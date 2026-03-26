Российские ученые представили экологическую «Белую книгу» Донбасса

Tекст: Елизавета Шишкова

Презентация «Белой книги» Донбасса и Новороссии прошла в Москве. Документ подготовлен ФГБУ «ВНИИ Экология» совместно с Российской академией наук и основан на исследованиях, проводимых филиалом института в Донецке, открытым в ноябре 2024 года. В работе отражены результаты полевых экспедиций, спутникового мониторинга, заключения экспертов и материалы региональных природоохранных органов, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Белая книга» впервые фиксирует фактическое состояние экосистем регионов, виды экологического ущерба, а также формирует базу для дальнейшей инвентаризации и восстановления. Директор ФГБУ «ВНИИ Экология» Александр Закондырин заявил: «Теперь у российской и мировой общественности есть возможность узнать правду – материалы будут в публичном доступе».

Директор филиала «Южный» Роман Кишкань отметил, что книга основана на обследовании территорий, маршрутах и аналитической обработке данных. По данным исследования, леса, почвы и водные объекты Донбасса и Новороссии подверглись наибольшему ущербу. С 2014 по 2025 год только в Донецкой Народной Республике уничтожено более 20 тыс. га леса, а заминировано более 23 тыс. га. В Луганской Народной Республике эти показатели еще выше – уничтожено свыше 50 тыс. га лесов и заминировано более 105 тыс. га.

Отдельно подчеркивается ущерб особо охраняемым природным территориям, включая заповедники «Аскания-Нова», «Степь Донецкая», «Святые Горы» и «Меотида». Экологической катастрофой признана авария на Каховской ГЭС: после разрушения плотины было затоплено 600 кв. км, уничтожено 59 объектов заповедного фонда, а гибель рыб в нижнем течении рек достигла 85%.

Академик Александр Чибилев указал на необходимость перехода к научно обоснованному восстановлению экосистем: требуется разминирование, лесовосстановление, восстановление гидрологического режима и качества воды, аудит и рекультивация опасных объектов накопленного вреда.

Ученые также оценили ущерб, накопленный с 1992 по 2014 год: на территории региона множество заброшенных предприятий, затопленных шахт и свалок, загрязняющих почвы и воды тяжелыми металлами и токсичными веществами. «Росатом» уже начал ликвидацию вреда на некоторых объектах, однако работы на ряде площадок приостановлены из-за небезопасной ситуации.

По мнению заместителя директора Российского Экологического Общества Андрея Порошина, регионам, вернувшимся в состав России, предстоит долгосрочная и системная работа по восстановлению экологии. Итоговое заключение ученых – с последствиями удастся справиться при условии научно обоснованного подхода и мобилизации необходимых ресурсов.