркнул, что ограничения носят временный характер и связаны с обеспечением безопасности жителей Псковской области.

    В Ленинградской области власти предупредили о снижении скорости интернета из-за опасности беспилотников.

    24 марта 2026, 10:41 • Новости дня
    Математики приняли ИИ после успеха машинных доказательств теоремы

    Tекст: Мария Иванова

    Опыт математиков, которые научились доверять результатам работы искусственного интеллекта при доказательстве теорем, показывает возможности мирного сосуществования человека и машин, пишет New Scientist.

    В 1976 году Кеннет Аппель и Вольфганг Хакен с помощью компьютерных вычислений доказали теорему четырех красок, сообщает New Scientist.

    Вместо ожидаемого красивого математического доказательства ученые представили 60 тыс. строк компьютерного кода, который перебирал почти 2 тыс. вариантов карт. Этот подход вызвал недовольство среди коллег, привыкших доверять только прозрачным аргументам.

    С годами математики приняли новые методы работы и научились использовать вычислительные мощности для решения сложных задач. Сейчас крупные языковые модели искусственного интеллекта не только строят доказательства, но и подвергаются проверке специальным программным обеспечением, что позволяет избежать так называемых «галлюцинаций» – вымышленных фактов.

    По словам авторов материала, искусственный интеллект развивается столь стремительно, что самих ученых это порой застает врасплох.

    В то же время вне сферы математики внедрение ИИ сопровождается ошибками: аналитики Gartner отмечают, что половине компаний, уволивших сотрудников ради ИИ, вскоре приходится возвращать людей на прежние должности.

    Эксперты при этом подчеркивают: опыт математиков показывает, что при правильном контроле и философском принятии результаты работы искусственного интеллекта могут быть полезны и надежны. Однако для других сфер этот процесс только начинается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые создали специальный алгоритм для проверки искусственного интеллекта на наличие галлюцинаций.

    Искусственный интеллект смог справиться со сложной научной задачей по изучению механизмов заражения супербактерий.

    Между тем жители США начали выигрывать судебные процессы при помощи нейросетей вместо услуг профессиональных адвокатов.

    24 марта 2026, 14:22 • Новости дня
    Генштаб сообщил о подготовке 70 тыс. специалистов для беспилотных войск

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России намерены обучить свыше 70 тысяч специалистов для управления беспилотными системами в 2026 году, сообщили в Генштабе.

    Вооруженные силы России планируют подготовить более 70 тыс. специалистов для войск беспилотных систем в 2026 году. Об этом сообщил заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ, генерал-лейтенант Анатолий Концевой, передает РИА «Новости».

    «На данный момент у нас очень большое количество специалистов по управлению беспилотными системами, мы и в этом году планируем больше 70 тысяч только подготовить в интересах наших войск беспилотных систем. Специалистов, которые будут управляться этими системами», – заявил Концевой на совещании в Совете Федерации.

    Совещание было посвящено вопросам использования беспилотных и роботизированных систем на Дальнем Востоке и в Арктике. По словам военного, подготовка кадров необходима для успешного развития и внедрения новых технологий в российскую армию. В последние годы Россия активно увеличивает долю беспилотных систем в вооруженных силах.

    Ранее в российских регионах стартовал прием заявлений от желающих служить в новых подразделениях Войск беспилотных систем, где предусмотрены контракты от одного года.

    Позже стало известно, что войска беспилотных систем стали самым популярным родом войск для заключения контракта с Минобороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, активное развитие беспилотных и роботизированных систем стало одной из главных тенденций в российских вооруженных силах и в 2025 году.

    26 марта 2026, 14:39 • Новости дня
    OpenAI заморозила запуск эротического чат-бота после скандала

    Tекст: Мария Иванова

    Руководство OpenAI решило отложить запуск эротического чат-бота, сочтя проект слишком рискованным на фоне внутренних споров о последствиях сексуализированного контента на основе ИИ.

    Планы по выводу на рынок чат-бота с контентом для взрослых компания приостановила после критики сотрудников и инвесторов, сообщает газета Financial Times, передает РИА «Новости».

    «Компания OpenAI отложила планы по выпуску эротического чат-бота на неопределенный срок, поскольку переориентируется на свои основные продукты после того, как сотрудники и инвесторы выразили обеспокоенность по поводу влияния на общество сексуализированного контента, созданного с помощью ИИ», – пишет издание.

    Разработка режима adult mode была заморожена на неопределенный срок из-за этических рисков и отсутствия достаточных исследований влияния подобных сервисов. По данным источников, внутри компании и среди инвесторов возникли опасения из-за возможного формирования нездоровых эмоциональных привязанностей к искусственному интеллекту и риска доступа несовершеннолетних к откровенному контенту.

    В OpenAI заявили, что перед любым запуском необходимы долгосрочные исследования последствий сексуализированных диалогов, признав нехватку эмпирической базы. Дополнительной преградой стали технические сложности: модели, изначально обученные избегать подобных тем, оказалось трудно перенастроить так, чтобы они генерировали откровенные ответы и одновременно строго соблюдали ограничения.

    Решение отказаться от проекта стало частью более широкой стратегии сворачивания побочных направлений. Ранее OpenAI объявила о закрытии видеосервиса Sora и сосредоточении на развитии ChatGPT на фоне растущей конкуренции и репутационных рисков. Компания также внедрила систему определения возраста пользователей после судебных исков семей подростков, заявивших о причиненном ChatGPT вреде.

    OpenAI известна как разработчик ChatGPT, набравшего первый миллион пользователей менее чем за неделю после запуска в конце ноября 2022 года; одним из сооснователей стартапа в 2015 году был Илон Маск, позже разорвавший связи с компанией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, OpenAI планирует внедрить систему прогнозирования возраста пользователей ChatGPT в ЕС для учета региональных требований.

    Власти Евросоюза заявляли о намерении заблокировать работу нейросетей, генерирующих сексуализированный контент и эротические дипфейки с реальными людьми без их согласия.

    Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман в конце прошло года объявил в компании режим «красного кода», потребовав сосредоточиться на развитии основного продукта ChatGPT и временно приостановив другие инициативы.

    24 марта 2026, 11:55 • Новости дня
    В США создали спецотдел для защиты от угроз новых технологий

    Tекст: Мария Иванова

    В Соединённых Штатах появилось новое бюро, которому поручено защищать страну от кибератак и технологических угроз со стороны Ирана, Китая и КНДР.

    О создании в Госдепартаменте США нового подразделения, отвечающего за противодействие угрозам, связанным с новейшими технологиями, сообщает РИА «Новости».

    Как уточняет телеканал ABC News, структура получила название Бюро развивающихся угроз и будет реагировать на вызовы, связанные с кибератаками, использованием искусственного интеллекта и угрозами из космоса.

    «Государственный департамент официально учредил новое подразделение, которому поручено предвидеть опасности, связанные с использованием Ираном и другими противниками США передовых технологий, включая искусственный интеллект, и реагировать на них», – говорится в публикации.

    Американские дипломаты особо выделяют Иран, Китай, Северную Корею и зарубежные террористические организации среди потенциальных источников подобных угроз. Представитель Госдепартамента Томми Пиготт отметил, что новое бюро займётся не только нынешними вызовами в киберпространстве, космосе и критической инфраструктуре, но и рисками, которые могут появиться в ближайшие десятилетия.

    В структуре бюро будет действовать пять управлений: по кибербезопасности, по безопасности критически важной инфраструктуры, по деструктивным технологиям, по космической безопасности и по оценке угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдепартамент США ранее планировал масштабную реорганизацию с созданием бюро по вопросам искусственного интеллекта и космоса.

    Американская администрация ранее утвердила правила экспорта полупроводников и технологий в сфере искусственного интеллекта.

    26 марта 2026, 12:41 • Новости дня
    Григоренко исключил появление «ИИ-министра» в России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-премьер и руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко заявил, что не стоит ожидать появления «ИИ-министра» в стране.

    По его словам, искусственный интеллект должен помогать людям принимать решения, но не заменять их в ключевых вопросах. «Министр – это должность, которая подразумевает принятие решений чуть ли не секундно... Искусственный интеллект, являясь инструментом для человека, должен помогать человеку принимать решения, но никак не решать за человека», – отметил Григоренко, передают «Вести».

    Вице-премьер подчеркнул, что сегодня искусственный интеллект незаменим в сфере государственного управления. По его мнению, ИИ можно сравнить с «еще одним внештатным сотрудником», который работает круглосуточно, не болеет и не уходит в отпуск, а также помогает чиновникам находить более качественные и правильные решения. Однако окончательное решение, как отметил Григоренко, всегда остаётся за человеком.

    Григоренко добавил, что цифровизация и внедрение искусственного интеллекта значительно ускоряют и упрощают бюрократические процессы, а также снижают влияние человеческого фактора. Он считает, что один из ключевых эффектов использования ИИ в госуправлении – это ускорение процессов и повышение качества принимаемых решений за счёт более глубокого анализа данных.

    По словам вице-премьера, искусственный интеллект способен заранее прогнозировать риски и исход исполнения задач, что позволяет своевременно корректировать возможные недоработки. Григоренко сообщил, что до конца 2026 года в аппарате правительства планируется максимально внедрить ИИ для повышения эффективности работы.

    Накануне премьер-министр Михаил Мишустин поручил до лета разработать законопроект о внедрении ИИ в России.

    В феврале президент Албании Байрам Бегай представил на утверждение парламенту новый состав правительства без кандидата на должность министра искусственного интеллекта.

