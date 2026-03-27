Асафов: Карьерные проекты «Единой России» помогают молодежи определиться с профессией

«Внимание партии к молодежи и детям – это не просто эпизод, а часть выверенной стратегии. Речь идет не только о капремонте школ, но и о том, чтобы школьники и студенты могли участвовать в политической жизни страны. Карьерные проекты, которые «Единая Россия» реализует вместе с «Молодой Гвардией», помогают молодым людям найти наставников, определиться с делом по душе, получить поддержку при организации бизнеса и дополнительные возможности при получении образования разного уровня. Поиск работы, помощь в предпринимательстве – все это находится в фокусе повестки партии», – рассуждает эксперт.

«И на форуме в Нижнем Новгороде эта логика получила свое развитие. Несмотря на то, что тема была заявлена как «Молодежь и дети», она оказалась значительно шире. Участники говорили о патриотическом воспитании, гражданском просвещении и, что особенно важно, о бесшовной профориентации – начиная с дошкольного возраста и выходя за пределы высшего образования. Обсуждалось строительство новых общежитий и кампусов, развитие кванториумов, центров «Точка роста» и других форматов, где молодые граждане уже сегодня получают навыки и знания, необходимые для полноценного участия в жизни страны», – подчеркнул он.

«В рамках экспертных круглых столов, где собрались советники директоров школ, представители высшей школы, специалисты по работе с ветеранами и участниками СВО, прозвучали самые разные, но важные идеи. Удалось не только подвести итоги народной программы, принятой в 2021 году, но и наметить инициативы, с которыми «Единая Россия» войдет в новый электоральный цикл», – добавил собеседник.

«Причем сама форумная кампания «Есть результат!» выстроена системно. Каждый округ отвечает за свою приоритетную повестку. В Екатеринбурге обсуждали промышленность и технологическое лидерство, в Ростове – среду для жизни и ЖКХ, а в Нижнем Новгороде темой стали дети и молодежь. Формат открытого и честного разговора с людьми – это абсолютно правильное для партии решение», – сказал политолог.

«На пленарном заседании эти подходы получили высокую оценку. И полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе, и заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко отметили достижения партии и буквально взяли в работу предложения, которые были озвучены представителями различных сфер жизни страны. Чернышенко неслучайно поблагодарил «Единую Россию» за предоставленные идеи – это подтверждает, что разработки партии начинают воплощаться в жизнь уже на федеральном уровне», – заключил Асафов.

На этой неделе в Нижнем Новгороде состоялся третий окружной отчетно-программный форум ЕР «Есть результат!», посвященный теме «Дети и молодежь». В мероприятии приняли участие секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, зампред правительства Дмитрий Чернышенко, представители молодежных движений, образовательных центров, педагоги, наставники, студенты и ветераны СВО.

Правительство отчиталось перед партией о выполнении положений народной программы в части создания условий для самореализации подрастающего поколения, развития образовательной и спортивной инфраструктуры, а также подготовки кадров для обеспечения технологического суверенитета России.

Владимир Якушев сообщил, что по народной программе построено более 1,7 тыс. школ, отремонтировано свыше 6,5 тыс. Также создано более 250 тыс. новых мест в детских садах, введены региональные компенсации родительской платы, для всех учеников начальной школы обеспечено бесплатное горячее питание – это более 7 млн детей. Партия не только инициировала эти решения, но и контролировала их реализацию через общественные штабы и «Партийный десант» с участием родительских комитетов и активистов.

Особое внимание было уделено подготовке кадров для технологического суверенитета. При поддержке ЕР создано 50 передовых инженерных школ, открыто более 450 кванториумов и свыше 300 ИТ-кубов, в сельских школах и малых городах работают около 20 тыс. центров «Точка роста». Реализуется проект по созданию до 2030 года 25 кампусов мирового уровня. Партия продвигает программу «Профессионалитет» – до конца 2030 года на нее планируется перевести 100% колледжей страны.

В сфере спорта «Единая Россия» проводит марафон «Сила России» с открытыми тренировками (участниками стали более 1,3 млн человек), запустила проект «Выбор сильных» и развивает адаптивный спорт через проект «Новая высота» для ветеранов СВО.

Партия активно вовлекает в воспитательную работу вернувшихся с фронта бойцов, поддерживает сеть центров военно-спортивной подготовки. «Молодая Гвардия Единой России», отметившая 20-летие, ведет волонтерскую работу в зоне СВО, в приграничных и на освобожденных территориях.

Дмитрий Чернышенко поблагодарил партию за поддержку социально значимых изменений. При участии ЕР запущен новый нацпроект «Молодежь и дети». Вице-премьер отметил, что партия добилась увеличения финансирования программы «Профессионалитет» и выделения средств на создание еще 20 кластеров по 11 отраслям. Он также подчеркнул, что партия стала одним из главных добровольческих центров страны, обеспечивая надежный канал обратной связи от граждан.

Участники форума, работавшие на шести тематических круглых столах, предложили, в частности, создать в каждом городе пространства для самореализации молодежи, ввести в студенческих кампусах особый правовой режим по аналогии со свободными экономическими зонами, построить не менее 100 новых детских садов и провести капремонт более 2,2 тыс. дошкольных учреждений, возвести не менее 150 новых школ и ввести мораторий на избыточную нагрузку школьников и учителей. Кроме того, предложено увеличить число передовых инженерных школ до 100 к 2030 году и запустить программу «Земский тренер» по аналогии с «Земским учителем».

Якушев подчеркнул, что новая народная программа, которую партия готовит вместе с избирателями, станет главным аргументом на выборах в Госдуму. Программа будет состоять из двух документов: предвыборной программы с решениями насущных задач и блока с идеологическими ориентирами и стратегическим образом России.

Старт сбору предложений в новую народную программу дал председатель партии Дмитрий Медведев 19 февраля на первом окружном форуме в Екатеринбурге. Аналогичные форумы пройдут во всех федеральных округах. Для подготовки программы создан экспертный совет, в который вошли Герои России, участники СВО, представители науки, промышленности, бизнеса и общественных объединений.