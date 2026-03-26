Неопознанный дрон заметили над морской базой Франции под Тулоном

Неопознанный БПЛА нарушил бесполетную зону военно-морской базы Тулона

Tекст: Вера Басилая

Газета Provence пишет, что беспилотный летательный аппарат был замечен военнослужащими непосредственно в небе над бесполетной зоной вокруг морской базы в Тулоне, что вызвало немедленное вмешательство морской жандармерии, передает РИА «Новости».

По уточнению жандармерии, бесполетная зона распространяется не только на сам город Тулон, но и на прилегающие населенные пункты, входящие в агломерацию. Сотрудники жандармерии оперативно вычислили и задержали нарушителя, управлявшего дроном. Военно-морская база подала официальную жалобу на нарушителя в морскую жандармерию.

В материале цитируется сообщение жандармерии: «Вблизи военно-морской базы Тулона был обнаружен неопознанный беспилотник... Морская жандармерия немедленно вмешалась в ситуацию на месте».

Ранее европейские СМИ обращали внимание на аналогичные случаи обнаружения беспилотников вблизи аэропортов Дании, Норвегии и Германии. После этих инцидентов звучали обвинения в адрес России, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал такие заявления пустыми. Владимир Путин в шутку пообещал больше не запускать дроны в Европу.

