Пентагон заявил о необходимости возобновить ядерные испытания

Пентагон сообщил о желании восстановить потенциал ядерных испытаний

Tекст: Тимур Шайдуллин

Глава Стратегического командования Вооруженных сил США адмирал Ричард Коррелл выступил с заявлением о необходимости для Соединенных Штатов сохранять возможность провести новые ядерные испытания. Адмирал подчеркнул, что стране нужно быть готовой при необходимости возобновить любого рода испытания, а также иметь соответствующий технический и организационный потенциал, передает ТАСС.

По словам Коррелла, обладание подобным потенциалом позволит Вашингтону эффективно контролировать ситуацию и препятствовать другим странам в принятии аналогичных решений. Вопрос о возможности возобновления ядерных испытаний обсуждается на фоне роста международной напряженности и обновления стратегических доктрин США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 ноября 2025 года президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение провести ядерные испытания. В тот же день в Неваде прошли летные испытания ядерной гравитационной бомбы B61-12 без боевого заряда с самолетом F-35.

Американское правительство объяснило эти действия необходимостью реагировать на шаги России и Китая, но не представило доказательств. Эксперты отметили, что испытания касаются интересов безопасности России, поскольку около 100 таких бомб находятся на базах США в Европе.

Позже в США впервые показали новую ядерную крылатую ракету AGM-181A.



