Турция выразила тревогу после атаки на танкер в Черном море

МИД Турции выразил озабоченность из-за атаки на танкер в Черном море

Tекст: Вера Басилая

Турция выразила серьезную обеспокоенность в связи с атакой на принадлежащее ей торговое судно в Черном море, передает РИА «Новости». Как заявил официальный представитель МИД страны Онджю Кечели, нападение произошло 26 марта – был атакован танкер Altura, шедший под флагом Сьерра-Леоне и находившийся под турецким управлением.

Он отметил, что сейчас турецкие ведомства проводят расследование и принимают технические меры в связи с инцидентом. По имеющимся данным, все 27 членов турецкого экипажа, находившихся на борту, не пострадали и чувствуют себя удовлетворительно.

Кечели подчеркнул, что подобные атаки в турецкой исключительной экономической зоне противоречат международному праву и создают серьезные риски для безопасности и окружающей среды в Черном море. Турция, по его словам, продолжает контакты с другими странами, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию и распространение войны на Черное море. Анкара также оставляет за собой право принимать необходимые меры для защиты своих экономических интересов в регионе.

Береговая охрана Турции заявила, что ситуация на танкере Altura после атаки в Черном море полностью контролируется и опасности не представляет.

Турецкий танкер Altura с 140 тыс. тонн нефти пострадал в результате атаки дронами при следовании из Новороссийска в Стамбул.