РСПП предложил внедрить стимулы для развития искусственного интеллекта

Tекст: Елизавета Шишкова

В ходе XXXV съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, прошедшего на базе Национального центра «Россия» в Москве, участники обсудили пути взаимодействия бизнеса и государства, а также предложения по достижению национальных целей, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Президент РСПП Александр Шохин подчеркнул, что за последние годы бизнес стал более устойчивым к вызовам, а коррупция и налоговые вопросы перестали быть главными проблемами. По его словам, ограничения мобильного интернета осложнили деятельность компаний, но технологическое развитие страны поможет найти сбалансированные решения.

Шохин заявил, что для продвижения искусственного интеллекта необходимо создать понятные стимулы, а также подчеркнул важность баланса между защитой прав граждан и развитием отрасли. В числе приоритетов он выделил также цифровые платформы, мобильную экономику и устранение барьеров для центров обработки данных, отметив их значимость для цифровизации и внедрения ИИ.

Заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко призвал не запрещать иностранные модели искусственного интеллекта, чтобы сохранить темпы внедрения новых технологий. Он отметил, что уже используемые зарубежные ИИ должны быть легализованы, а также указал на необходимость введения понятия доверенных моделей и согласованного переходного периода для бизнеса.

Съезд завершился выступлением президента Владимира Путина. В своей речи глава государства сделал особый акцент на вклад предприятий в технологические новации и постоянное повышение своей эффективности: «Мы будем и дальше стимулировать вложения бизнеса в модернизацию предприятий, производственных мощностей на собственной технологической базе. Особенно поддержим внедрение решений в трех ключевых сквозных технологиях: это искусственный интеллект, автономные системы и цифровые платформы», – сказал он.

Президент подчеркнул, что для наращивания инвестиций и расширения пространства деловой инициативы государство продолжит снижать издержки предприятий и организаций и снимать административные барьеры: «Так, за последние пять лет оптимизировано и оцифровано получение более четырехсот лицензий и разрешений. Эти процедуры стали проще и удобнее, а их сроки в среднем сократились более чем в два раза. Все-таки это хороший показатель».