Молодежь предложила новые инициативы для Народной программы «Единой России»

Tекст: Елизавета Шишкова

В Нижнем Новгороде прошел третий окружной отчетно-программный форум «Есть результат!» партии «Единая Россия», посвященный вопросам детей и молодежи. Правительство и партия отчитались о выполнении положений народной программы, включая строительство более 1700 школ, ремонт свыше 6,5 тыс. образовательных учреждений, создание 250 тыс. новых мест в садах и обеспечение бесплатным горячим питанием более 7 млн учеников начальных классов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев подчеркнул, что «Единая Россия» модернизирует инфраструктуру образования и возвращает престиж техническим, инженерным, медицинским специальностям, необходимых для технологического суверенитета страны. Отмечено создание 50 инженерных школ, открытие более 450 кванториумов и 300 ИТ-кубов, а также реализация проекта по строительству 25 кампусов мирового уровня до 2030 года. В сельских школах и малых городах функционируют 20 тысяч центров «Точка роста».

«Единая Россия» не решает судьбу молодёжи без неё – партия работает вместе с молодыми людьми и предоставляет им широкие возможности для самореализации, подчеркнул Владимир Якушев.

«В прошлом году «Молодая Гвардия» отметила 20-летие. За эти годы молодогвардейцы делом доказали, что готовы участвовать в судьбе страны. В том числе – активной волонтёрской работой в зоне проведения специальной военной операции, в приграничных и на освобождённых территориях. Это – тот самый искренний и деятельный патриотизм», – сказал он.

В воспитательную работу партия активно вовлекает вернувшихся с фронта бойцов, организует их встречи с детьми и молодёжью, поддерживает развитие сети центров военно-спортивной подготовки.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил о запуске нацпроекта «Молодежь и дети» и росте числа бюджетных мест в вузах по инженерно-техническим и медицинским направлениям. Он заявил о планах перевести все колледжи страны в формат «Профессионалитета» к 2030 году и отметил законодательное закрепление роли работодателей в образовательных программах. Вице-премьер подчеркнул, что партия стала одним из крупнейших центров добровольчества, помогая семьям бойцов и отправляя гуманитарные грузы на Донбасс и в Новороссию.

Координатор проекта «Новая школа» Алёна Аршинова заявила, что технологический суверенитет – ключевая задача, поставленная президентом, и работа будет продолжена в части раннего вовлечения молодёжи в профессию и модернизации образования.

В Народную программу поступили предложения о строительстве новых детсадов, школ, создании лабораторий для молодых учёных, развитии туристической инфраструктуры, внедрении новых программ по информационной безопасности и спортивных инициативах для сёл.

Особое внимание уделено патриотическому воспитанию, вовлечению ветеранов СВО и поддержке молодых лидеров через проекты партии.

Председатель оргкомитета марафона «Единой России» «Сила России», сенатор, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Карелин подчеркнул, что сейчас партия вместе с людьми в поиске решений, которые войдут в новую программу. Она будет руководством для «Единой России» к действию на предстоящий пятилетний период работы российского парламента. Среди одной из основных реперных точек Форума он отметил воспитание.

Следующие форумы по народной программе пройдут в апреле в Ставропольском крае и Петербурге, в мае – в Новосибирске и Владивостоке, а финальное мероприятие состоится в июне в Москве. На площадках форумов продолжается сбор предложений от граждан и экспертов для формирования обновлённого программного документа партии на ближайшие пять лет.