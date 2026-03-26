Прокурор запросил пожизненный срок лидеру ОПГ Косте Большому

Прокурор потребовал пожизненный срок для лидера подмосковной ОПГ Пискарева за 21 убийство

Tекст: Тимур Шайдуллин

Государственный обвинитель в Мособлсуде попросил приговорить главаря ОПГ Константина Пискарева, известного как Костя Большой, к пожизненному лишению свободы с отбыванием в колонии особого режима, передает РИА «Новости» из зала суда.

По материалам дела, Пискарев возглавлял преступную группировку, действовавшую в Москве и Подмосковье с 1998 по 2011 год. Всего обвинения предъявлены девяти фигурантам. Помимо организации банды, Пискареву вменяют совершение 21 убийства, покушение на убийство четырех человек, а также незаконный оборот оружия и взрывчатки.

Коллегия присяжных ранее признала всех подсудимых виновными по каждому эпизоду, и только фигуранта Николая Юрова посчитала заслуживающим снисхождения.

Ранее другого главаря ОПГ из Лобни Владимира Бардина обвинили в серии краж денежных средств у бойцов специальной военной операции в аэропорту Шереметьево. До этого прокуратура раскрыла связи бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова с ОПГ «Покровские».



