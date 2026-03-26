«Тотальный диктант» запланировали провести на 26 языках

«Тотальный диктант» 2026 года перевели на 26 национальных языков

Tекст: Тимур Шайдуллин

Сочинение Алексея Варламова для «Тотального диктанта» в 2026 году можно будет написать на 26 языках, сообщает пресс-служба фонда акции. Текст будет доступен 18 апреля более чем на 50 площадках в городах России и за рубежом. Организаторы отмечают, что акция «Тот. Язык» пройдет уже в четвертый раз.

Как уточняют в пресс-службе, участники смогут выбрать родной язык для написания диктанта. Среди языков – аварский, агульский, азербайджанский, алюторский, армянский, нор-нахичеванский диалект армянского, бурятский, вепсский, даргинский, ижорский (сойкинский и нижнелужский диалекты), казахский, корейский, лакский, лезгинский, осетинский, польский, табасаранский, рутульский, сибирско-татарский, татарский, турецкий, удинский и южноселькупский.

В столице «Тотального диктанта» Улан-Удэ, текст на бурятском языке будут писать в Бурятском государственном университете. Площадки для акции откроются также в Алма-Ате, Берлине, Дублине, Стамбуле, Иркутске, Лодейном Поле, Омске, Петропавловске-Камчатском, Ростове-на-Дону, Чебоксарах, Челябинске, Чите и других городах.

«Тотальный диктант» – ежегодная культурно-просветительская инициатива, впервые проведенная в 2004 году в Новосибирске. В 2026 году акция пройдет при поддержке Фонда президентских грантов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году «Тотальный диктант» охватил 80 городов в 50 странах, в том числе США, Китае и Ирландии. В день проведения акции сайт подвергся масштабным DDOS-атакам, из-за чего пользователи столкнулись с трудностями доступа.

Также в прошлом году «Тотальный диктант» провели на воздушном шаре, добавив новый формат к необычным локациям, включая самолеты, метро и космос.