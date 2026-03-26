Лавров: Путин никогда не отказывал Макрону в телефонном разговоре

Tекст: Антон Антонов

«Не было ни одного случая, когда президент Эммануэль Макрон позвонил бы в Кремль и президент Владимир Путин не взял бы трубку. Ни одного, ни единожды», – приводит слова Лаврова РИА «Новости» со ссылкой на France TV.

Лавров отметил, что сам Макрон часто заявлял о намерении позвонить российскому президенту, но в итоге откладывал этот шаг. Министр обратил внимание на то, что в отличие от Путина, который общается по телефону в одиночестве, во время разговоров Макрона с Путиным в Париже обычно присутствует большое число людей. Лавров подчеркнул, что это не скрывается и часто показывается по телевидению и в социальных сетях.

Он также напомнил об утечках информации, которые происходили после переговоров двух президентов. Тем не менее, принципиальная позиция Путина заключается в постоянной готовности к диалогу с французским лидером, подчеркнул Лавров.

«Если ты хочешь позвонить своему коллеге, с которым у тебя давно установлены отношения, зачем об этом объявлять и не делать? Это уже звучит либо как угроза, либо как желание напомнить о себе. Если хочешь позвонить, если ты серьезный политик, просто заказывай телефонный разговор, и наш президент всегда ответит», – добавил министр.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон заявил на Мюнхенской конференции по безопасности о намерении создать «прямой канал связи с Россией». Макрон заявил, что Франция возобновила технические контакты с Россией для обсуждения единого европейского подхода к диалогу.

Лавров отметил, что Макрону достаточно просто позвонить Владимиру Путину, если он действительно хочет вести диалог, а не устраивать шоу.


