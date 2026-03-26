В Можайске сгорели два дома после падения БПЛА

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Мордвинцева, возгорание, по предварительным данным, произошло из-за падения обломков беспилотников. По информации из Telegram-канала градоначальника, пострадали два дома – один жилой и один дачный. По словам Мордвинцева, в жилом доме на момент происшествия находились женщина и двое внуков, которые успели эвакуироваться, пострадавших нет.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные. Для тушения были привлечены четыре автоцистерны и 18 человек личного состава. Власти продолжают устанавливать точные причины происшествия.

Напомним, в период с 8.00 до 13.00 четверга над Россией сбили 57 украинских БПЛА.

В ночь на четверг над Россией уничтожили 125 украинских беспилотников.