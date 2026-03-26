Экс-замгубернатора Брянской области брал взятки крысиным ядом

Силовики: Экс-замгубернатора Брянской области брал взятки спиртным, бензином и цветами

Tекст: Тимур Шайдуллин

Бывший заместитель губернатора Брянской области Сергей Тимошенко обвиняется в получении взяток не только деньгами, но и различными товарами и услугами. В материалах дела перечисляются такие предметы, как мобильные телефоны, наушники, стройматериалы, подарочные карты магазинов, алкогольные напитки, кондитерские изделия, услуги автомойки, заправка автомобиля бензином, уборка снега, строительная плитка, автомобильные шины и тормозные диски, пишет ТАСС.

Правоохранительные органы уточняют, что среди взяток также фигурируют продукты питания, букеты цветов и даже крысиный яд. При этом большая часть взяток экс-чиновником получалась в денежной форме.

Уголовное дело в отношении Сергея Тимошенко и его сына Антона, обвиняемых в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве, рассмотрит Советский районный суд Брянска. Следствие установило, что общая сумма взяток составила 4,6 млн рублей, из которых 1,4 млн рублей были переданы через сына и его знакомого.

Кроме того, с ноября 2021 года по октябрь 2022 года Тимошенко занимал должность замруководителя Росавиации и получил взятку частями на сумму 2,3 млн рублей за содействие при заключении субподряда на выполнение госконтракта в аэропорту Домодедово. Следователи также обнаружили у экс-чиновника недвижимость на сумму более 63 млн рублей, а также наличные и автомобили на 34 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшего заместителя губернатора Брянской области Сергея Тимошенко задержали за получение взятки при строительстве и ремонте спортивных и жилых объектов 14 марта 2025 года. Тогда же в отношении него возбудили уголовное дело.

Его сына Антона Тимошенко арестовали по обвинению в посредничестве при передаче взяток два дня спустя.