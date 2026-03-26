Франция отменила приглашение ЮАР на саммит G7

Франция отказала ЮАР в участии в саммите G7 после давления США

Tекст: Тимур Шайдуллин

Франция отозвала приглашение президенту Южно-Африканской Республики Сирилу Рамафсое на саммит Группы семи (G7) в июне в городе Эвиан. Решение было принято под давлением со стороны США, пишет ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья отметил: «Нам стало известно, что из-за продолжающегося давления Франция была вынуждена отозвать приглашение ЮАР участвовать в G7». По его словам, американская сторона пригрозила бойкотировать саммит, если ЮАР будет присутствовать среди приглашенных.

В этом году на саммит «Семерки» от стран Африки приглашена только Кения. Франция в 2026 году председательствует в G7 и формирует список стран, которые могут принять участие в мероприятии.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон указал на риск превращения G7 в антикитайский клуб и отметил важность сотрудничества с БРИКС.

Ранее организаторы также изменили даты проведения саммита G7 в 2026 году, чтобы избежать совпадения с турниром UFC в Вашингтоне. А президент США Дональд Трамп заявил, что ЮАР не пригласят и на саммит G20 во Флориде в 2026 году, и обвинил ЮАР в отказе передать председательство в G20 представителю посольства США.



