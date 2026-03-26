    
    26 марта 2026, 19:32 • Новости дня

    Собянин: Национальный центр «Россия» призван стать одним из главных общественных пространств

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Национальный центр «Россия, строительство которого началось в Москве, станет одним из главных общественных пространств столицы и визитной карточкой страны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Строительство Национального центра «Россия» на Пресне началось, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его словам, решение о создании комплекса было принято президентом РФ Владимиром Путиным в июле 2024 года после выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

    «Комплекс возведём на территории Экспоцентра на Краснопресненской набережной с применением сложнейших инженерных и конструктивных решений. Он призван стать одним из главных общественных пространств – новой визитной карточкой нашей страны и её столицы», – говорится в сообщении Собянина.

    Особенностью здания станет пространственная самонесущая кровля площадью около 60 тысяч кв. м и мультимедийный фасад. Декор внутренних помещений будет насыщен культурными образами.

    Национальный центр «Россия» сможет принимать до 20 тыс. посетителей одновременно. В нем разместят выставочные площади, концертный зал, медиа- и пресс-центры, а также зоны для делового общения, фудкорты и площадки для нетворкинга.

    Планируется, что органичным продолжением центра станет ландшафтный парк с зелеными аллеями и искусственными водоемами для прогулок и отдыха в «Москва-Сити». Открытие комплекса намечено на 2029 год.

    Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки капсулы в основание нового здания Национального центра «Россия» в Москве.

    26 марта 2026, 16:12 • Новости дня
    Путин дал старт строительству нового здания НЦ «Россия» в Москве
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве стартовало возведение нового здания Национального центра «Россия», где будут представлены ключевые достижения страны в экономике и социальной сфере, начало возведения объекта запустил глава государства.

    Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки капсулы в основание нового здания Национального центра «Россия» в Москве. Она прошла по видео-конференц-связи, сообщает РИА «Новости». Новый центр станет современным выставочным пространством, где будут представлены главные достижения российского общества, экономики и социальной сферы.

    Глава государства дал команду на начало работ, после чего машинист башенного крана Максим Гриценко с помощью дистанционного пульта поднял капсулу и заложил ее в основание строящегося центра.

    Национальный центр «Россия» – масштабный выставочно-образовательный проект, реализуемый по поручению президента РФ и призванный стать ключевой площадкой для демонстрации достижений страны, укрепления национальной идентичности и сохранения наследия выставки-форума «Россия». Комплекс возводится в деловом центре «Москва-Сити» на территории бывшего «Экспоцентра», его открытие запланировано на 4 ноября 2029 года, а стоимость строительства оценивается в 80 млрд рублей.

    Общая площадь центра превысит 205 тыс. кв. м: здесь разместятся выставочные пространства, трансформируемый концертный зал на 3500 мест, медиацентры, общественные зоны и парк. Комплекс сможет одновременно принимать до 20 тыс. посетителей и будет ориентирован прежде всего на молодежь и детей. Проект реализуется с применением передовых строительных и цифровых технологий, включая информационное моделирование, инновационные материалы и автоматизированные системы управления, что позволит создать современное многофункциональное пространство для проведения мероприятий, образовательных программ и культурных инициатив.

    Ранее Путин прибыл в Национальный центр «Россия», где проходит 35-й съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В своем выступлении он отметил важность тесного сотрудничества государства и бизнеса.

    Также Путин предостерег от проедания доходов на фоне роста цен на нефть и подчеркнул, что необходимо сохранять благоразумие в условиях нестабильности рынков.


    26 марта 2026, 09:42 • Новости дня
    Песков объяснил отключение мобильного интернета в Москве

    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал недавние проблемы с доступом к мобильному интернету в Москве, связав отключение с работой спецслужб.

    Российские спецслужбы выполняют свои функции и принимают необходимые меры для нейтрализации угроз, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Его комментарий прозвучал в ответ на вопрос журналиста Life Александра Юнашева о том, связано ли восстановление мобильного интернета в Москве с исчезновением какой-либо угрозы.

    Песков подчеркнул: «Спецслужбы выполняют свои функции. Они принимают те меры, которые необходимы для купирования тех или иных угроз. Какие угрозы сейчас актуальны, а какие нет – это прерогатива спецслужб».

    Он также добавил, что подобные вопросы должны адресоваться напрямую спецслужбам, а не пресс-службе Кремля. Ранее пользователи в Москве сообщали о нестабильной работе мобильного интернета в ряде районов столицы. Операторы мобильной связи уведомляли абонентов о возможном ограничении мобильного интернета в целях обеспечения мер безопасности.

    Абоненты получали сообщения, что «возможны временные ограничения в работе мобильного интернета», при этом оставались доступны сайты и сервисы из «белого списка», голосовая связь и СМС.

    Песков заявил о необходимости временных ограничений мобильной связи в Москве ради защиты граждан от все более технологичных угроз со стороны Киева.

    Между тем, операторы мобильной связи в Москве начали рассылку сообщений о полном восстановлении работы мобильного интернета после недавних ограничений.

    26 марта 2026, 16:49 • Видео
    Унижения Зеленского продолжаются

    Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    26 марта 2026, 00:47 • Новости дня
    Житель Подмосковья пострадал при пожаре из-за сбитого дрона ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Житель подмосковного селя Кленово пострадал при пожаре из-за сбитого дрона ВСУ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Max-канале.

    «Сбит ещё один вражеский беспилотник. По предварительной информации, его обломки упали в районе села Кленово, в результате чего в частном доме возник пожар, пострадал один человек», – написал он.

    Столичный градоначальник уточнил, что на месте работают городские экстренные службы, пострадавшему оказывают необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщал в среду, что с начала суток силы ПВО сбили 11 дронов на подлете к городу. Аэропорт Шереметьево после 22.00 стал принимать и выпускать рейсы по согласованию. К такому же режиму работы перешел аэропорт Внуково.


    26 марта 2026, 17:28 • Новости дня
    Заочно арестован бывший журналист «Коммерсанта» Соловьев

    Заочно арестован бывший журналист «Коммерсанта» Соловьев
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший журналист издания «Коммерсант» Владимир Соловьев заочно арестован по обвинению в участии в деятельности иностранной нежелательной организации, сообщили в московском суде.

    Савеловский суд Москвы заочно арестовал бывшего журналиста газеты «Коммерсант» Владимира Соловьева, ему предъявлено обвинение в участии в деятельности нежелательной организации. В суде ТАСС уточнили, что Соловьеву инкриминируется участие в работе структуры, признанной в России нежелательной.

    Суд избрал меру пресечения в виде заочного ареста, поскольку обвиняемый не находится на территории страны. Дальнейшие детали дела в суде не раскрыли.

    Ранее в базе МВД России появилась информация о розыске главного редактора «Медузы» (иноагент и нежелательная организация) Ивана Колпакова.

    До этого основательницу издания Галину Тимченко (иноагент) Черемушкинский райсуд Москвы приговорил заочно к пяти годам лишения свободы.

    А год назад журналист Роман Анин (признан в РФ иноагентом) получил восемь с половиной лет колонии за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России, также ему запрещено администрировать блоги на три года.


    26 марта 2026, 12:00 • Новости дня
    На подлете к Москве с начала суток сбито 24 беспилотника
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    На подлете к Москве с начала суток сбито 24 беспилотных летательных аппарата, обломки которых уже обследуют специалисты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Max о сбитых еще шести беспилотниках, летевших к городу. Сначала были уничтожены два аппарата, а следом силы ПВО Минобороны уничтожили еще четыре беспилотника, также направлявшихся к Москве. Все обломки тщательно обследуются на предмет возможной опасности.

    В общей сложности, по информации мэра, с начала суток сбиты 24 беспилотника, пытавшихся приблизиться к столице. Для сравнения, накануне было уничтожено 28 таких аппаратов.

    Ранее система противовоздушной обороны Минобороны отразила атаку четырех беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве.

    До этого силами ПВО Минобороны уничтожено 14 беспилотников, летевших в Москве.

    26 марта 2026, 18:52 • Новости дня
    Прокурор запросил пожизненный срок лидеру ОПГ Косте Большому

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гособвинение добивается назначения пожизненного заключения лидеру подмосковной ОПГ Константину Пискареву, которого обвиняют в организации 21 убийства и бандитизме.

    Государственный обвинитель в Мособлсуде попросил приговорить главаря ОПГ Константина Пискарева, известного как Костя Большой, к пожизненному лишению свободы с отбыванием в колонии особого режима, передает РИА «Новости» из зала суда.

    По материалам дела, Пискарев возглавлял преступную группировку, действовавшую в Москве и Подмосковье с 1998 по 2011 год. Всего обвинения предъявлены девяти фигурантам. Помимо организации банды, Пискареву вменяют совершение 21 убийства, покушение на убийство четырех человек, а также незаконный оборот оружия и взрывчатки.

    Коллегия присяжных ранее признала всех подсудимых виновными по каждому эпизоду, и только фигуранта Николая Юрова посчитала заслуживающим снисхождения.

    Ранее другого главаря ОПГ из Лобни Владимира Бардина обвинили в серии краж денежных средств у бойцов специальной военной операции в аэропорту Шереметьево. До этого прокуратура раскрыла связи бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова с ОПГ «Покровские».


    25 марта 2026, 23:25 • Новости дня
    Средствами ПВО на подлете к Москве уничтожены три дрона

    Tекст: Катерина Туманова

    Еще три дрона вечером среды уничтожены на подлете к столице средствами ПВО, написал мэр города Сергей Собянин в Max-канале.

    «Уничтожены три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил мэр.

    Напомним, до этого Собянин проинформировал о ликвидации четырех летевших на Москву дронов ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщал днем, что с начала суток силы ПВО сбили 11 дронов на подлете к городу. Аэропорт Шереметьево после 22.00 стал принимать и выпускать рейсы по согласованию. К такому же режиму работы перешел аэропорт Внуково.


    26 марта 2026, 13:12 • Новости дня
    В центре Москвы частично перекрыли движение

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На нескольких участках в центральной части российской столицы перекрыто движение, сообщили в департаменте транспорта города в четверг.

    Движение временно закрыли на Большом Каменном мосту, на Малом Каменном мосту, на улице Серафимовича, указал департамент, передает РИА «Новости».

    Также движения нет у дома номер 4 на Можайском шоссе.

    Ранее в марте движение транспорта полностью перекрывали на участках Московского проспекта, Конного и Крестьянского переулков и в других местах во время празднования Ураза-байрам.

    26 марта 2026, 04:50 • Новости дня
    Два дрона ВСУ сбиты силами ПВО на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Два украинских дрона, направлявшиеся к Москве, были уничтожены силами ПВО, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин в 4.31.

    «Сбиты два БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    С полуночи к моменту вышеуказанного сообщения силы ПВО ликвидировали семь украинских дронов, направлявшихся к Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Шереметьево после 22.00 стал принимать и выпускать рейсы по согласованию. К такому же режиму работы перешел аэропорт Внуково. Житель Подмосковья пострадал при пожаре из-за сбитого дрона ВСУ в ночь на четверг.


    26 марта 2026, 19:17 • Новости дня
    В Москве прошла эвакуация и технический осмотр в Доме культуры ГЭС-2

    Tекст: Денис Тельманов

    В Доме культуры ГЭС-2 в Москве одновременно проводятся эвакуация и технический осмотр, сообщили представители учреждения.

    В Доме культуры «ГЭС-2» в Москве проводится эвакуация и технический осмотр, передает РИА «Новости». Информацию об этом подтвердили в пресс-службе учреждения.

    Ранее сообщение об эвакуации появилось в официальном Telegram-канале «ГЭС-2», где также напомнили посетителям о правилах безопасного выхода из здания. Представитель учреждения заявила: «В здании Дома культуры 'ГЭС-2' проходит эвакуация и технический осмотр».

    В пресс-службе подчеркнули, что о дальнейшем режиме работы Дома культуры посетители смогут узнать через официальные каналы «ГЭС-2» в ближайшее время. Дополнительных подробностей о причинах эвакуации пока не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы произошел пожар в складском помещении на первом этаже. Сотрудников и посетителей здания частично эвакуировали.

    26 марта 2026, 02:53 • Новости дня
    Собянин сообщил о четырех сбитых дронах ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Силами ПВО уничтожены четыре дрона ВСУ, направлявшихся к Москве в ночь на четверг, сообщил в Max-канале мэр столицы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в 2.46.

    Через час Собянин сообщил о еще трех дронах, сбитых на пути к городу.

    «Уничтожены ещё три беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – добавил мэр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Шереметьево после 22.00 стал принимать и выпускать рейсы по согласованию. К такому же режиму работы перешел аэропорт Внуково. Житель Подмосковья пострадал при пожаре из-за сбитого дрона ВСУ в ночь на четверг.


    26 марта 2026, 04:27 • Новости дня
    Аэропорт Домодедово стал принимать и выпускать рейсы по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Московский аэропорт Домодедово перешел на ограниченный режим работы, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагавани», – написал он.

    В Росавиации напомнили о возможности корректировки расписания рейсов и призвали проверять статус рейса на онлайн-табло аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Шереметьево после 22.00 стал принимать и выпускать рейсы по согласованию. К такому же режиму работы перешел аэропорт Внуково. Житель Подмосковья пострадал при пожаре из-за сбитого дрона ВСУ в ночь на четверг.

    26 марта 2026, 14:55 • Новости дня
    В НЦ «Россия» прошло первое заседание Нацкомитета по сотрудничеству в БРИКС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первое заседание Национального комитета по вопросам делового сотрудничества в рамках БРИКС прошло в Национальном центре «Россия».

    Возглавил комитет Максим Орешкин, занимающий пост заместителя руководителя администрации президента России, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Встреча состоялась на площадке XXXV Съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, по итогам заседания был утвержден состав комитета.

    Орешкин в своем выступлении подчеркнул, что создание комитета стало результатом решения президента России Владимира Путина. «Это новая форма организации взаимодействия с нашими партнерами по деловой линии в рамках БРИКС», – заявил он. Орешкин отметил, что по паритету покупательной способности доля объединения уже составляет около 40% мирового ВВП, что превышает показатели «Большой семерки», и это отражает изменения в структуре международных экономических отношений.

    Дальнейшая работа комитета предусматривает проведение заседания в ближайшие месяцы для определения задач и механизмов взаимодействия по ключевым направлениям сотрудничества в БРИКС. Орешкин сообщил, что структура комитета будет гибкой и развивающейся, а заседания планируется организовывать дважды в год на крупных экономических форумах, включая Петербургский международный экономический форум.

    Комитет был создан на основании распоряжения президента России от 16 февраля 2024 года. Его основная цель – обеспечить эффективное взаимодействие между деловым сообществом и федеральными органами власти для развития многостороннего и двустороннего делового сотрудничества России в рамках БРИКС.

    26 марта 2026, 20:32 • Новости дня
    Подросток поджег банкомат на юго-западе Москвы

    Tекст: Денис Тельманов

    На юго-западе столицы 15-летний школьник устроил поджог банкомата на бульваре Дмитрия Донского.

    На юго-западе столицы 15-летний подросток устроил поджог банкомата, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Инцидент произошел на бульваре Дмитрия Донского.

    «Предварительно, 15-летний подросток поджег банкомат», – сказал собеседник агентства. Другие обстоятельства происшествия не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подмосковная полиция расследует действия пятнадцатилетнего подростка, который поджег две автозаправки в Истре по указанию неизвестных лиц.

    Силовики в Уфе предотвратили диверсию в православной церкви, которую несовершеннолетний местный житель планировал совершить с помощью самодельного взрывного устройства.

    В одном из районов Петербурга подросток устроил поджог на автозаправке, но благодаря оперативным действиям сотрудников удалось предотвратить взрыв.

    26 марта 2026, 11:44 • Новости дня
    Отражена атака на Москву четырех беспилотников

    Tекст: Вера Басилая

    Система противовоздушной обороны Минобороны успешно отразила атаку четырех беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Max, четыре беспилотных летательных аппарата были ликвидированы системой ПВО, после падения обломков на место происшествия оперативно прибыли специалисты экстренных служб для оценки ситуации и устранения возможных последствий.

    Минобороны уничтожило 14 беспилотников при отражении атаки силами ПВО на Москву.

    Житель села Кленово в Подмосковье пострадал при пожаре, возникшем из-за сбитого дрона ВСУ.

