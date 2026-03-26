В суд Екатеринбурга поступило дело о мошенничестве на 1 млрд рублей

Суд Екатеринбурга рассмотрит дело о незаконном возмещении НДС на миллиард

Tекст: Тимур Шайдуллин

Уголовное дело о мошенничестве на сумму около 1 млрд рублей передано в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Среди обвиняемых – Анна Корежатова, Ольга Котельникова, Эдуард Кузнецов, Василий Петров, Альбина Чернова и Анастасия Чернецкая. По данным местных СМИ, Чернецкая – бывшая супруга сына экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого.

Следствие заявляет, что обвиняемые незаконно возместили из бюджета НДС на сумму около 1 млрд рублей. Им инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

В пресс-службе судов региона РИА «Новости» уточнили, что Чернецкая также обвиняется в подделке документов. Всем фигурантам, кроме Эдуарда Кузнецова, который находится под домашним арестом, избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Дело поступило в Октябрьский районный суд 13 марта, а в четверг состоялось предварительное слушание. «По итогам предварительного слушания дела судом вынесено постановление о передаче уголовного дела по подсудности в Орджоникидзевский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении пресс-службы.

