    26 марта 2026, 18:12 • Новости дня

    Делегация Госдумы анонсировала встречу в США с демократами и республиканцами

    Tекст: Денис Тельманов

    В ближайшее время российская делегация проведет переговоры с конгрессменами обеих ведущих партий в Соединенных Штатах, что подтвердил вице-спикер Госдумы.

    Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов сообщил, что представители ГД вскоре отправятся на встречу с американскими конгрессменами, передает ТАСС.

    Он отметил, что в переговорах примут участие члены как Демократической, так и Республиканской партий США, а российскую сторону представят депутаты различных политических сил.

    Чернышов заявил: «Совсем скоро отправляемся на встречу с конгрессменами, будут представители от Соединенных Штатов Америки от двух партий – и республиканцы, и демократы. Мы тоже представляем разные партии».

    Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий уточнил, что в состав делегации вошли депутаты Светлана Журова, Вячеслав Никонов и Борис Чернышов.

    По словам Слуцкого, встреча носит тестовый характер, основной целью стало восстановление диалога между российскими депутатами и американскими законодателями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские депутаты прилетели в США по приглашению конгрессвумен Анны Паулины Луны.

    Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что вновь остался без американской визы и не смог сопровождать делегацию.

    Лайнер, принадлежащий летному отряду «Россия», осуществил посадку в аэропорту Кеннеди Нью-Йорка вечером.

    24 марта 2026, 21:56 • Новости дня
    Госдеп признал «Посейдон» и «Буревестник» запредельными

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно назвал российские системы «Посейдон» и «Буревестник» запредельными и выразил обеспокоенность их появлением в арсенале России.

    Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно, выступая в комитете Сената США по международным отношениям, назвал российский подводный беспилотный аппарат «Посейдон» и ракету «Буревестник» запредельными «даже по российским меркам», передает РИА «Новости».

    Динанно не пояснил, что конкретно он подразумевал под словом «запредельные» в контексте оценки российского вооружения, а также отметил, что такого термина в официальной классификации не существует.

    Он подчеркнул обеспокоенность наличием у России подобных вооружений и отметил их уникальность.

    Президент России Владимир Путин в октябре 2025 года заявил об успешном завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон».

    Постоянный представитель России при Отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что создание этих вооружений стало ответом России на действия США, которые противоречат положениям ДСНВ.

    Издание The Washington Post назвало российский автономный подводный беспилотник «оружием Франкенштейна».

    Газета The New York Times сравнила эту систему вооружений с «летающим Чернобылем».

    23 марта 2026, 23:29 • Новости дня
    Скончался отслуживший в зоне СВО добровольцем депутат Госдумы Юрий Швыткин
    Tекст: Антон Антонов

    На 61-м году жизни скончался заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и участник спецоперации Юрий Швыткин, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    «Скоропостижно ушел из жизни наш коллега Юрий Николаевич Швыткин», – приводятся слова спикера на сайте Госдумы.

    Володин заявил, что Швыткин был патриотом, боевым офицером и надежным товарищем «Защищал страну добровольцем в зоне СВО», – указал Володин. Он выразил соболезнования семье и близким Швыткина. Володин указал, что Швыткин был заместителем председателя Комитета по обороне и активно занимался вопросами поддержки участников спецоперации и их семей.

    Швыткин родился в 1965 году в Красноярске, окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище и Академию управления МВД России. С 1986 по 1992 год служил в 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, выполнял специальные задачи в различных регионах СССР. Позднее занимал руководящие должности в органах внутренних дел Красноярского края и участвовал в боевых действиях в Чечне.

    С 2001 года был депутатом Законодательного собрания Красноярского края, а с 2016 года – депутатом Государственной Думы VII и VIII созывов.

    Швыткин – полковник полиции. Был награжден тремя орденами Мужества, медалью «За боевые заслуги». Принимал участие добровольцем в специальной военной операции на Украине, пишет «Фонтанка».

    В 2024 году он в течение нескольких месяцев участвовал в боевых действиях на Украине в штабе бригады БПЛА, пишет «Коммерсант».

    26 марта 2026, 16:49 • Видео
    Унижения Зеленского продолжаются

    Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    26 марта 2026, 17:59 • Новости дня
    Названа пригласившая российских депутатов в США конгрессвумен

    Названа пригласившая российских депутатов в США конгрессвумен
    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские депутаты находятся с визитом в США по приглашению конгрессвумен Анны Паулины Луны.

    Об этом сообщили в посольстве России, передает ТАСС. В январе член Палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна сообщила о готовности американских законодателей принять участие в консультациях с российскими парламентариями.

    Накануне стал известен состав делегации депутатов Госдумы в США.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о получении парламентариями установок от президента России Владимира Путина перед визитом в США.

    24 марта 2026, 22:37 • Новости дня
    Трамп заявил о приближении сделки между Россией и Украиной
    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп считает, что Россия и Украина находятся на пороге заключения сделки по урегулированию конфликта.

    Американский лидер считает, что Россия и Украина приближаются к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС. Он выразил надежду на проведение личной встречи между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    По его мнению, стороны близки к соглашению, однако отметил, что говорит об этом уже довольно долгое время.

    Глава Белого дома подчеркнул, что враждебность между Россией и Украиной не способствует поиску компромисса, отметив, что эти государства «не особенно любят друг друга». Тем не менее он выразил уверенность, что переговоры между Москвой и Киевом потенциально возможны и могут привести к урегулированию напряженности.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал переговоры с украинской делегацией во Флориде конструктивными.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинское руководство, продолжая боевые действия, в будущем увидит уже другие условия урегулирования.


    24 марта 2026, 12:12 • Новости дня
    Умершего депутата Юрия Швыткина назвали настоящим человеком и воином

    Умершего депутата Юрия Швыткина назвали настоящим человеком и воином
    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Депутат Госдумы Юрий Швыткин был человеком героической биографии. Он подавал пример того, как нужно любить Родину и защищать ее интересы на фронте и в парламенте, сказали газете ВЗГЛЯД депутаты Госдумы Андрей Колесник и Андрей Красов. Ранее стало известно о скоропостижной смерти Юрия Швыткина.

    «Для всех, кто знал Юрия Швыткина, его уход стал неожиданностью. Он был человеком, полным жизненных сил. Отдельно отмечу его внутренний моральный стержень, выкованный в многочисленных боевых операциях, а также в политических перипетиях. Он был патриотом с настоящей героической биографией и примером того, как надо вести себя в сложных ситуациях – как на фронте, так и в парламенте», – поделился Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    «При этом, Швыткин был благожелательным и даже стеснительным. Наши места в Госдуме находились рядом. Мы много общались, и я ни разу не слышал, чтобы тот повысил голос в общении с кем-либо. Он подавал всем пример необычайной вежливости, особенно – бывшим военным, которые, как известно, могут иногда прибегать к резким выражениям», – отметил он.

    «Юрий Швыткин был настоящим человеком, другом и воином. Он начинал свою военную службу, офицерскую карьеру в сложный период распада СССР. Несмотря на трудности, он полностью отдавал себя выполнению боевых задач в Азербайджане, Армении, Киргизии, Латвии. Позднее он участвовал в борьбе с терроризмом на Северном Кавказе», – вспоминает Андрей Красов, первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне.

    «Впоследствии Швыткин работал в региональных и федеральных органах власти, подходил с присущим ему патриотизмом и вниманием к законотворческой деятельности. Также он стал одним из первых добровольцев–парламентариев, которые отправились выполнять задачи в зону специальной военной операции. Это пример того, как нужно любить Родину, защищать ее на фронте с оружием в руках или на полях политических сражений», – подчеркнул собеседник.

    Ранее стало известно о смерти Юрия Швыткина, зампредседателя комитета Госдумы по обороне. «Скоропостижно ушел из жизни наш коллега», – сообщил Вячеслав Володин, председатель нижней палаты. Спикер напомнил, что скончавшийся парламентарий был боевым офицером, отмеченным множеством госнаград, среди которых три ордена Мужества и орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

    «Его уважали коллеги, ему доверяли избиратели – жители Красноярского края, чьи интересы Юрий Николаевич отстаивал на протяжении многих лет своей депутатской работы. Патриот своей Родины – России. Защищал страну добровольцем в зоне СВО. Он делал все для решения проблем и поддержки участников спецоперации и их семей», – приводятся слова Володина на сайте Госдумы.

    По словам помощницы депутата Любови Кауфман, Швыткин скончался в больнице, пишет «Лента.ру». Виктор Бондарев, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, заявил, что смерть Швыткина – невосполнимая потеря для законодательной власти России.

    Юрий Швыткин родился 24 мая 1965 года в Красноярске. Окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище им. 60-летия Великого Октября, а также Академию управления МВД. С 1986 по 1992 год служил в 76-й гвардейской Псковской воздушно-десантной дивизии. Выполнял специальные задачи в Баку, Фергане, Оше, Вильнюсе, Кировабаде, Ереване, Ленинакане.

    Затем служил в органах внутренних дел Красноярского края, после чего стал депутатом регионального заксобрания. В 2016 года стал депутатом Госдумы от «Единой России».

    25 марта 2026, 17:40 • Новости дня
    В МИД подтвердили паузу в трехсторонних переговорах по Украине

    В МИД подтвердили паузу в трехсторонних переговорах по Украине
    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин воздержался от прогнозов относительно будущего трехсторонних переговоров по вопросу Украины.

    Он подчеркнул, что встречи находятся в состоянии паузы, передает ТАСС.

    «Пауза, вот вам и стадия. Я не готов ничего сказать, кроме того, что уже сказал (пресс-секретарь президента РФ) Дмитрий Сергеевич Песков. Я не хочу делать никаких прогнозов, чтобы потом не объяснять, почему они не сбылись», – заявил Галузин журналистам.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что работа трехсторонней группы Россия, США и Украины по вопросам урегулирования на Украине поставлена на паузу.

    В субботу украинская делегация прибыла в Майами для проведения двусторонней встречи с представителями США по вопросам урегулирования конфликта на Украине.

    25 марта 2026, 02:14 • Новости дня
    «Ведомости» узнали состав делегации депутатов Госдумы в США

    Tекст: Катерина Туманова

    Группа депутатов из разных фракций готовится отправиться в Вашингтон для переговоров с представителями США, однако точные сроки поездки пока не определены.

    Депутаты Госдумы в ближайшее время направятся в США для проведения переговоров с американскими коллегами. Делегацию возглавит Вячеслав Никонов, заместитель председателя комитета по международным делам и внук советского министра иностранных дел Вячеслава Молотова, пишут «Ведомости».

    «А Никонов – отличный вариант. Он прекрасно знает английский язык и сможет говорить о победе России конгрессменам», – отметил собеседник газеты.

    По словам источника издания в Госдуме, руководство фракции «Единая Россия» в поездке участвовать не будет.

    Для того чтобы делегация могла посетить США, американская сторона должна временно снять санкции с участников визита, что требует согласования на уровне госдепартамента, отметили в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце октября 2024 конгрессвуман Луна подтвердила  планы встречи делегаций Конгресса США и Госдумы. В январе она сообщила о приглашении в Вашингтон депутатов Госдумы.


    26 марта 2026, 19:52 • Новости дня
    Трамп продлил на год санкции против России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский лидер принял решение сохранить действующие ограничительные меры против России, введенные под предлогом вмешательства Москвы в выборы и кибератак.

    Президент США Дональд Трамп подписал решение о продлении на 12 месяцев действия санкций против России, передает ТАСС. Ограничения были введены на основании исполнительного указа от 15 апреля 2021 года и позже ужесточались.

    В уведомлении Федерального реестра говорится, что речь идет о рестрикциях, связанных с обвинениями во вмешательстве России в американские выборы, подрыве демократических институтов, а также использовании кибертехнологий против США и их союзников.

    Вашингтонская администрация заявляет, что Москва нарушала международное право, в том числе территориальную целостность государств, и поощряла транснациональную коррупцию для влияния на правительства других стран. В уведомлении отмечено, что действия России якобы представляют необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США.

    Американский президент указал, что чрезвычайное положение, введенное указом 14024, должно действовать и после 15 апреля 2026 года. Президент США официально уведомил Конгресс о своем решении продлить режим санкций еще на год.

    Ранее Вашингтон разрешил краткосрочную продажу российской нефти и нефтепродуктов. Как писала газета ВЗГЛЯД, увеличение мировых цен на нефть и ослабление санкционных ограничений США позволяют нефтяным компаниям России получать дополнительные средства и обеспечивать рост бюджетных поступлений.

    Позже американский Минфин исключил из антироссийских санкций двух россиян, гражданина Турции, а также компании из Турции и ОАЭ.


    26 марта 2026, 13:29 • Новости дня
    В Кремле оценили разморозку диалога парламентариев России и США

    В Кремле оценили разморозку диалога парламентариев России и США
    Tекст: Дарья Григоренко

    Реанимация отношений между Россией и США отвечает интересам обеих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков отметил: «Мы надеемся, что такие первые робкие шаги, конечно же, внесут свой вклад в дальнейшее дело реанимации нашего двустороннего общения, что соответствовало бы интересам и Вашингтона, и Москвы».

    Он добавил, что диалог между парламентариями России и США – это очень нужное и важное направление, которое ранее было полностью заморожено, передает РИА «Новости».

    По мнению пресс-секретаря президента РФ, возобновление взаимодействия между законодателями станет важным этапом для восстановления конструктивных контактов между странами.

    Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Россия получила подробную информацию о результатах переговоров между представителями США и Украины.

    Помощник президента России заявил о полном отсутствии согласованного с РФ текста по возможному урегулированию конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что Россия и Украина близки к заключению сделки по урегулированию конфликта.

    25 марта 2026, 18:34 • Новости дня
    Ушаков: Москва уведомлена об итогах переговоров США и Украины во Флориде
    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия получила подробную информацию о результатах переговоров между представителями США и Украины, рассказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

    Он подчеркнул, что переговоры состоялись во Флориде в прошлую субботу с участием украинской делегации, передает РИА «Новости». «Они провели переговоры, нас обстоятельно проинформировали об итогах, и мы знаем, где мы сейчас», – заявил Ушаков.

    Напомним, в субботу украинская делегация прибыла в Майами для проведения двусторонней встречи с представителями США по вопросам урегулирования конфликта на Украине.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф оценил переговоры с Украиной во Флориде как конструктивные.

    25 марта 2026, 21:30 • Новости дня
    Борт летного отряда «Россия» приземлился в Нью-Йорке

    Tекст: Ольга Иванова

    Лайнер, принадлежащий летному отряду «Россия», осуществил посадку в аэропорту Кеннеди Нью-Йорка вечером.

    Самолет летного отряда «Россия» приземлился в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, сообщает корреспондент РИА «Новости». Посадка борта состоялась примерно в 19.28 по московскому времени.

    Прилет воздушного судна произошел на фоне сообщений о возможном визите парламентской делегации России в США. Официальные представители пока не раскрывают детали поездки и состав делегации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа депутатов из разных фракций готовится отправиться в Вашингтон для переговоров с представителями США.

    Член палаты представителей США Анна Паулина Луна подтвердила, что возглавит делегацию Конгресса для встречи с депутатами Госдумы.

    25 марта 2026, 14:29 • Новости дня
    Дэвис поставил под сомнение слова Хегсета о победе США над Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис выразил сомнения в заявлениях главы Пентагона Пита Хегсета о военном поражении Ирана и обратил внимание на реакцию Москвы и Пекина.

    Дэниел Дэвис подверг критике заявление главы Пентагона Пита Хегсета о том, что США якобы нанесли поражение Ирану. Дэвис отметил, что самоуверенность американских военных вызывает вопросы относительно их готовности к столкновению с равными противниками, передает ТАСС.

    «Невольно возникает вопрос: как бы наши войска выдержали бой с настоящим равноценным противником – против российских или китайских сил?» – написал Дэвис в социальной сети.

    Он подчеркнул, что Москва и Пекин внимательно следят за действиями США на Ближнем Востоке, и выразил мнение, что их уверенность только растет. По словам Дэвиса, демонстрируемое США высокомерие и ограниченность военных возможностей становятся очевидными для других мировых сил.

    Ранее подполковник в отставке Дэниел Дэвис предупредил о катастрофе для Вашингтона при дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    26 марта 2026, 02:05 • Новости дня
    Дмитриев предложил New York Times «путь Будды» при манипуляциях на теме Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Американская газета New York Times в попытках манипулировать информацией по Украине мечется между вариантами, тогда как решение очень простое, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «От могущественного чудовища – «создателя дружественного России мирного плана из 28 пунктов» до «несущественного лица» провальная, паническая врунишка NYT не знает, какой подход к газлайтингу применить. А следовать надо Срединному пути Будды, чтобы казаться правдоподобными», – порекомендовал он американским журналистам в соцсети Х.

    Дмитриев приложил к посту скриншоты фраз из статей газеты в доказательство своих слов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, NYT в ноябре 2025 года заявила о внесении изменений в мирный план Дональда Трампа после женевских переговоров. NYT в феврале сообщила, что Россия и Украина обсудили создание демилитаризованной зоны. Президент США потребовал от газеты New York Times 15 млрд долларов за клевету.


    25 марта 2026, 17:10 • Новости дня
    В Иране задержали 39 человек за шпионаж в пользу Израиля и США

    Tекст: Денис Тельманов

    Иранские спецслужбы провели операцию в Тегеране, в результате которой были задержаны десятки подозреваемых в связях с иностранными разведками и изъято оружие.

    Задержание 39 человек по подозрению в шпионаже в пользу Израиля и США провели спецслужбы Ирана, передает ТАСС. О задержании сообщило министерство разведки исламской республики.

    В заявлении, текст которого приводит телеканал SNN, говорится: «Выявлены и задержаны 39 участников террористических группировок американо-сионистского врага в Тегеране. 27 из этих наймитов были членами двух группировок и пытались создать оперативное ядро в провинции Систан и Белуджистан для дестабилизации ситуации, но были задержаны до начала любых действий».

    В ходе операции сотрудники спецслужб обнаружили и изъяли 49 самодельных бомб, два автомата Калашникова, 16 пистолетов, 50 магазинов, более 1 500 патронов, а также семь устройств Starlink. Подозреваемые, по данным министерства, планировали совершить диверсии и акты насилия на территории Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские правоохранительные органы задержали группу лиц, подозреваемых в сборе информации о еврейской общине Лондона по заданию Тегерана.

    В провинции Гилян на севере Ирана полиция задержала 50 предполагаемых организаторов беспорядков. Общее число арестованных протестующих в регионе превысило 1,5 тыс. человек.

    23 марта 2026, 23:07 • Новости дня
    Госдеп заявил о попытках показать Москве и Киеву выгоду завершения конфликта

    Госдеп: США пытаются показать России и Украине выгоду прекращения конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    На переговорах между Россией, США и Украиной обсуждается возможность прекращения боевых действий, при этом Вашингтон акцентирует преимущества мира для всех участников, заявил заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау.

    Соединенные Штаты на переговорах с Россией и Украиной стараются донести до обеих сторон мысль, что прекращение боевых действий принесет им больше выгод, чем продолжение конфликта, передает РИА «Новости».

    Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау на заседании Совета Безопасности ООН отметил, что Вашингтон убежден: именно окончание столкновений может привести к процветанию мира.

    По данным агентства, переговоры продолжаются и включают консультации между Россией, США и Украиной. Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль настроен на продолжение трехстороннего диалога после согласования расписания всех участников, особенно американской стороны.

    Последний раунд консультаций между Россией, США и Украиной прошёл в Женеве 17-18 февраля. Ожидается, что обсуждение мирного урегулирования будет продолжено в ближайшее время, если стороны смогут согласовать новые даты встречи.

    Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал встречи с украинской делегацией во Флориде конструктивными.

    Владимир Зеленский отметил, что у него плохое предчувствие из-за влияния конфликта в Иране на украинские переговоры, поскольку трехсторонние встречи постоянно откладываются.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что работа трехсторонней группы Россия, США и Украина по вопросам урегулирования на Украине поставлена на паузу.

