Посольство выразило готовность помочь в поисках россиянки в Сербии

Дипмиссия заявила о готовности помочь искать пропавшую россиянку в Сербии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Сотрудники российского посольства сообщили о готовности подключиться к расследованию исчезновения россиянки в Сербии. В дипмиссии отметили, что родственники пропавшей уже взаимодействуют с МВД России и связывались с посольством для получения поддержки, передает ТАСС.

«В случае поступления запроса от данного ведомства консульский отдел окажет ему необходимую помощь в рамках своей компетенции», – заявили в посольстве. Имя девушки ранее было озвучено СМИ как Кристина, студентка из Подмосковья, которая 26 февраля выехала через Турцию и прибыла в Белград, хотя родственникам сообщила о поездке в Сочи.

Мать девушки рассказала, что удалось частично установить ее передвижения по банковским операциям. Также отмечается, что студентка искала в интернете русскоговорящего врача в Сербии. Родственники опасаются, что она могла стать жертвой торговли людьми или быть незаконно удержана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого российские дипломаты оказали консульскую помощь найденной в Таиланде гражданке России Эрике Владыко и организовали встречу с ее матерью.

Ранее дипломаты посольства России установили связь с Татьяной Минеевой, объявленной в розыск вместе с дочерью в Мексике.



