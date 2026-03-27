Росавиация ввела ограничения на рейсы в аэропорту Пулково

Росавиация в Max объяснила ограничения на прием и выпуск воздушных судов требованиями безопасности полетов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ленинградской области силами ПВО были сбиты два беспилотника.
Росавиация в Max объяснила ограничения на прием и выпуск воздушных судов требованиями безопасности полетов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ленинградской области силами ПВО были сбиты два беспилотника.
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки капсулы в основание нового здания Национального центра «Россия» в Москве. Она прошла по видео-конференц-связи, сообщает РИА «Новости». Новый центр станет современным выставочным пространством, где будут представлены главные достижения российского общества, экономики и социальной сферы.
Глава государства дал команду на начало работ, после чего машинист башенного крана Максим Гриценко с помощью дистанционного пульта поднял капсулу и заложил ее в основание строящегося центра.
Национальный центр «Россия» – масштабный выставочно-образовательный проект, реализуемый по поручению президента РФ и призванный стать ключевой площадкой для демонстрации достижений страны, укрепления национальной идентичности и сохранения наследия выставки-форума «Россия». Комплекс возводится в деловом центре «Москва-Сити» на территории бывшего «Экспоцентра», его открытие запланировано на 4 ноября 2029 года, а стоимость строительства оценивается в 80 млрд рублей.
Общая площадь центра превысит 205 тыс. кв. м: здесь разместятся выставочные пространства, трансформируемый концертный зал на 3500 мест, медиацентры, общественные зоны и парк. Комплекс сможет одновременно принимать до 20 тыс. посетителей и будет ориентирован прежде всего на молодежь и детей. Проект реализуется с применением передовых строительных и цифровых технологий, включая информационное моделирование, инновационные материалы и автоматизированные системы управления, что позволит создать современное многофункциональное пространство для проведения мероприятий, образовательных программ и культурных инициатив.
Ранее Путин прибыл в Национальный центр «Россия», где проходит 35-й съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В своем выступлении он отметил важность тесного сотрудничества государства и бизнеса.
Также Путин предостерег от проедания доходов на фоне роста цен на нефть и подчеркнул, что необходимо сохранять благоразумие в условиях нестабильности рынков.
В сообщении на сайте «Единой России» говорится, что инициатива по включению садовых некоммерческих товариществ в федеральную программу социальной газификации реализуется с 2024 года по поручению президента России.
За два года работы при поддержке «Единой России» были упорядочены нормативные требования и адаптированы технические регламенты, ускорены процедуры согласования документов по имущественным и земельным вопросам, а также снижены административные барьеры.
Организована работа по кадастровому оформлению газопроводных трасс и инфраструктурных объектов, проводится своевременная регистрация прав на инженерные сети. Созданы штабы по вопросам газификации СНТ при региональных органах Росреестра, а взаимодействие с ППК «Роскадастр» позволяет уточнять границы участков.
По словам члена комитета Госдумы Олега Валенчука, «для садоводов доступ к надежному и экономичному энергоресурсу – ключевой элемент благоустройства и комфорта». Он также отметил, что благодаря прямому диалогу между Союзом садоводов, федеральными и региональными ведомствами и ресурсоснабжающими организациями обеспечена эффективная обратная связь.
В настоящее время утверждены план-графики по догазификации в 71 регионе России, принято 76 тыс. заявок, заключено 64 911 договоров, а техническая возможность подключения создается для более чем 205 тыс. домовладений. Согласно планам, газификации подлежат 212 тыс. домовладений, подано 112,7 тыс. заявок на подключение к газораспределительным сетям.
Валенчук подчеркнул, что Центры гражданских инициатив «Единой России» играют важную роль в реализации программы и обеспечивают оперативную обратную связь. Количество заявок на газификацию от садоводов втрое превысило показатели прошлого года. Вопрос социальной догазификации остается на контроле правительственной комиссии и будет реализовываться дальше для упрощения процедур подключения.
Эксперт Анпилогов: Намерение Лондона закрыть Ла-Манш для экспорта российской нефти – игра на провокацию
«Намерение Лондона закрыть доступ в пролив Ла-Манш судам так называемого «теневого флота» России – игра на провокацию», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание». Собеседник напомнил, что Ла-Манш – важный торговый путь, и международное морское право не позволяет Британии и Франции нарушать свободу судоходства в проливе.
«Судно может быть задержано в британских территориальных водах, но для этого должны быть веские основания. Односторонние санкции таковыми не являются», – добавил эксперт. Как бы то ни было, по прогнозам аналитика, предпринимаемые Британией шаги затруднят российский экспорт энергоресурсов.
В этой связи право свободного прохода может быть гарантировано за счет конвойного сопровождения, считает Анпилогов. «Другое дело, что это станет дополнительной нагрузкой на ВМФ России, который должен действовать на достаточном удалении от своих баз. Кроме того, маршрут военных кораблей пройдет через Датский пролив, что будет использоваться Западом для нагнетания истерии», – рассуждает спикер.
На этом фоне он допускает, что торговые суда, перевозящие как нефть, так и сложное оборудование, начнут обходить британские острова, чтобы не входить в территориальные воды. «Впрочем, у Москвы есть инструменты для противодействия недружественным действиям Лондона. Среди них, в частности, – запрет судам Британии на проход через Северный морской путь, а также создание трудностей силами союзников России», – акцентировал аналитик.
В качестве примера он привел ситуацию вокруг Ормузского пролива, который заблокирован для британцев. «Лондону следует помнить, что в игру, ими затеянную, можно играть вдвоем, и их собственный флот так же может подвергаться различным симметричным или асимметричным воздействиям», – заключил Анпилогов.
Ранее Кир Стармер разрешил военнослужащим и правоохранительным органам Британии задерживать в британских водах суда «теневого флота» России. В сообщении правительства Соединенного королевства отмечается, что Лондон закроет доступ в пролив Ла-Манш подсанкционным судам, вынуждая их либо выбирать более длинные и дорогостоящие маршруты, либо рисковать.
Согласно заявлению, прежде чем провести операцию, правоохранители, военные и специалисты энергетического рынка будут рассматривать каждое судно в индивидуальном порядке, а в случае задержания владельцам, оператору и экипажу судна будет грозить уголовное преследование за нарушение британского закона о санкциях. Всего Британия ввела ограничения в отношении 544 судов, связанных, как утверждается, с Россией.
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что скоро у Лондона не останется топлива для «перехвата» чего бы то ни было. «При таком раскладе Британия может в итоге перехватить полномочия и у самого Стармера за пропаганду разрушения западной цивилизации», – написал он в соцсетях.
Напомним, помощник президента Николай Патрушев сообщал, что Москва рассматривает вопрос сопровождения торговых судов кораблями ВМФ и даже размещение на судах специальных средств защиты. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как избавить экспорт российской нефти от пиратских нападений.
Турецкий танкер Altura под флагом Сьерра-Леоне был атакован в Черном море в 24 километрах от входа в пролив Босфор, передает ТАСС
Телеканал NTV сообщил, что по судну были нанесены удары с применением дронов.
Взрыв вызвал повреждения надстройки и капитанского мостика, также была зафиксирована течь в районе машинного отделения. На борту танкера находилось 140 тыс. тонн нефти, судно шло из Новороссийска в Стамбул, согласно данным сервиса Marinetraffic.
Капитан судна запросил помощь береговой охраны. На месте происшествия работают катера береговых служб и пожарное судно экстренного реагирования Nene Hatun.
Сообщается, что все 27 членов экипажа, являющихся гражданами Турции, не пострадали и находятся в безопасности. Власти Турции пока не давали официальных комментариев по поводу произошедшего инцидента.
Ранее греческий танкер Maran Homer подвергся атаке в Черном море.
В январе два танкера у терминала КТК в Черном море получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников.
Российский танкер MIDVOLGA-2, перевозивший подсолнечное масло из России в Грузию, в декабре 2025 года подвергся нападению в Черном море в 80 милях от побережья Турции.
Как передает ТАСС, командующий армией Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба заявил о готовности страны вступить в вооруженный конфликт против Ирана, если возникнет угроза для Израиля. Генерал отметил, что мир устал от войны на Ближнем Востоке, а Уганда выступает за скорейшее завершение противостояния.
«Любые разговоры об уничтожении или разгроме Израиля втянут нас в войну. На стороне Израиля», – написал Кайнеругаба в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).
Он подчеркнул, что подобные заявления в адрес Израиля являются красной линией для Уганды.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в эскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявив, что действия Израиля могут привести к катастрофическим последствиям для всего региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, социологические опросы в США показали негативное отношение значительной части населения к возможной наземной операции в Иране и военной эскалации.
В результате утренней атаки на Исфаханский технологический университет были повреждены здания, но среди людей пострадавших нет. Пентагон рассматривает четыре сценария эскалации конфликта с Ираном.
По его словам, Telegram по трафику «умирает прямо сейчас», передает ТАСС. Осеевский отметил, что трафик WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) в российских сетях практически исчез. «Трафик WhatsApp отсутствует вообще. Там может что-то в течение X-часов или дней пролететь (в Сеть), но трафика его фактически не существует. Поэтому WhatsApp умер, Telegram умирает прямо вот сейчас», – сказал он.
Президент «Ростелекома» также подчеркнул, что в то время как зарубежные мессенджеры теряют аудиторию, российский сервис Max демонстрирует уверенный рост по объему трафика.
Ранее в ФАС пообещали не штрафовать за рекламу в YouTube и Telegram до конца года.
Стармер дал вооруженным силам и правоохранительным органам полномочия задерживать в британских водах суда российского «теневого флота», находящиеся под санкциями, передает «Газета.Ru».
Новые меры касаются всех кораблей, попадающих под действующие рестрикции.
Таким судам будет закрыт проход через пролив Ла-Манш. Власти намерены возбуждать уголовные дела против владельцев, операторов и членов экипажей задержанных судов за нарушение санкционного законодательства.
В рамках этих дел фигурантам будут вменяться действия, связанные с обходом ограничений, введенных против российского «теневого флота».
Напомним, Стармер заявлял, что продолжит давление на Россию в 2026 году, в том числе с помощью новых мер против нефтетрейдеров и операторов «теневого флота».
Москва поясняла, что Запад занимается разбоем, прикрывая это вымышленным термином «теневой флот», который не предусмотрен международным морским правом.
Помощник президента России Николай Патрушев отмечал, что теперь суда с российским флагом будут сопровождать мобильные огневые группы.
Науседа: Упавший в Литве украинский дрон летел в Приморск в Ленобласти
Науседа заявил, что дрон, упавший и взорвавшийся на территории страны, был украинским и предназначался для атаки на нефтяной терминал в Приморске Ленинградской области, передает РИА «Новости».
По его словам, беспилотник отклонился от первоначального маршрута и разбился в Варенском районе на юге Литвы. Литовские СМИ отмечали, что инцидент произошел в ночь на вторник, а литовский министр обороны Робертас Каунас также сообщал, что дрон, вероятно, был украинским.
Правительство Ленинградской области ранее сообщало о пожаре в порту Приморска 23 марта после атаки украинского дрона, который удалось локализовать к 25 марта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев может втемную использовать территории стран Евросоюза и НАТО для пролетов беспилотников. По словам Пескова, киевские власти известны использованием объектов инфраструктуры, таких как нефтепроводы и газопроводы, в качестве инструмента давления, и не исключено, что они могут использовать и другие страны ЕС и НАТО для своих целей.
Представитель Кремля подчеркнул, что российские военные внимательно отслеживают обстоятельства запусков украинских дронов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава минобороны Литвы Робертас Каунас заявил о принадлежности упавшего в Варенском районе дрона Украине.
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня сообщила о падении запущенного с Украины беспилотника в Краславском крае у границы с Белоруссией.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о риске использования Киевом стран ЕС и НАТО «втемную» на фоне участившихся падений украинских беспилотников в Прибалтике.
Энтомолог Гниненко рассказал, как энцефалитный клещ распространился в европейской части России
«То, что в Советском союзе не было клещей – это совершенная неправда! Клещи были всегда – они аборигенные обитатели наших лесов. Но в европейской части России долгое время не было энцефалита. А потом в СССР придумали завести в европейскую часть с территории Дальнего Востока енотовидную собаку, пятнистых оленей и прочих животных. Они-то и привезли сюда клещей, зараженных вирусом энцефалита. Так и пошел распространяться энцефалит среди местных популяций клещей», – говорит Гниненко.
Известно, что в СССР с 1940–1950-х годов активно применяли инсектицид ДДТ (дихлордифенилтрихлорэтан) как мощный и дешевый способ борьбы с клещами – переносчиками опасных заболеваний, прежде всего клещевого энцефалита. Его широко использовали для обработки лесов, сельскохозяйственных угодий и зон отдыха, а также наносили на одежду и снаряжение людей, нередко применяя авиационное распыление на больших территориях.
Также данный препарат использовали в США, Великобритании, Франции и других странах Европы, Индии, Бразилии, Китае, Австралии и ряде африканских стран. Однако со временем ДДТ исключили из списка разрешенных инсектицидов, поскольку стало ясно, что вещество накапливается в окружающей среде и организмах живых существ, оказывая токсическое воздействие и нанося ущерб экосистемам. Более того, у насекомых и клещей постепенно начала формироваться устойчивость к ДДТ, поэтому к 1970–1980-м годам его использование в СССР, как и в других странах, начали существенно ограничивать и заменять более безопасными средствами.
«Эффективную замену ДДТ придумали, эти новые препараты широко применяют, в том числе и для уничтожения клещей. Но любой пестицид – яд и он всегда будет уничтожать не только целевых членистоногих, но и многих других. Поэтому обработки проводят только там, где люди массового отдыхают в лесах (детские лагеря, некоторые пригородные леса, парки и прочие подобные территории)», – делится биолог.
Во всех остальных случаях, по словам собеседника, при походе в лес не стоит надеяться на обработку, человек сам должен защитить себя. На сегодняшний день в магазинах достаточное количество различных репеллентов, а также существуют инструкции как одеваться, каких мест избегать и так далее. Но нет абсолютно надежных способов, клещ все равно может преодолеть защиту. Поэтому энтомолог настоятельно рекомендует сделать прививку, предупреждая, что она делается от энцефалита, а не для защиты от клеща.
«Сегодня проводят весь необходимый набор мер для защиты: там, где надо, проводят обработки, есть прекрасные репелленты. Надо только соблюдать рекомендации и понимать, что не может быть абсолютной защиты – если пошли в лес, то всегда сохраняется угроза быть укушенным клещами. Поэтому надо обязательно прививаться», – заключил Гниненко.
Ранее научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский рассказал, как лучше всего защищаться от клещей. Наиболее надежным способом избежать укуса этого насекомого является использование современных репеллентов.
Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов, находящийся на месте происшествия, рассказал, что удары по Выборгу Ленинградской области могли быть нанесены украинскими разведывательно-ударными дронами UJ-22, оснащенными канадскими инженерными зарядами M112, передает ТАСС.
«Вероятно, были применены украинские разведывательно-ударные дроны UJ-22. Такие же упали в Подмосковье. На них были установлены подрывные инженерные заряды M112 канадского производства, их общая масса – около 17 кг», – сообщил эксперт в беседе с агентством.
Он отметил, что западные страны перешли к эскалации на северо-западном направлении, а следующие диверсии могут планироваться при участии ВСУ и, возможно, местных прибалтийских спецслужб. По его мнению, это расширяет зону эскалации и создает дополнительные очаги напряженности в российских приграничных районах.
Эксперт подчеркнул, что подобные действия формируют угрозу для морской логистики, навигации и мирного населения, с учетом уже нанесенного ущерба гражданской инфраструктуре.
Ранее Степанов предположил, что беспилотники самолетного типа, атаковавшие область, могли быть запущены с территории прибалтийских стран.
Средства ПВО уничтожили 21 дрон ВСУ над Ленинградской областью в ночь на четверг.
В Выборге получила повреждения крыша жилого дома.
Губернатор Александр Дрозденко также сообщал, что в порту Усть-Луга из-за атаки дронов началось возгорание.
Индийские нефтеперерабатывающие заводы все чаще отказываются от доллара при оплате поставок российской нефти, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Как уточняют источники, расчеты осуществляются через отправку рупий на специальные зарубежные банковские счета, которые принадлежат российским покупателям. Затем рупии конвертируют в дирхамы Объединенных Арабских Эмиратов или китайские юани. Уточняется, что ряду подобных сделок помогают некоторые индийские банки с ограниченным присутствием за рубежом.
Собеседники агентства добавили, что помимо дирхама и юаня компании рассматривают также сингапурский и гонконгский доллары. При этом возможность проведения операций, по их словам, зависит от степени уверенности отдельных банков в таких транзакциях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на фоне смягчения американских санкций Индия существенно увеличила закупки российской нефти.
Осенью вице-премьер Александр Новак заявлял о начале расчетов Индии за российскую нефть в юанях при сохранении основной части платежей в рублях.
Владимир Потанин выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, который проходит в Национальном центре «Россия» в Москве. В кулуарах мероприятия он сравнил экономику России с дубом, способным выдерживать сильные грозы, передает ТАСС.
«Экономика России, она как дуб в поле во время грозы. Гроза гремит, ветер дует, ветви дуба колышутся, а сам он стоит стабильно», – заявил Потанин журналистам. По его словам, несмотря на внешние потрясения и давление, страна продолжает сохранять устойчивость и стабильность.
Президент «Норникеля» подчеркнул, что российский бизнес и промышленность демонстрируют способность адаптироваться к вызовам и продолжают развиваться даже в сложных условиях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский суд юстиции признал подрыв российской экономики законной целью санкционной политики Евросоюза.
Авиаузлы США превратились в символ разлада в госуправлении, отмечает The New York Times.
Длинные очереди связаны с острой нехваткой сотрудников службы безопасности TSA, которые более месяца работают без зарплаты из-за частичной приостановки работы правительства на фоне миграционного ужесточения администрации президента США в Миннеаполисе и других городах. По данным министерства внутренней безопасности, за время шатдауна уволилось более 400 инспекторов.
Многим путешественникам теперь приходится часами пробиваться через контроль в крупных аэропортах Атланты и Нью-Йорка, что приводит к сорванным пересадкам и ночёвкам в терминалах. Часть работников TSA берёт вторые работы и пропускает смены, чтобы их выполнять. На этом фоне весенний сезон отпусков лишь набирает обороты.
Газета приводит истории пассажиров, описывающих хаос в терминалах и конфликты в очередях, когда люди, опаздывающие на рейсы, пытаются пройти вперёд и сталкиваются с сопротивлением и вмешательством охраны. В одном из описанных случаев в Атланте путешественникам, пропустившим пересадку, пришлось провести ночь в аэропорту. Другая читательница рассказала о возвращении с Пуэрто-Рико, где два из трёх терминалов были закрыты, а очереди тянулись на улицу под дождём более четырёх часов.
На общем мрачном фоне, отмечает издание, звучат и отдельные рассказы о почти нормальной работе, как в Денвере, где длинные, но быстро движущиеся очереди сопровождались шутками доброжелательных сотрудников и спокойной реакцией пассажиров. Однако даже там авиакомпании фиксировали переполненные залы ожидания, поскольку люди приезжали в аэропорт сильно заранее.
Негатив к атмосфере в американских аэропортах добавляет активность миграционных служб. Дональд Трамп направил в терминалы вооружённых агентов ICE, заявив, что они помогут разрулить ситуацию с очередями. Однако демократы в конгрессе и профсоюз TSA назвали эту меру деструктивной, отмечая, что сотрудники ICE пугают часть граждан. Ранее TSA передала им данные о поездке женщины с девятилетней дочерью, что закончилось их депортацией.
Обстановку усугубляют и последствия конфликта с Ираном, который вызвал дефицит авиационного керосина в Азии и рост цен на билеты. Авиакомпании уже отменили десятки тысяч рейсов на Ближнем Востоке из-за закрытия аэропортов и ограничений на маршруты. Спрос на перелёты начал снижаться, и, по словам одного из экспертов по путешествиям, сложилась «идеальная буря» транспортных сбоев.
Отдельным тяжёлым эпизодом стал недавний ночной инцидент в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия, где при столкновении самолёта Air Canada с пожарной машиной погибли два пилота. В расшифровке переговоров с диспетчером звучит отчаянная команда остановиться. Ещё через несколько секунд диспетчер повторяет приказ, но следователи пока не знают, услышал ли его водитель.
По данным официальных лиц, в момент катастрофы двое диспетчеров выполняли работу четырёх человек, что часто практикуется в ночные смены, хотя федеральные регуляторы ранее уже выражали по этому поводу озабоченность. На фоне очередей, присутствия агентов ICE, войны и роста цен эта авария, по оценке автора, стала последним звеном в тревожной формуле, итогом которой становится выматывающий стресс для всех, кто садится в самолёт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство внутренней безопасности США заявило о хаосе в американских аэропортах из-за частичного шатдауна правительства.
Ранее власти США заявили о кадровом кризисе и острой нехватке авиадиспетчеров в 15 ключевых аэропортах страны.
В шахте имени Ленина в Горловке обнаружили высокое содержание лития в воде
О находке сообщил руководитель центра технологической кооперации «Сколково» Никита Кузнецов на Днях ВЭБ.РФ и институтов поддержки в ДНР, передает ТАСС.
По его словам, специалисты фонда проводили испытания по очистке шахтных вод с использованием собственной технологии и выполнили химический анализ воды шахты имени Ленина в Горловке.
«Проводили испытания по очистке шахтных вод, используя технологию, и делали химический анализ воды шахты им. Ленина в Горловке, – сказал Кузнецов. – Там огромное содержание лития, растворенного в воде, его можно извлекать, технологии у нас в „Сколково“ есть, которые могут позволить его извлекать. Это рентабельно».
Кузнецов также отметил, что технологии извлечения лития имеются у горнорудного дивизиона «Росатома». Он рассказал, что фонд активно работает с коллегами из госкорпорации и в ближайшее время намерен подписать с ними соглашение о научно-техническом сотрудничестве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, освобождение населенного пункта Шевченко в ДНР позволило установить контроль над крупнейшим месторождением лития.
Ранее французская газета Le Figaro сообщила о переходе под контроль России двух из четырех крупнейших литиевых месторождений на Украине.
МИД Латвии выразил протест из-за вторжения украинского беспилотника в воздушное пространство республики, передают «Вести».
Ведомство вызвало временного поверенного в делах России в Риге и вручило ему ноту, обвинив Москву в создании угроз для региональной безопасности.
«Москва создает непредсказуемые риски инцидентов в сфере безопасности в более широком регионе», – указали там.
По данным министерства, дрон ВСУ упал на территории Латвии, залетев в страну якобы со стороны России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, запущенный с Украины беспилотник пересек воздушное пространство Латвии и упал в районе, граничащем с белорусской территорией.
По данным эстонской полиции безопасности, другой украинский дрон после технического воздействия в российском воздушном пространстве отклонился от курса и упал на территорию Эстонии.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими могут быть ответными шаги России, если Прибалтика разрешит Украине использовать свою территорию для запуска дронов.