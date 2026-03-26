    26 марта 2026, 18:48 • Новости дня

    В Можайске сгорели два дома после падения БПЛА

    В Можайске сгорели два дома после падения БПЛА
    @ t.me/dvmordvintsev

    Tекст: Валерия Городецкая

    В подмосковном Можайске сгорели два дома после атаки украинских беспилотников, сообщил глава города Денис Мордвинцев.

    По словам Мордвинцева, возгорание, по предварительным данным, произошло из-за падения обломков беспилотников. По информации из Telegram-канала градоначальника, пострадали два дома – один жилой и один дачный. По словам Мордвинцева, в жилом доме на момент происшествия находились женщина и двое внуков, которые успели эвакуироваться, пострадавших нет.

    На место происшествия оперативно прибыли пожарные. Для тушения были привлечены четыре автоцистерны и 18 человек личного состава. Власти продолжают устанавливать точные причины происшествия.

    Напомним, в период с 8.00 до 13.00 четверга над Россией сбили 57 украинских БПЛА.

    В ночь на четверг над Россией уничтожили 125 украинских беспилотников.

    26 марта 2026, 16:59 • Новости дня
    Президент «Ростелекома»: Telegram умирает прямо вот сейчас
    Президент «Ростелекома»: Telegram умирает прямо вот сейчас
    @ IMAGO/Rudiger Wolk/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трафик мессенджера Telegram в России резко сокращается, заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    По его словам, Telegram по трафику «умирает прямо сейчас», передает ТАСС. Осеевский отметил, что трафик WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) в российских сетях практически исчез. «Трафик WhatsApp отсутствует вообще. Там может что-то в течение X-часов или дней пролететь (в Сеть), но трафика его фактически не существует. Поэтому WhatsApp умер, Telegram умирает прямо вот сейчас», – сказал он.

    Президент «Ростелекома» также подчеркнул, что в то время как зарубежные мессенджеры теряют аудиторию, российский сервис Max демонстрирует уверенный рост по объему трафика.

    Ранее в ФАС пообещали не штрафовать за рекламу в YouTube и Telegram до конца года.

    Комментарии (32)
    26 марта 2026, 03:55 • Новости дня
    Начались бои за Рай-Александровку в ДНР
    Начались бои за Рай-Александровку в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    После освобождения Никифоровки российские военнослужащие подошли к юго-восточным окраинам соседней Рай-Александровки в Донецкой Народной Республике и начали бои за ее освобождение, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Сейчас наши военнослужащие с юго-восточного направления уже подходят к Рай-Александровке и начинают обрабатывать позиции украинских боевиков», – сказал он ТАСС.

    Марочко отмечал, что освобождение Никифоровки позволит армии России перейти к борьбе за стратегически важную Рай-Александровку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска 25 марта освободили Никифоровку в ДНР. Днем ранее – освободили Песчаное в Харьковской области, что станет определенным рубежом и для ВСУ, и для российских бойцов, рассказал Марочко.

    За прошлую неделю ВС России освободили пять населенных пунктов в зоне СВО.


    Комментарии (0)
    26 марта 2026, 16:49 • Видео
    Унижения Зеленского продолжаются

    Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    Комментарии (0)
    26 марта 2026, 00:47 • Новости дня
    Житель Подмосковья пострадал при пожаре из-за сбитого дрона ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Житель подмосковного селя Кленово пострадал при пожаре из-за сбитого дрона ВСУ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Max-канале.

    «Сбит ещё один вражеский беспилотник. По предварительной информации, его обломки упали в районе села Кленово, в результате чего в частном доме возник пожар, пострадал один человек», – написал он.

    Столичный градоначальник уточнил, что на месте работают городские экстренные службы, пострадавшему оказывают необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщал в среду, что с начала суток силы ПВО сбили 11 дронов на подлете к городу. Аэропорт Шереметьево после 22.00 стал принимать и выпускать рейсы по согласованию. К такому же режиму работы перешел аэропорт Внуково.


    Комментарии (0)
    26 марта 2026, 15:42 • Новости дня
    Путин сравнил последствия конфликта на Ближнем Востоке с COVID-19
    Путин сравнил последствия конфликта на Ближнем Востоке с COVID-19
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Последствия конфликта на Ближнем Востоке вызывают серьезные опасения, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

    По его словам, сейчас сложно делать точные прогнозы, но необходимо адаптироваться к сложившимся условиям, передает ТАСС.

    Путин добавил, что уже появляются оценки, сравнивающие влияние этого конфликта с эпидемией коронавируса. Президент напомнил, что пандемия в свое время резко затормозила развитие всех регионов мира.

    В начале марта Путин и лидер ОАЭ обсудили конфликт на Ближнем Востоке.

    Во вторник российский лидер обсудил с главой Узбекистана ситуацию на Ближнем Востоке и Украину.

    Комментарии (14)
    26 марта 2026, 15:52 • Новости дня
    Путин предостерег от «проедания» дополнительных доходов от роста цен на нефть
    Путин предостерег от «проедания» дополнительных доходов от роста цен на нефть
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин предупредил о необходимости сохранять благоразумие на фоне роста цен на нефть и нестабильности рынков.

    Президент России Владимир Путин в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей предостерег от необдуманного использования дополнительных доходов, полученных за счет роста нефтяных котировок, передает ТАСС. Глава государства отметил, что рынки сейчас нестабильны, и эта ситуация может создать соблазн быстро потратить поступающие средства.

    Путин подчеркнул: «Сейчас, когда растут котировки нашего традиционного экспорта, но и рынки лихорадит, может появиться соблазн воспользоваться ситуацией, получить конъюнктурные доходы и, что называется, их проесть, пустить на дивиденды, либо, что касается уже государства, раздуть бюджетные расходы, бюджетные траты».

    Он призвал и бизнес, и государство сохранять благоразумие в вопросах управления сверхдоходами. Путин отметил необходимость долгосрочного подхода к экономической политике и подчеркнул важность финансовой стабильности в условиях волатильности мировых рынков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Новак заявил, что цены на нефтепродукты на мировом рынке достигли рекордных значений. Кризис на Ближнем Востоке привел к росту стоимости энергоносителей. Ограничения на экспорт в ряде стран также повлияли на мировые цены на нефтепродукты.

    Комментарии (6)
    26 марта 2026, 20:28 • Новости дня
    Молдавия разрешила «Лукойлу» временно вернуться на топливный рынок

    Молдавия разрешила «Лукойлу» временно вернуться на топливный рынок

    Молдавия разрешила «Лукойлу» временно вернуться на топливный рынок
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Молдавии позволили «Лукойлу» реализовать на своих АЗС имеющиеся запасы топлива с целью смягчения энергокризиса и дефицита горючего.

    Национальный центр управления кризисами Молдавии сообщил, что «Лукойл» получил временное разрешение вернуться на рынок страны, передает РИА «Новости».

    Компания может продавать только ранее накопленные запасы топлива на принадлежащих ей автозаправках, чтобы обеспечить гражданам доступ к горючему в условиях энергокризиса.

    Мера была принята на фоне роста цен на топливо и экстренного повышения тарифов на междугородние и пригородные пассажирские перевозки, что было одобрено на чрезвычайном заседании правительства.

    Решение также связано с временным закрытием части крупных заправок, которыми управляет «Лукойл-Молдова».

    «Чтобы граждане имели доступ к топливу там, где им удобнее, было утверждено, что исключительно для закупки нефтепродуктов на местном рынке и их продажи в национальной сети автозаправочных станций оператор "Лукойл" может использовать только имеющиеся источники для пополнения своих запасов, включая дизельное топливо, на всех принадлежащих ему станциях», – отмечается в сообщении центра.

    В октябре власти США ввели санкции против «Лукойла» и других российских нефтяных компаний, что осложнило работу дочерних структур.

    По данным министра инфраструктуры Молдавии Владимира Боли, «Лукойл» также является единственным поставщиком керосина для аэропорта Кишинева и владеет инфраструктурой хранения и снабжения топлива для авиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Лукойл» вынуждена прекратить работу в Молдавии из-за того, что страна присоединилась к американским санкциям.

    Сеть автозаправочных станций Teboil в Финляндии прекращает деятельность по той же причине – из-за санкций США в отношении материнской компании «Лукойл».

    Болгарские дочерние компании «Лукойл» – Lukoil Bulgaria и Lukoil Neftochim Burgas – были выведены из-под санкций Британии.

    Комментарии (14)
    26 марта 2026, 09:17 • Новости дня
    Украинская делегация выразила протест в СПЧ ООН из-за приезда Мирошника

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинская делегация устроила эмоциональный протест на 61-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве из-за приезда российского дипломата Родиона Мирошника.

    По словам Мирошника, после его выступления, в котором он рассказал о преступлениях Вооружённых сил Украины, украинская сторона попыталась поднять этот вопрос на пленарной сессии, передает РИА «Новости».

    «Вчера украинцы после моего выступления на заседании пытались поднять этот вопрос на пленарной сессии СПЧ ООН. Там было сделано заявление. Кричали: как это так – человек, находящийся в санкционном списке, человек, у которого пять уголовных дел со стороны Украины, – как он возьмет сюда и приедет?» – рассказал дипломат.

    Он подчеркнул, что прибыл в Женеву в статусе аккредитованного российского дипломата и считает, что Украина не должна диктовать свои условия работе международной организации.

    Мирошник добавил, что Россия продолжит использовать площадку ООН для донесения своей позиции о преступлениях киевских властей, и в частности уже передала организации два доклада о случаях пыток российских военнопленных. По данным дипломата, за последние четыре года действия украинских сил привели к гибели почти 8 тыс. мирных жителей.

    Также, по словам Мирошника, ряд правозащитных организаций выразили интерес к теме секретных тюрем, действующих на Украине, и запросили дополнительные сведения по этим случаям.

    Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин воздержался от прогнозов относительно будущего трехсторонних переговоров по вопросу Украины.

    В субботу украинская делегация прибыла в Майами для проведения двусторонней встречи с представителями США по вопросам урегулирования конфликта на Украине.

    Комментарии (0)
    26 марта 2026, 15:48 • Новости дня
    Путин назвал важным сотрудничество государства и бизнеса на фоне стресса на мировых рынках

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) подчеркнул важность тесного сотрудничества государства и бизнеса в текущих условиях.

    Он отметил, что мировые рынки испытывают резкий рост неопределенности и стресса, передает ТАСС.

    «Доверительное, обстоятельное сотрудничество государства и бизнеса особенно значимо сегодня, когда во всем мире на глобальных рынках резко вырос уровень неопределенности и даже стресса», – заявил президент в ходе своего выступления.

    Ранее Путин указал на нарастание бюрократических барьеров для бизнеса.

    В декабре президент провел в Кремле встречу с представителями бизнеса.

    Комментарии (2)
    26 марта 2026, 15:14 • Новости дня
    Набиуллина заявила о невозможности развития экономики за счет карманов граждан

    Tекст: Валерия Городецкая

    Развивать экономику за счет карманов граждан недопустимо, подчеркнула председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме с отчетом по итогам работы ЦБ за 2025 год.

    «Нельзя развиваться за счет карманов граждан. Нельзя это делать», – подчеркнула она, передает РИА «Новости».

    По словам Набиуллиной, у России есть ресурсы для развития, и важно использовать их максимально эффективно. Попытки раздавать дешевые деньги приведут лишь к ускорению инфляции, что уже наблюдалось в 2024 году.

    Глава ЦБ акцентировала, что для обеспечения экономического роста необходимо повышать производительность труда. Она объяснила, что свободной рабочей силы практически нет, и экономика может расти только за счет эффективности, а не из-за изменений ключевой ставки.

    Набиуллина добавила, что инвестиции за последние годы росли быстрыми темпами – до 20% в год, но производительность труда при этом почти не увеличилась. По оценке регулятора, в последний год рост производительности составил менее 1%, и пока существенного влияния вложений на этот показатель не видно.

    Ранее Набиуллина назвала количество имеющих сбережения россиян.

    Комментарии (5)
    26 марта 2026, 00:59 • Новости дня
    В Минфине ответили на вопрос о дополнительном налоге на банковские операции

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство не планирует дополнительно облагать НДС банковские операции, сообщил статс-секретарь замминистра финансов России Алексей Сазанов.

    Сазонов отметил, что правоприменение налоговых изменений 2025 года регулярно мониторят специалисты ведомства, а решения о необходимости их корректировки будет приниматься осенью.

    «На данный момент какие-то дополнительные обложения НДС банковских операций мы не планируем», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, осенью 2025 года Госдума одобрила проект об изменении ставки НДС.Как писала газета ВЗГЛЯД, Сбербанк

    оценил рост расходов банков из-за нового НДС. Минфин

    предложил временное освобождение кафе и ресторанов от НДС.


    Комментарии (0)
    26 марта 2026, 02:45 • Новости дня
    Специалист биофака МГУ рассказал, как защититься от клещей

    Специалист биофака МГУ Марьинский рассказал, как защититься от клещей

    Tекст: Катерина Туманова

    Наиболее надежным способом избежать укуса клеща специалисты считают использование любых современных репеллентов, при правильном применении они обеспечивают высокую эффективность защиты, отметил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

    Марьинский отметил, что при всем многообразии репеллентов, главным является правильность их применения.

    «Наиболее эффективно работают репелленты – это вещества, отпугивающие клещей. Их сейчас можно приобрести колоссальное разнообразие, все они работают. Главное, пользоваться ими согласно инструкции», – сказал он РИА «Новости».

    Для дополнительной защиты специалист порекомендовал заправлять низ брюк в носки и наносить репелленты на одежду верхней части тела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, академик Онищенко в феврале назвал тех, кому важно вакцинироваться от клещевого энцефалита. Россиян предупредили о начале активности клещей. В Роспотребнадзоре рассказали о заражении клещевым энцефалитом без укуса клеща.


    Комментарии (0)
    26 марта 2026, 04:10 • Новости дня
    Над Ленинградской областью сбит 21 дрон

    Tекст: Катерина Туманова

    В период действия воздушной опасности над Ленинградской областью в ночь на четверг средствами ПВО был уничтожен 21 дрон ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

    «Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. При отражении атаки уничтожен 21 вражеский БПЛА», – написал он.

    Дрозденко также сообщал, что при отражении атаки над Киришским районом были зафиксированы повреждения в промышленной зоне.

    «По предварительной информации пострадавших нет», – уточнил губернатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в небе над Ленинградской областью 25 марта поразили 56 украинских дронов. Дрозденко также сообщал, что в порту Усть-Луга из-за ночной атаки дронов началось возгорание. В ночь на четверг в регионе ограничивали движение самолетов, аэропорт Пулково вернулся к штатной работе к трем утра.


    Комментарии (0)
    26 марта 2026, 02:35 • Новости дня
    Российские войска начали апробацию сеткометов против дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    В российской армии испытывают сеткометы для подствольных гранатометов, позволяющие эффективно бороться с малогабаритными дронами на коротких дистанциях, рассказали в компании-разработчике «Орда-Пилот».

    Российские военнослужащие проводят апробацию новых выстрелов для штатных подствольных гранатометов, разработанных компанией «Орда-Пилот» специально для борьбы с дронами, сообщает ТАСС.

    Вместо осколочной гранаты в гранатомет заряжается сетка, которая раскрывается на определенном расстоянии и предназначена для захвата и запутывания винтов дронов.

    Устройство полностью совместимо с гранатометами ГП-25, ГП-30 и ГП-34, заряжается с дульной части и выстреливается стандартным механизмом. Сеткомет выполнен в габаритах стандартных выстрелов ВОГ-25/ВОГ-25П, что позволяет быстро менять его на боеприпас либо заменять новым сеткометом.

    «Данная модель позволяет быстро заменить отстрелянный сеткомет на новый или снарядить ГП штатным боеприпасом», – рассказали в компании.

    Изделие разработано по запросу военных из-за необходимости борьбы с малыми FPV-дронами, которые сложно сбивать штатными средствами ПВО или стрелковым оружием.

    В «Орда-Пилот» подчеркнули, что сеткомет для ГП поставляется с тремя выстрелами в комплекте. Размер сети составляет четыре на четыре метра, рабочая дистанция для применения – от 30 до 40 метров, максимальная дальность – 55 метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, антидроновые патроны IGLA 100 в январе начали поставлять в российские войска. Антидроновый комплекс «Радон-О» в марте  прошел успешные испытания. В зоне спецоперации начали испытывать новейший дрон-разведчик «Сибирячок».

    Комментарии (0)
    26 марта 2026, 00:05 • Новости дня
    Застрявший из-за дронов рейс из Хургады в Петербург приземлился в Пулково

    Tекст: Катерина Туманова

    Лайнер авиакомпании Nesma Airlines, направлявшийся из Хургады в Петербург, и совершивший вынужденную посадку в Хельсинки из-за дронов, смог во второй половине дня среды вылететь в пункт назначения.

    «Nesma Airlines <...> Хельсинки – прибыл», – приводило РИА «Новости» данные онлайн-табло аэропорта Пулково около 20.00.

    Финская пограничная охрана ранее сообщала, что самолет Хургада – Санкт-Петербург вылетит в Россию в 18.30 мск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летевший из Хургады лайнер произвел экстренное приземление в столице Финляндии из-за атаки беспилотников. При этом аэропорт Хельсинки отказался комментировать ситуацию с российским рейсом. В ночь на среду губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал о десятках сбитых силами ПВО дронов ВСУ над регионом.


    Комментарии (0)
    26 марта 2026, 14:37 • Новости дня
    Осужденный на год мужчина скрывался в лесах Карелии восемь лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Прионежском районе Карелии был задержан мужчина, который восемь лет скрывался в лесу, избегая года исправительных работ по приговору суда.

    Сотрудники УФСИН по Карелии совместно с полицейскими задержали мужчину, который находился в федеральном розыске, сообщает пресс-служба управления. 51-летний осужденный был приговорен к году исправительных работ за преступление небольшой тяжести, однако не явился для отбывания наказания и скрылся.

    Мужчина восемь лет прожил в лесном массиве Прионежского района, полностью отказавшись от связи с внешним миром. Он не пользовался мобильным телефоном, банковскими картами и паспортом, не посещал общественные места и не поддерживал контакт с родственниками и друзьями.

    «Оказалось, что мужчина, боясь уголовной ответственности за неявку в установленный срок в уголовно-исполнительную инспекцию, принял для себя непростое решение уйти от людей в тайгу», – говорится в заявлении ведомства.

    С октября 2018 года по март 2026 года задержанный построил несколько хозяйственных построек, добывал одежду и еду на свалках в близлежащих населенных пунктах, куда выходил ночью, готовил пищу на костре, а воду брал из реки. После задержания мужчину доставили в отдел полиции.

    Ранее осужденная за мошенничество бывшая первая заместитель министра ЖКХ Астраханской области Марианна Ступина инсценировала свою гибель и скрывалась 13 лет.

    До этого сотрудники ГУФСИН и спецназ «Россы» задержали в Екатеринбурге игрока футбольного матча, который скрывался от колонии также 13 лет. А в Сочи был задержан осужденный за мошенничество и незаконный оборот наркотиков, который скрывался от правоохранительных органов 22 года.

    Комментарии (0)
