Собянин: Национальный центр «Россия» призван стать одним из главных общественных пространств

Tекст: Елизавета Шишкова

Строительство Национального центра «Россия» на Пресне началось, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его словам, решение о создании комплекса было принято президентом РФ Владимиром Путиным в июле 2024 года после выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

«Комплекс возведём на территории Экспоцентра на Краснопресненской набережной с применением сложнейших инженерных и конструктивных решений. Он призван стать одним из главных общественных пространств – новой визитной карточкой нашей страны и её столицы», – говорится в сообщении Собянина.

Особенностью здания станет пространственная самонесущая кровля площадью около 60 тысяч кв. м и мультимедийный фасад. Декор внутренних помещений будет насыщен культурными образами.

Национальный центр «Россия» сможет принимать до 20 тыс. посетителей одновременно. В нем разместят выставочные площади, концертный зал, медиа- и пресс-центры, а также зоны для делового общения, фудкорты и площадки для нетворкинга.

Планируется, что органичным продолжением центра станет ландшафтный парк с зелеными аллеями и искусственными водоемами для прогулок и отдыха в «Москва-Сити». Открытие комплекса намечено на 2029 год.

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки капсулы в основание нового здания Национального центра «Россия» в Москве.