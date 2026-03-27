  Россия запросила консультации СБ ООН по ситуации в Иране
    Евросоюз финансовым шантажом пытается свергнуть власть в Венгрии
    Археолог Бутягин рассказал об условиях содержания в польском СИЗО
    Иран заработал сотни миллионов долларов на нефти после начала войны
    Уганда заявила о готовности поддержать Израиль в войне с Ираном
    Лавров объяснил отличие ситуаций в Иране и на Украине
    Белый дом объявил о приостановке ударов по энергетическим объектам Ирана
    Пентагон заявил о необходимости возобновить ядерные испытания
    Названа пригласившая российских депутатов в США конгрессвумен
    Журова заявила о намерении США провести матчи по хоккею и футболу с Россией
    27 марта 2026, 04:23 • Новости дня

    США впервые использовали беспилотные катера в операции против Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные впервые задействовали беспилотные катера в ходе операции против Ирана, сообщил представитель Пентагона Тим Хокинс.

    Беспилотные катера были «развернуты для патрулирования». Reuters указывает, что это первый случай, когда Вашингтон публично подтвердил использование таких судов в активных боевых условиях, передает РИА «Новости».

    В публикации уточняется, что речь идет о беспилотных судах Global Autonomous Reconnaissance Craft (GARC), произведенных компанией BlackSea.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль наносят удары по территории Ирана с 28 февраля. Иран отвечает атаками по целям в регионе.

    26 марта 2026, 17:09 • Новости дня
    Уганда заявила о готовности поддержать Израиль в войне с Ираном
    @ Hajarah Nalwadda/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Армейский командующий Уганды предупредил о намерении страны поддержать Израиль в вооруженном конфликте при угрозе со стороны Ирана.

    Как передает ТАСС, командующий армией Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба заявил о готовности страны вступить в вооруженный конфликт против Ирана, если возникнет угроза для Израиля. Генерал отметил, что мир устал от войны на Ближнем Востоке, а Уганда выступает за скорейшее завершение противостояния.

    «Любые разговоры об уничтожении или разгроме Израиля втянут нас в войну. На стороне Израиля», – написал Кайнеругаба в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Он подчеркнул, что подобные заявления в адрес Израиля являются красной линией для Уганды.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в эскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявив, что действия Израиля могут привести к катастрофическим последствиям для всего региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, социологические опросы в США показали негативное отношение значительной части населения к возможной наземной операции в Иране и военной эскалации.

    В результате утренней атаки на Исфаханский технологический университет были повреждены здания, но среди людей пострадавших нет. Пентагон рассматривает четыре сценария эскалации конфликта с Ираном.

    26 марта 2026, 17:40 • Новости дня
    Иран нанес удары по базам США в ОАЭ и Кувейте
    @ Asad/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары по американским военным базам в Объединенных Арабских Эмиратах и Кувейте, а также по ряду целей в Израиле.

    По их данным, речь идет о 82-й волне операции под названием «Правдивое обещание – 4», передает ТАСС.

    Как заявили представители КСИР, удары были направлены по центрам управления, радиолокационным станциям и ангарам для американских беспилотников, а также по центру Тель-Авива, Хайфе и районам на севере и юге от Кирьят-Шмоны. Кроме того, под атакой оказались базы армии США Ад-Дафра в ОАЭ, а также Али ас-Салем и Арифджан в Кувейте.

    Ранее Иран заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке.

    26 марта 2026, 16:49 • Видео
    Унижения Зеленского продолжаются

    Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    26 марта 2026, 13:26 • Новости дня
    Юшков назвал последствия возможного перекрытия Красного моря

    Эксперт Юшков: Перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива усилит разрыв глобального рынка

    Юшков назвал последствия возможного перекрытия Красного моря
    @ NASA

    Tекст: Анастасия Куликова

    Перекрытие еще одного пролива усилит тенденции к разрыву глобального рынка, а также усложнит поставки товаров из Европы в Азию и обратно, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Иран пригрозил создать проблемы для судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе.

    «Баб-эль-Мандебский пролив имеет большое экономическое и стратегическое значение и фактически является входом в Красное море. По нему идут товары из Европы в Азию и обратно», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    «Если говорить о нефти, то через пролив проходили довольно большие объемы. Так, маршрут поставок из стран Персидского залива в Европу выглядел следующим образом: через Ормузский пролив, затем Баб-эль-Мандебский пролив, Красное море и Суэцкий канал», – описал собеседник, оговорившись, что сейчас ситуация поменялась: объемы ближневосточной нефти сократились.

    Как бы то ни было, перекрытие еще одного пролива усилит тенденции к разрыву глобального рынка, усложнит поставки товаров из Европы в Азию и наоборот, считает Юшков. «У маршрута через Красное море есть хотя бы альтернативный через мыс Доброй Надежды (вокруг Африки). Но это приведет к дополнительным издержкам на транспортировку, которые будут заложены в стоимость, в том числе, СПГ, нефти», – отметил он.

    По оценкам аналитика, напряженность вокруг Баб-эль-Мандебского пролива важна еще и потому, что его перекрытие будет означать вступление йеменского движения «Ансар Аллах» в войну на стороне Ирана. «Хуситы могут обстреливать порт Янбу на побережье Красного моря – конечную точку нефтепровода «Восток – Запад» Саудовской Аравии», – уточнил собеседник, напомнив, что этот объект ранее становился целью ударов Тегерана.

    «Стоит ожидать, что такие действия в результате приведут к повреждению нефтепровода и сокращению Эр-Риядом экспорта ресурсов. Это станет дополнительным фактором для роста цен», – заключил экономист.

    Ранее Иран пригрозил создать проблемы для судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе в случае наземного вторжения на свои территории, в том числе на острова. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на военный источник.

    «Баб-эль-Мандебский пролив считается одним из стратегически важных проливов мира, и Иран обладает как волей, так и возможностью создать для него вполне реальную угрозу; поэтому, если американцы хотят придумать решение проблемы Ормузского пролива с помощью глупых мер, им следует быть осторожными, чтобы не добавлять к своим проблемам и затруднительному положению еще один пролив», – сказал он.

    По словам собеседника агентства, Иран постоянно следит «за подготовкой и развитием событий на фронтах противника». «Если противник захочет предпринять действия на суше на иранских островах или где-либо еще на нашей территории, мы неожиданно откроем для них другие фронты, чтобы их действия не только не принесли им никакой пользы, но и удвоили их издержки, – подчеркнул источник.

    Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Аденский залив с Красным морем, его длина составляет около 115 км, ширина – от 26 до 32 км, а средняя глубина – 150 м. Через этот путь и Суэцкий канал ежегодно проходят до 20 тыс. судов, что обеспечивает до 12% мировой морской торговли и треть мировых контейнерных перевозок.

    Пролив находится в территориальных водах Йемена. В середине марта высокопоставленный йеменский военачальник Абед аль-Тавр заявил, что хуситы могут закрыть пролив для США и Израиля, вступив в войну на стороне Ирана. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему эта явно проиранская организация все еще не вступила в боевые действия против США.

    Тем временем глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что Тегеран разрешил проход через Ормузский пролив судам дружественных стран, среди них – Россия, Индия и Китай. Напомним, после начала военной операции США и Израиля коридор, через который осуществляется транспортировка 20% мировой нефти, фактически оказался заблокированным, что вызвало значительное повышение цен на энергоносители.

    26 марта 2026, 21:19 • Новости дня
    Пезешкиан на русском поблагодарил Путина и россиян за поддержку
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Ирана заявил о вдохновляющей поддержке со стороны российского руководства и народа в противостоянии с США и Израилем.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на русском языке выразил благодарность президенту Владимиру Путину и России за поддержку в конфликте с США и Израилем, передает ТАСС. В своем сообщении в социальной сети он подчеркнул, что послания президента Путина и поддержка российского народа «вдохновляют» иранцев в этой войне.

    «Сообщения президента Путина и поддержка российского народа вдохновляют нас в этой войне. Сопротивление и мужество иранского народа обещают новые узы, которые обеспечат безопасность Восточной Азии странами региона. От имени народа Ирана благодарю правительство и народ России», – написал Пезешкиан.

    Ранее Иран запросил у России гуманитарную помощь. Позже президент Ирана Масуд Пезешкиан поблагодарил Владимира Путина за поддержку страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Китай предоставляют Ирану разную помощь, включая военное сотрудничество.


    26 марта 2026, 15:21 • Новости дня
    В Польше побит исторический рекорд стоимости дизтоплива

    В Польше зафиксировали исторический рекорд стоимости дизтоплива

    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Средняя цена дизельного топлива в Польше достигла максимума за всю историю наблюдений, увеличившись почти на один злотый за неделю, отмечают местные СМИ.

    Стоимость дизельного топлива в Польше достигла рекордного значения, сообщает money.pl. За неделю цена выросла на 93 гроша, что составляет 0,25 доллара, и теперь средняя стоимость литра составляет 8,69 злотого или 2,36 доллара. В публикации отмечается, что это самый высокий показатель за всю историю наблюдений.

    В последнем отчете за 25 марта также указывается, что литр 95-го бензина теперь стоит в среднем 7,14 злотого, что эквивалентно 1,94 доллара, при этом рост составил 35 грошей или 0,1 доллара за прошедшую неделю.

    Ранее максимальная стоимость дизельного топлива в Польше была зафиксирована на уровне 8,08 злотого за литр, что соответствует 2,2 доллара. Этот рекорд был установлен 19 октября 2022 года, уточняет издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в Европе выросли цены на газ, достигая почти 730 долларов за тысячу кубометров.

    В США тоже фиксировали стремительный рост цен на бензин, в некоторых регионах стоимость топлива увеличилась почти на 40% на фоне конфликта с Ираном. А австралийский лоукостер Jetstar сократил число рейсов в Новую Зеландию из-за роста стоимости авиационного топлива на фоне кризиса на Ближнем Востоке.


    26 марта 2026, 18:59 • Новости дня
    Bloomberg: Иран заработал сотни миллионов долларов на нефти после начала войны
    @ Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран с начала войны на Ближнем Востоке мог заработать дополнительные сотни миллионов долларов на продаже нефти, пишет Bloomberg.

    Как сообщает Bloomberg, основной причиной стал резкий рост цен на нефть, поскольку Исламская республика осталась единственным крупным экспортером, способным использовать Ормузский пролив для поставок сырья.

    Сейчас иранская нефть продается преимущественно в Китай с минимальным за последние десять месяцев дисконтом к Brent – разрыв сократился до 2,10 доллара за баррель против более чем 10 долларов до войны. Экспорт иранской нефти в марте, по оценкам TankerTrackers.com, составил в среднем около 1,6 млн баррелей в сутки, что близко к довоенному уровню. Объемы экспорта остаются стабильными благодаря активности на терминале Харк и использованию Ормузского пролива, тогда как другие страны региона столкнулись с серьезными ограничениями.

    Параллельно Вашингтон временно снял санкции с части иранской нефти, находящейся уже на танкерах в море, чтобы сдержать рост мировых цен. По словам Ричарда Нефью, эксперта Columbia University, «администрация Трампа практически умоляет Иран продавать нефть». Подсчеты показывают, что с марта продажи только иранской Light Blend принесли стране около 139 млн долларов в сутки против 115 млн в феврале.

    Инфраструктура на главном экспортном хабе Ирана – острове Харк – осталась невредимой, несмотря на удары по военным объектам, что подтверждают спутниковые снимки Copernicus. Более того, Иран также использует для отгрузок терминал Джаск за пределами Ормузского пролива, хотя регулярные поставки оттуда редки.

    На фоне войны и атак на объекты энергетики в других странах Персидского залива инфраструктура Ирана почти не пострадала, за исключением прошлой недели, когда израильские удары пришлись по газовому комплексу Южный Парс. Это спровоцировало ответные атаки Ирана по энергетическим объектам арабских стран региона.

    Ранее глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что конфликт с Ираном лишил мир 11 млн баррелей нефти в сутки.

    В четверг нефть Brent подорожала на 3% и превысила 100 долларов.

    26 марта 2026, 12:04 • Новости дня
    JPost: Командующий ВМС КСИР погиб при ударе в Иране

    JPost сообщила о гибели контр-адмирала Тангсири при ударе на юге Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции контр-адмирал Алиреза Тангсири погиб в районе Бендер-Аббаса на юге Ирана, сообщает The Jerusalem Post.

    О гибели командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции контр-адмирала Алирезы Тангсири в результате удара на юге Ирана сообщила газета The Jerusalem Post, передает ТАСС.

    По данным издания, удар был нанесен в районе Бендер-Аббаса.

    Газета ссылается на израильского чиновника, который заявил, что обстоятельства произошедшего остаются неясными. По его словам, «пока неизвестно, был ли Тангсири убит в результате удара, нанесенного Израилем или США, и при каких обстоятельствах». Других подробностей источник издания не привел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Tasnim ранее опровергло сообщения об убийстве командующего ВМС КСИР Алирезы Тангсири после взрыва в иранском Бендер-Аббасе.

    Высокопоставленный генерал КСИР Али Мохаммад Наини погиб в результате совместной воздушной атаки США и Израиля на территории Ирана.

    26 марта 2026, 07:10 • Новости дня
    В США стали изучать последствия подорожания нефти до 200 долларов

    В США стали изучать последствия от цены барреля нефти по 200 долларов

    @ Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Чиновники администрации американского лидера изучают, чем обернется для экономики потенциальный скачок цен на нефть до 200 долларов за баррель, намекая на допущение последствий экстремальных сценариев войны с Ираном.

    «Еще до начала войны министр финансов Скотт Бессент выражал обеспокоенность тем, что конфликт приведет к росту цен на нефть и нанесет ущерб экономическому росту. Некоторые из источников сообщили, что высокопоставленные чиновники Министерства финансов уже несколько недель выражают в Белом доме обеспокоенность по поводу колебаний цен на нефть и бензин», – передает Bloomberg со ссылкой на источники.

    Заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десаи это опроверг, заявив, что  администрация Трампа постоянно оценивает различные сценарии ценообразования и экономические последствия, но чиновники не рассматривают возможность достижения ценой на нефть 200 долларов за баррель, и министр Бессент не был «обеспокоен» краткосрочными перебоями, вызванными операцией «Эпическая ярость»».

    Бессент, по его словам, неоднократно «выражал как свою, так и уверенность администрации в долгосрочной перспективе развития американской экономики и мировых энергетических рынков».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты Wood Mackenzie спрогнозировали рост цен на нефть до 200 долларов. Дмитриев заявил о нефти по 200 долларов из-за участия Британии в конфликте с Ираном. Цены на бензин в США взлетели на фоне конфликта с Ираном.

    Газета ВЗГЛЯД также разбиралась, чем для мира обернется пятый в истории энергетический кризис.

    26 марта 2026, 21:57 • Новости дня
    Страны Прибалтики пропустили БПЛА ВСУ для ударов по Петербургу

    Tекст: Вера Басилая

    Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу, Ленинградской области и северо-западным регионам России.

    Власти Литвы, Латвии и Эстонии официально разрешили пролет беспилотников Вооруженных сил Украины через свое воздушное пространство для нанесения ударов по территории России, передает Lenta.ru со ссылкой на Mash. По информации источника, ранее такие пролеты согласовывались неофициально и в исключительных случаях, чтобы избежать риска ответных мер.

    В сообщении подчеркивается: «Власти Литвы, Латвии и Эстонии официально открыли свое воздушное пространство украинским БПЛА – для атак на Петербург, Ленобласть и Северо-Запад России».

    Отмечается, что теперь украинские военные запускают дроны из Черниговской области. Прямой маршрут через территорию России до северо-западных регионов составлял бы 850 километров и, по мнению авторов публикации, был практически невыполним.

    Альтернативный путь проходит через территорию Польши и Прибалтики в обход Белоруссии. Такой маршрут позволяет украинским беспилотникам избежать российских систем ПВО и выйти к Финскому заливу.

    Украина нанесла массированный удар беспилотниками по объектам в Ленинградской области, включая балтийские порты и Кронштадт.

    Украинский беспилотник пересек воздушное пространство Латвии и упал в Краславском крае на границе с Белоруссией, его украинское происхождение подтвердили в латвийском руководстве.

    Российские спецслужбы следят за запусками украинских дронов, о чем заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя падение БПЛА над Прибалтикой.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла возможные ответные шаги России в случае, если прибалтийские страны разрешат киевскому режиму использовать свою территорию для запуска дронов.

    26 марта 2026, 06:00 • Новости дня
    Иран опроверг ведение переговоров с США
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран рассматривает предложение США о прекращении войны в Персидском заливе, но не намерен вести переговоры о прекращении расширяющегося ближневосточного конфликта, заявил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи.

    Обмен сообщениями через посредников «не означает переговоров с США. Они выдвигали идеи в своих посланиях, которые были доведены до высших органов власти, и при необходимости они озвучат свою позицию», – приводит Reuters слова  Аракчи в эфире гостелерадио Ирана.

    Предложение президента США Дональда Трампа из 15 пунктов, направленное через Пакистан, предусматривает уничтожение запасов высокообогащенного урана в Иране, прекращение обогащения, ограничение программы создания баллистических ракет и прекращение финансирования региональных союзников, согласно трем источникам в израильском кабинете министров, знакомым с планом.

    Белый дом отказался раскрывать подробности предложения и пригрозил усилить удары по Ирану, если попытки окажутся тщетными

    «Если они не смогут понять, что потерпели военное поражение и так будет продолжаться впредь, президент Трамп нанесет по ним удар сильнее, чем когда-либо прежде», – заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, портал Axios узнал о подготовке США мирного саммита с Ираном 26 марта. WSJ сообщила о требованиях Ирана закрыть базы США в Персидском заливе. Иран потребовал включить Ливан во все соглашения о прекращении огня.

    26 марта 2026, 08:54 • Новости дня
    Центр Израиля подвергся новому ракетному обстрелу из Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Центральная часть Израиля подверглась новому ракетному обстрелу с территории Ирана, сообщили СМИ.

    В результате объявленной воздушной тревоги сирены прозвучали в Тель-Авиве и его окрестностях, передает ТАСС.

    Армия Израиля заранее предупредила граждан о возможной ракетной опасности. Военные сообщили о фиксации запуска ракет с территории Ирана, что стало причиной усиления мер безопасности в регионе.

    На данный момент сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.

    Ранее ливанское движение «Хезболла» заявило об ударе по штаб-квартире Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве.

    Накануне армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала очередной пуск ракет из Ирана в направлении Израиля, системы ПВО работают над устранением угрозы.

    26 марта 2026, 12:26 • Новости дня
    Иран захотел узаконить плату за проход через Ормузский пролив

    Кучи: Парламент Ирана хочет узаконить плату за проход судов через Ормузский пролив

    @ REUTERS/Hamad I Mohammed/File Photo

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ирана рассматривают возможность легализации взимания платы с коммерческих судов за проход по Ормузскому проливу, который соединяет Персидский и Оманский заливы, заявил депутат парламента Ирана Мохаммадреза Резаи Кучи.

    Депутат парламента Ирана Мохаммадреза Резаи Кучи объявил о намерении узаконить плату за проход коммерческих судов через Ормузский пролив. По его словам, черновой вариант соответствующего проекта уже подготовлен, однако пока не оформлен в виде полноценного законопроекта, передает РИА «Новости».

    Кучи отметил, что плата будет необходима для обеспечения безопасности судов, следующих по этому стратегически важному водному маршруту. Он добавил, что работа над проектом продолжится, а затем его вынесут на рассмотрение парламента на открытом заседании.

    Ранее сообщалось, что парламент Ирана рассматривает законопроект о введении пошлин за проход судов через Ормузский пролив.

    Замглавы МИД Ирана Вахид Джалялзаде сообщил о разработке совместно с Оманом нового правового режима для судоходства в Ормузском проливе.

    Агентство Bloomberg сообщило о начале взимания Ираном транзитных сборов с некоторых коммерческих судов, проходящих через Ормузский пролив.

    Власти Ирана разрешили судоходство через Ормузский пролив Китаю, России, Индии, Ираку и Пакистану.

    26 марта 2026, 10:01 • Новости дня
    Армия США во время войны с Ираном обновила систему снабжения

    Tекст: Вера Басилая

    В течение последних 30 дней американские военные оперативно внедряли новые технологии и вооружения для поддержки операции Epic Fury, используя обновленную систему снабжения, сообщает The War Zone.

    Бригадный генерал Дэвид Филлипс сообщил на симпозиуме Ассоциации армии США в Хантсвилле, что армия уже применяет обновленный механизм оперативных закупок вооружений и техники для поддержки военной кампании против Ирана. По его словам, за последние 30 дней в рамках операции Epic Fury запросы с поля боя обрабатывались в течение двух суток, а контракты заключались в течение трех дней. Солдаты начали тестировать новые возможности менее чем через 10 дней после подачи запросов, при этом промышленность была полностью вовлечена в процесс, передает The War Zone.

    Филлипс отметил, что Пентагон впервые с первых дней операции применил новые технологии, включая американский дрон LUCAS, созданный по образцу иранского Shahed-136. Также армия США объявила о запуске цифровой платформы «Unmanned Aircraft Systems Marketplace» для ускоренных закупок беспилотников, созданной совместно с Amazon Web Services и Army Enterprise Cloud Management Agency.

    Генерал Филлипс призвал представителей оборонной индустрии, научного сообщества и воинских частей делиться обратной связью о нуждах на поле боя, подчеркивая важность командной работы. В ходе обсуждения представители 101-й воздушно-десантной дивизии и специалисты по взаимодействию с украинскими войсками указали на уязвимость американских навигационных систем к атакам и необходимость массового применения дешевых дронов. Колонел Райан Белл сообщил, что для эффективного отражения атак подразделения должны ежедневно уничтожать десятки и сотни вражеских беспилотников, поэтому армия начала выдавать каждой роте около 30 многоразовых дронов для отработки тактики массового применения.

    Офицеры подчеркнули, что современные условия требуют не только ускоренной интеграции новых технологий, но и постоянной адаптации тактик и взаимосвязи между различными типами вооружений, включая средства разведки, робототехнику, беспилотники и боеприпасы.

    СМИ писали, что США без привычных бюрократических процедур уже разрабатывают тактические беспилотники и программное обеспечение для них ради быстрого получения реального боевого результата.

    В новой войне США с Ираном Пентагон в ударных дронах LUCAS максимально учел украинский опыт их боевого применения и противодействия им.

    Для защиты от иранских атак сухопутные войска США срочно перебрасывают на Ближний Восток опробованные на Украине антидроновые комплексы MEROPS и украинских инструкторов.

    26 марта 2026, 10:29 • Новости дня
    TWZ: Иран сорвал мирные переговоры и ответил США ультиматумом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мирные инициативы вокруг операции «Эпическая ярость» (Epic Fury) зашли в тупик, США и Израиль продолжают удары по Ирану, Тегеран выдвинул жесткие ответные условия, пишут американские СМИ.

    Иран публично отверг попытки администрации президента США договориться о прекращении боевых действий, пишет The War Zone.

    Усилия Пакистана по переговорному процессу пока не дали результата. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливит заявила: «Иран отказался идти на сделку, президент США не блефует, и готов устроить ад».

    Агентство FARS сообщило, что Тегеран считает режим перемирия и переговоров сейчас неоправданным, он сначала намерен добиться «стратегических целей» в противостоянии. Только после этого возможен не просто режим тишины, а завершение войны.

    Ранее СМИ писали, что США через Пакистан передали Ирану план из 15 пунктов, касающийся баллистической и ядерной программ, а также безопасности судоходства в Ормузском проливе.

    Израильские СМИ уточняли, что версия плана из 14 пунктов требует сворачивания иранской ядерной инфраструктуры, отказа от обогащения урана, ограничения дальности ракет и прекращения поддержки движений «Хезболла» и хуситов.

    По данным Wall Street Journal, иранский ответный пакет требований включал закрытие всех американских баз в Персидском заливе, гарантии отказа США от дальнейших ударов, прекращение израильских атак по «Хезболле», полную отмену санкций, выплату репараций и отсутствие ограничений по ракетной программе.

    Американский чиновник назвал эти требования нелепыми и нереалистичными. При этом источники New York Times и Axios заявили, что в частном порядке Тегеран не исключает переговоров, хотя опасается прямых контактов с Трампом после предыдущих «обманов».

    Bloomberg сообщило, что в случае прорыва к договоренности в Исламабад могли бы выехать специальные посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а также вице-президент Джей Ди Вэнс, однако Иран якобы отказывается иметь дело с кем-либо, кроме Вэнса.

    Глава CENTCOM (Центральное командование ВС США) адмирал Брэд Купер в новом видеообращении сообщил, что США поразили более 10 тыс. иранских целей. Параллельно израильская армия заявила об ударах по двум объектам производства крылатых ракет в Тегеране. Между тем Иран продолжил ракетные пуски по Израилю, в том числе баллистическими ракетами средней дальности с кассетными боевыми частями.

    Тегеран также заявил, что направил крылатые ракеты в район авианосца USS Abraham Lincoln и заставил американскую группировку сменить позицию, однако CENTCOM пока не подтвердил эти заявления.

    Днем ранее Трамп говорил журналистам о якобы безуспешном пуске около 100 иранских ракет по этому авианосцу. Американское командование в среду официально опровергло сообщение иранского канала Press TV о якобы сбитом иранской ПВО палубном истребителе F/A-18E/F Super Hornet.

    CENTCOM также опубликовал кадры участия штурмовиков A-10 Thunderbolt II в ударах по иранским кораблям. На фоне энергетического противостояния иранская ракета упала в районе электростанции Орот Рабин в израильской Хадере, прямого попадания по объекту не зафиксировано. Трамп тем временем высмеял нового иранского духовного лидера Моджтабу Хаменеи, тогда как премьер-министр Испании Педро Санчес назвал его угрозой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после трех недель войны администрация президента США Дональда Трампа начала обсуждать следующий этап военной операции и возможные параметры мирных переговоров с Ираном. Пакистан, Египет и Турция выразили готовность принять мирный саммит США и Ирана при условии согласия сторон.

    27 марта 2026, 00:50 • Новости дня
    Лавров объяснил отличие ситуаций в Иране и на Украине

    Лавров: Украина нарушила международные обязательства

    Tекст: Антон Антонов

    Украина нарушила все возможные международные обязательства, в отличие от Ирана, который обязательств не нарушал, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «В чем отличие ситуации в Иране и на Украине? Отличие в том, что Исламская Республика Иран не нарушала каких-либо международных обязательств, в том числе в отношении иранской ядерной программы... Украина нарушила все, что можно нарушить, вместе со своими западными покровителями», – приводит РИА «Новости» слова Лаврова в интервью France TV.

    Лавров подчеркнул, что «ядерную сделку» с Ираном разрушила американская сторона, а Тегеран не совершал нарушений. Что касается Украины, российская сторона, по словам министра, неоднократно предупреждала Францию, Германию и другие западные страны о рисках, а также предлагала США и НАТО в декабре 2021 года подписать договоры о гарантиях безопасности, однако получила отказ.

    «Нам сказали, что это не наше дело и что Украина будет в НАТО», – подчеркнул Лавров.

    Лавров с иронией отметил манеру ведения беседы французской телеведущей, заметив: «Вы очень способный журналист, потому что вы спросили сначала: «Правда ли, что мы помогаем Ирану?», а потом, не дожидаясь моего ответа, вы тут же задали вопрос: «До каких пределов дойдет эта поддержка?».

    Министр указал на соглашение по военно-техническому сотрудничеству между Россией и Ираном. «Мы поставляли в Иран определенные виды продукции военного назначения, но мы не можем согласиться с обвинениями в том, что помогаем Ирану разведданными», – сказал он.

    Глава МИД России добавил, что координаты американских военных баз на Ближнем Востоке известны всем и являются открытой информацией. Он отметил, что не удивлен их атакам со стороны Ирана.

    Комментируя ситуацию в Персидском заливе, Лавров заявил, что «трудно разделить точку зрения о ведении Ираном неспровоцированных атак», поскольку, по его словам, первопричина – это агрессия США и Израиля против Ирана. Он указал, что генсек ООН Антониу Гутерреш призвал прежде всего США и Израиль прекратить военные действия.

    Повторная атака США на Иран посреди переговоров, начатая 28 февраля, не может не вызывать вопросы к переговорщикам, которые вели процесс с американской стороны, считает Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль наносят удары по территории Ирана с 28 февраля. Иран отвечает атаками по целям в регионе.

    Главное
    Эксперт: Путин дал старт строительству центра национальной гордости России
    Молдавия разрешила «Лукойлу» временно вернуться на топливный рынок
    Власти Севастополя объяснили ограничение ночной продажи алкоголя
    Заочно арестован бывший журналист «Коммерсанта» Соловьев
    Неопознанный дрон заметили над морской базой Франции под Тулоном
    Президент «Ростелекома»: Telegram умирает прямо вот сейчас
    Экс-замгубернатора Брянской области брал взятки крысиным ядом