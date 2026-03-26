Эксперты заявили о рекордном росте киберугроз для подростков

Tекст: Елизавета Шишкова

На круглом столе в Общественной палате РФ эксперты обсудили риски, которым подвергаются несовершеннолетние под воздействием современных технологий. Директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина отметила, что сейчас в разных странах принимаются законы, ограничивающие использование соцсетей детьми, а в России также обсуждаются меры по снижению негативного влияния гаджетов на психику подростков, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Заведующий научно-исследовательской лабораторией факультета подготовки научно-педагогических кадров и организации научно-исследовательской работы ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации» Радик Кашапов подчеркнул, что молодежь стала главной группой риска для киберпреступников. Он заявил: «Киберпреступность воспринимается как увлекательная игра с низкими рисками и иллюзией анонимности. Идет вербовка через эмоции, манипуляция чувствами несправедливости, протеста, исключительности».

Оперуполномоченный по особо важным делам Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России Илья Елясов сообщил, что число несовершеннолетних, пострадавших от дистанционных преступлений, возросло на 86%. Он пояснил, что колл-центры используют детей для доступа к деньгам родителей, заставляя их передавать наличные или данные электронных счетов.

Заведующий отделом научного обеспечения прокурорского надзора и укрепления законности в сфере защиты прав несовершеннолетних Научно-исследовательского института Университета прокуратуры Дамир Ережипалиев обратил внимание на рост скрытых и технологически сложных угроз, а также на деятельность иностранных спецслужб, использующих анонимные каналы для манипуляций с подростками и вовлечения их в диверсии.

Участники встречи сошлись во мнении, что просветительской работы по кибербезопасности недостаточно. Было предложено активнее привлекать лидеров мнений и блогеров для записи видеообращений к подросткам, чтобы объяснять риски и формировать ценность прозрачности и официальной идентификации в интернете.