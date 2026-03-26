    Проклятие Украины сработало в самой антироссийской стране ЕС
    26 марта 2026, 17:09 • Новости дня

    Уганда заявила о готовности поддержать Израиль в войне с Ираном

    Tекст: Денис Тельманов

    Армейский командующий Уганды предупредил о намерении страны поддержать Израиль в вооруженном конфликте при угрозе со стороны Ирана.

    Как передает ТАСС, командующий армией Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба заявил о готовности страны вступить в вооруженный конфликт против Ирана, если возникнет угроза для Израиля. Генерал отметил, что мир устал от войны на Ближнем Востоке, а Уганда выступает за скорейшее завершение противостояния.

    «Любые разговоры об уничтожении или разгроме Израиля втянут нас в войну. На стороне Израиля», – написал Кайнеругаба в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Он подчеркнул, что подобные заявления в адрес Израиля являются красной линией для Уганды.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в эскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявив, что действия Израиля могут привести к катастрофическим последствиям для всего региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, социологические опросы в США показали негативное отношение значительной части населения к возможной наземной операции в Иране и военной эскалации.

    В результате утренней атаки на Исфаханский технологический университет были повреждены здания, но среди людей пострадавших нет. Пентагон рассматривает четыре сценария эскалации конфликта с Ираном.

    25 марта 2026, 20:19 • Новости дня
    Tasnim: Иран пригрозил закрытием Баб-эль-Мандебского пролива
    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран готов перекрыть стратегически важный Баб-эль-Мандебский пролив, если против него начнется наземное вторжение, в том числе на острова, пишет агентство Tasnim со ссылкой на военный источник.

    «Баб-эль-Мандебский пролив считается одним из стратегически важных проливов мира, и Иран обладает как волей, так и возможностью создать для него вполне реальную угрозу», – приводит Tasnim слова собеседника, передает РБК.

    Военный представитель подчеркнул, что если США попытаются решить проблему Ормузского пролива «глупыми мерами», то им стоит проявлять осторожность, чтобы не усугубить ситуацию созданием еще одной угрозы. Он также добавил, что Тегеран полностью готов к эскалации, пообещав открыть для противника неожиданные фронты, чтобы «удвоить его затраты».

    Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Аденский залив с Красным морем, его длина составляет около 115 км, ширина – от 26 до 32 км, а средняя глубина – 150 м. Через этот путь и Суэцкий канал ежегодно проходят до 20 тыс. судов, что обеспечивает до 12% мировой морской торговли и треть мировых контейнерных перевозок.

    Пролив находится в территориальных водах Йемена. Ранее военачальник из Йемена Абед аль-Тавр сообщал, что хуситы могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив для судов из США и Израиля в случае войны на стороне Ирана, который считается их союзником.

    Ранее Иран возложил вину за сбои в Ормузском проливе на США и Израиль.

    25 марта 2026, 20:40 • Новости дня
    Иран заявил об уничтожении американского F-18
    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что бойцы военизированного формирования «Басидж» сбили американский истребитель F-18.

    В заявлении КСИР, распространенном агентством Fars, подчеркивается, что самолет принадлежал ВВС США, передает ТАСС.

    Вместе с этим агентство не приводит никаких подробностей о месте и времени произошедшего.

    Ранее Иран заявил, что сбил истребитель F-35 ВВС США.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, как иранской ПВО удалось достать американский F-35.

    26 марта 2026, 16:49 • Видео
    Унижения Зеленского продолжаются

    Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    26 марта 2026, 13:26 • Новости дня
    Юшков назвал последствия возможного перекрытия Красного моря

    Эксперт Юшков: Перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива усилит разрыв глобального рынка

    Tекст: Анастасия Куликова

    Перекрытие еще одного пролива усилит тенденции к разрыву глобального рынка, а также усложнит поставки товаров из Европы в Азию и обратно, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Иран пригрозил создать проблемы для судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе.

    «Баб-эль-Мандебский пролив имеет большое экономическое и стратегическое значение и фактически является входом в Красное море. По нему идут товары из Европы в Азию и обратно», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    «Если говорить о нефти, то через пролив проходили довольно большие объемы. Так, маршрут поставок из стран Персидского залива в Европу выглядел следующим образом: через Ормузский пролив, затем Баб-эль-Мандебский пролив, Красное море и Суэцкий канал», – описал собеседник, оговорившись, что сейчас ситуация поменялась: объемы ближневосточной нефти сократились.

    Как бы то ни было, перекрытие еще одного пролива усилит тенденции к разрыву глобального рынка, усложнит поставки товаров из Европы в Азию и наоборот, считает Юшков. «У маршрута через Красное море есть хотя бы альтернативный через мыс Доброй Надежды (вокруг Африки). Но это приведет к дополнительным издержкам на транспортировку, которые будут заложены в стоимость, в том числе, СПГ, нефти», – отметил он.

    По оценкам аналитика, напряженность вокруг Баб-эль-Мандебского пролива важна еще и потому, что его перекрытие будет означать вступление йеменского движения «Ансар Аллах» в войну на стороне Ирана. «Хуситы могут обстреливать порт Янбу на побережье Красного моря – конечную точку нефтепровода «Восток – Запад» Саудовской Аравии», – уточнил собеседник, напомнив, что этот объект ранее становился целью ударов Тегерана.

    «Стоит ожидать, что такие действия в результате приведут к повреждению нефтепровода и сокращению Эр-Риядом экспорта ресурсов. Это станет дополнительным фактором для роста цен», – заключил экономист.

    Ранее Иран пригрозил создать проблемы для судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе в случае наземного вторжения на свои территории, в том числе на острова. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на военный источник.

    «Баб-эль-Мандебский пролив считается одним из стратегически важных проливов мира, и Иран обладает как волей, так и возможностью создать для него вполне реальную угрозу; поэтому, если американцы хотят придумать решение проблемы Ормузского пролива с помощью глупых мер, им следует быть осторожными, чтобы не добавлять к своим проблемам и затруднительному положению еще один пролив», – сказал он.

    По словам собеседника агентства, Иран постоянно следит «за подготовкой и развитием событий на фронтах противника». «Если противник захочет предпринять действия на суше на иранских островах или где-либо еще на нашей территории, мы неожиданно откроем для них другие фронты, чтобы их действия не только не принесли им никакой пользы, но и удвоили их издержки, – подчеркнул источник.

    Пролив находится в территориальных водах Йемена. В середине марта высокопоставленный йеменский военачальник Абед аль-Тавр заявил, что хуситы могут закрыть пролив для США и Израиля, вступив в войну на стороне Ирана. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему эта явно проиранская организация все еще не вступила в боевые действия против США.

    Тем временем глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что Тегеран разрешил проход через Ормузский пролив судам дружественных стран, среди них – Россия, Индия и Китай. Напомним, после начала военной операции США и Израиля коридор, через который осуществляется транспортировка 20% мировой нефти, фактически оказался заблокированным, что вызвало значительное повышение цен на энергоносители.

    26 марта 2026, 03:55 • Новости дня
    Начались бои за Рай-Александровку в ДНР
    Начались бои за Рай-Александровку в ДНР
    Tекст: Катерина Туманова

    После освобождения Никифоровки российские военнослужащие подошли к юго-восточным окраинам соседней Рай-Александровки в Донецкой Народной Республике и начали бои за ее освобождение, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Сейчас наши военнослужащие с юго-восточного направления уже подходят к Рай-Александровке и начинают обрабатывать позиции украинских боевиков», – сказал он ТАСС.

    Марочко отмечал, что освобождение Никифоровки позволит армии России перейти к борьбе за стратегически важную Рай-Александровку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска 25 марта освободили Никифоровку в ДНР. Днем ранее – освободили Песчаное в Харьковской области, что станет определенным рубежом и для ВСУ, и для российских бойцов, рассказал Марочко.

    За прошлую неделю ВС России освободили пять населенных пунктов в зоне СВО.


    26 марта 2026, 10:41 • Новости дня
    Bloomberg: Словакия может стать крупнейшим производителем боеприпасов для армий Европы
    Tекст: Мария Иванова

    Некогда автомобильный центр Европы делает ставку на оборону, превращая завод ZVS в Дубнице-над-Вагом в ключевую площадку крупнокалиберных боеприпасов, отмечает Bloomberg.

    Трансформация словацкой оборонки стала частью масштабного роста военного производства в странах НАТО, пишет Bloomberg.

    Завод ZVS Holding в Дубнице-над-Вагом, построенный в годы холодной войны, после распада социалистического блока почти остановился: число работников сократилось с 7 тыс. до нескольких сотен, цеха сдавали под картриджи и школьные парты.

    Семья чешского миллиардера Михаила Стрнада через Czechoslovak Group (CSG) получила контроль над 50% ZVS в 2015 году и в 2020 году сконцентрировалась на крупнокалиберных боеприпасах. С начала конфликта на Украине выпуск снарядов вырос с примерно 30 тыс. до сотен тысяч в год, а экспорт оборонной продукции за четыре года увеличился на 2200%, до 2,4 млрд евро.

    Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил: «В разгар этого тяжелейшего экономического кризиса, охватившего Европу, оборонная промышленность – одна из немногих оставшихся линий жизни для нашей экономики». Он рассчитывает на «хорошие 30 лет процветания» и прогнозирует, что доля оборонки может достигнуть 3% ВВП, тогда как автомобильная отрасль, дающая около 10% ВВП, застыла на уровне примерно 1 млн машин в год.

    Ключевая роль в росте принадлежит CSG: по данным Стокгольмского института исследования проблем мира, концерн показал наибольший процентный рост выручки среди ста крупнейших мировых оборонных компаний в 2024 году. В 2024 году CSG провела крупнейшее в истории первичное размещение чисто оборонной компании на бирже Амстердама, а состояние Стрнада по оценке Bloomberg Billionaires Index почти удвоилось, до 31 млрд долларов.

    Инвестиции акционеров в ZVS за последние четыре года составили около 100 млн евро, на эти средства восстановили старые мощности и строят новые площадки, включая третью фабрику в городе Стражске. Сейчас на двух предприятиях заняты 1400 человек, к моменту запуска третьего объекта штат должен вырасти до 2000 сотрудников, а совокупная мощность превысит 1 млн крупнокалиберных снарядов в год.

    Контракты ZVS с Минобороны Словакии, Польшей и другими странами НАТО уже заключены до 2029 года, а руководство компании заявляет: «Мы планируем расти, в конечном счете массированный артиллерийский огонь нечем заменить в бою».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году экспорт вооружений из Словакии достиг 1,15 млрд евро, составляя около 1% ВВП страны.

    Министр обороны Словакии Роберт Калиняк в интервью Bloomberg заявлял о росте производства боеприпасов в стране и ограниченных возможностях контроля за их дальнейшими поставками.

    26 марта 2026, 10:10 • Новости дня
    США приготовились к производству танков Abrams нового поколения
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская армия рассчитывает приступить к серийному выпуску танков M1E3 Abrams нового поколения уже в 2025 году после испытаний прототипов.

    США могут начать серийное производство танка нового поколения M1E3 Abrams уже в следующем году, передает TWZ.

    Окончательные сроки зависят от результатов испытаний первых прототипов, которые поступят в войска этим летом или ранней осенью в рамках программы ускоренного внедрения новых технологий и тактик.

    Первый прототип M1E3 показали на автосалоне в Детройте в январе, намного раньше намеченного срока. Новый танк принципиально отличается от текущих версий: у него изменённый корпус, полностью дистанционно управляемая башня и гибридная силовая установка с дизельным двигателем Caterpillar и трансмиссией SAPA. По словам представителей армии, новая силовая установка позволит снизить расход топлива на 40–50% по сравнению с предыдущими модификациями.

    В конструкции M1E3 используются новые облегчённые гусеницы и гидропневматическая подвеска, которая увеличивает пространство для экипажа и позволяет регулировать высоту танка. Экипаж теперь состоит из трёх человек, которые размещаются в передней части корпуса, а функция заряжающего автоматизирована. Такой подход напоминает российский Т-14 Армата, хотя его массовое применение пока ограничено.

    В прототипе установлена новая система наблюдения Leonardo DRS S3 и дистанционно управляемый боевой модуль от EOS, оснащённый автоматическим гранатомётом, пулемётом и противотанковой ракетой Javelin. В перспективе вооружение может быть дополнено пусковыми для барражирующих боеприпасов, а защита усилена израильской системой активной защиты Iron Fist, которая уже стоит на некоторых других американских бронемашинах.

    Армия США планирует дальнейшую доработку конструкции M1E3, учитывая отзывы военных и результаты испытаний. Если прототипы проявят себя успешно, серийное производство может стартовать уже через 12 месяцев, а итоговая версия может заметно отличаться от текущего образца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США на выставке в Детройте показали прототип новой модификации танка Abrams, созданной по итогам боевого применения на Украине.

    Американские производители танков в последние годы начали внедрять на Abrams российские технологические решения по защите машин, включая всеракурсную динамическую защиту и методы снижения заметности.

    В рамках радикальной модернизации Abrams Пентагон планирует сократить массу танка, оснастить его автоматом заряжания и гибридной дизель-электрической силовой установкой для снижения расхода топлива.

    26 марта 2026, 15:42 • Новости дня
    Путин сравнил последствия конфликта на Ближнем Востоке с COVID-19
    Tекст: Валерия Городецкая

    Последствия конфликта на Ближнем Востоке вызывают серьезные опасения, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

    По его словам, сейчас сложно делать точные прогнозы, но необходимо адаптироваться к сложившимся условиям, передает ТАСС.

    Путин добавил, что уже появляются оценки, сравнивающие влияние этого конфликта с эпидемией коронавируса. Президент напомнил, что пандемия в свое время резко затормозила развитие всех регионов мира.

    В начале марта Путин и лидер ОАЭ обсудили конфликт на Ближнем Востоке.

    Во вторник российский лидер обсудил с главой Узбекистана ситуацию на Ближнем Востоке и Украину.

    26 марта 2026, 12:04 • Новости дня
    JPost: Командующий ВМС КСИР погиб при ударе в Иране

    JPost сообщила о гибели контр-адмирала Тангсири при ударе на юге Ирана

    Командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции контр-адмирал Алиреза Тангсири погиб в районе Бендер-Аббаса на юге Ирана, сообщает The Jerusalem Post.

    По данным издания, удар был нанесен в районе Бендер-Аббаса.

    Газета ссылается на израильского чиновника, который заявил, что обстоятельства произошедшего остаются неясными. По его словам, «пока неизвестно, был ли Тангсири убит в результате удара, нанесенного Израилем или США, и при каких обстоятельствах». Других подробностей источник издания не привел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Tasnim ранее опровергло сообщения об убийстве командующего ВМС КСИР Алирезы Тангсири после взрыва в иранском Бендер-Аббасе.

    Высокопоставленный генерал КСИР Али Мохаммад Наини погиб в результате совместной воздушной атаки США и Израиля на территории Ирана.

    25 марта 2026, 23:50 • Новости дня
    Гутерреш заявил о выходе войны в Персидском заливе «из-под контроля»

    Гутерреш предупредил о выходе войны в Персидском заливе «из-под контроля»

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил во время пресс-конференции Совета Безопасности, что война в Персидском заливе уже вышла «из-под контроля» и предупредил об опасности глобального конфликта.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал все стороны конфликта «отступить от края пропасти и позволить дипломатии возобладать», он также объявил о назначении высокопоставленного посланника для руководства мирными инициативами, о чем сказано на сайте ООН.

    «Мир стоит на пороге более масштабной войны, нарастающей волны человеческих страданий и более глубокого глобального экономического шока», – сказал он, добавив, что ситуация «зашла слишком далеко».

    Гутерреш подтвердил, что назначил опытного дипломата Жана Арно личным посланником для руководства усилиями ООН по прекращению конфликта, который перевернул весь регион, вызвав потрясения по всему миру, особенно сильно затронув энергетические рынки, зависящие от Ормузского пролива.

    Посланник будет работать  «непосредственно на местах <...> для поддержки всех усилий по посредничеству, по установлению мира», взаимодействуя со всеми сторонами и оценивая далеко идущие последствия конфликта.

    Генсек ООН настоятельно призвал Соединенные Штаты и Израиль к тому, что «настало время положить конец войне», призвал Иран «прекратить нападения на соседей, не являющихся сторонами конфликта». А также подчеркнул необходимость уважения свободы судоходства, особенно через Ормузский пролив.

    Он напомнил, что масштабы гуманитарных последствий гораздо больше видимых последствий, так как мирные жители по всему региону «страдают от серьезного ущерба и живут в условиях глубокой нестабильности». При этом рынки находятся «в состоянии хаоса», а гуманитарные операции ограничены.

    Напомним, в начале марта Гутерреш заявил о подрыве международной безопасности из-за атаки на Иран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран потребовал компенсацию от ОАЭ за удары США. Тегеран также потребовал от Вашингтона гарантий ненападения и компенсаций за ущерб. Посол России в Британии заявил о двух ошибках США в отношении Ирана.

    26 марта 2026, 07:10 • Новости дня
    В США стали изучать последствия подорожания нефти до 200 долларов

    В США стали изучать последствия от цены барреля нефти по 200 долларов

    Tекст: Катерина Туманова

    Чиновники администрации американского лидера изучают, чем обернется для экономики потенциальный скачок цен на нефть до 200 долларов за баррель, намекая на допущение последствий экстремальных сценариев войны с Ираном.

    «Еще до начала войны министр финансов Скотт Бессент выражал обеспокоенность тем, что конфликт приведет к росту цен на нефть и нанесет ущерб экономическому росту. Некоторые из источников сообщили, что высокопоставленные чиновники Министерства финансов уже несколько недель выражают в Белом доме обеспокоенность по поводу колебаний цен на нефть и бензин», – передает Bloomberg со ссылкой на источники.

    Заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десаи это опроверг, заявив, что  администрация Трампа постоянно оценивает различные сценарии ценообразования и экономические последствия, но чиновники не рассматривают возможность достижения ценой на нефть 200 долларов за баррель, и министр Бессент не был «обеспокоен» краткосрочными перебоями, вызванными операцией «Эпическая ярость»».

    Бессент, по его словам, неоднократно «выражал как свою, так и уверенность администрации в долгосрочной перспективе развития американской экономики и мировых энергетических рынков».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты Wood Mackenzie спрогнозировали рост цен на нефть до 200 долларов. Дмитриев заявил о нефти по 200 долларов из-за участия Британии в конфликте с Ираном. Цены на бензин в США взлетели на фоне конфликта с Ираном.

    Газета ВЗГЛЯД также разбиралась, чем для мира обернется пятый в истории энергетический кризис.

    26 марта 2026, 06:00 • Новости дня
    Иран опроверг ведение переговоров с США
    Tекст: Катерина Туманова

    Иран рассматривает предложение США о прекращении войны в Персидском заливе, но не намерен вести переговоры о прекращении расширяющегося ближневосточного конфликта, заявил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи.

    Обмен сообщениями через посредников «не означает переговоров с США. Они выдвигали идеи в своих посланиях, которые были доведены до высших органов власти, и при необходимости они озвучат свою позицию», – приводит Reuters слова  Аракчи в эфире гостелерадио Ирана.

    Предложение президента США Дональда Трампа из 15 пунктов, направленное через Пакистан, предусматривает уничтожение запасов высокообогащенного урана в Иране, прекращение обогащения, ограничение программы создания баллистических ракет и прекращение финансирования региональных союзников, согласно трем источникам в израильском кабинете министров, знакомым с планом.

    Белый дом отказался раскрывать подробности предложения и пригрозил усилить удары по Ирану, если попытки окажутся тщетными

    «Если они не смогут понять, что потерпели военное поражение и так будет продолжаться впредь, президент Трамп нанесет по ним удар сильнее, чем когда-либо прежде», – заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, портал Axios узнал о подготовке США мирного саммита с Ираном 26 марта. WSJ сообщила о требованиях Ирана закрыть базы США в Персидском заливе. Иран потребовал включить Ливан во все соглашения о прекращении огня.

    26 марта 2026, 08:54 • Новости дня
    Центр Израиля подвергся новому ракетному обстрелу из Ирана

    Центральная часть Израиля подверглась новому ракетному обстрелу с территории Ирана, сообщили СМИ.

    В результате объявленной воздушной тревоги сирены прозвучали в Тель-Авиве и его окрестностях, передает ТАСС.

    Армия Израиля заранее предупредила граждан о возможной ракетной опасности. Военные сообщили о фиксации запуска ракет с территории Ирана, что стало причиной усиления мер безопасности в регионе.

    На данный момент сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.

    Ранее ливанское движение «Хезболла» заявило об ударе по штаб-квартире Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве.

    Накануне армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала очередной пуск ракет из Ирана в направлении Израиля, системы ПВО работают над устранением угрозы.

    26 марта 2026, 12:26 • Новости дня
    Иран захотел узаконить плату за проход через Ормузский пролив

    Кучи: Парламент Ирана хочет узаконить плату за проход судов через Ормузский пролив

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ирана рассматривают возможность легализации взимания платы с коммерческих судов за проход по Ормузскому проливу, который соединяет Персидский и Оманский заливы, заявил депутат парламента Ирана Мохаммадреза Резаи Кучи.

    Депутат парламента Ирана Мохаммадреза Резаи Кучи объявил о намерении узаконить плату за проход коммерческих судов через Ормузский пролив. По его словам, черновой вариант соответствующего проекта уже подготовлен, однако пока не оформлен в виде полноценного законопроекта, передает РИА «Новости».

    Кучи отметил, что плата будет необходима для обеспечения безопасности судов, следующих по этому стратегически важному водному маршруту. Он добавил, что работа над проектом продолжится, а затем его вынесут на рассмотрение парламента на открытом заседании.

    Ранее сообщалось, что парламент Ирана рассматривает законопроект о введении пошлин за проход судов через Ормузский пролив.

    Замглавы МИД Ирана Вахид Джалялзаде сообщил о разработке совместно с Оманом нового правового режима для судоходства в Ормузском проливе.

    Агентство Bloomberg сообщило о начале взимания Ираном транзитных сборов с некоторых коммерческих судов, проходящих через Ормузский пролив.

    Власти Ирана разрешили судоходство через Ормузский пролив Китаю, России, Индии, Ираку и Пакистану.

    26 марта 2026, 10:01 • Новости дня
    Армия США во время войны с Ираном обновила систему снабжения

    В течение последних 30 дней американские военные оперативно внедряли новые технологии и вооружения для поддержки операции Epic Fury, используя обновленную систему снабжения, сообщает The War Zone.

    Бригадный генерал Дэвид Филлипс сообщил на симпозиуме Ассоциации армии США в Хантсвилле, что армия уже применяет обновленный механизм оперативных закупок вооружений и техники для поддержки военной кампании против Ирана. По его словам, за последние 30 дней в рамках операции Epic Fury запросы с поля боя обрабатывались в течение двух суток, а контракты заключались в течение трех дней. Солдаты начали тестировать новые возможности менее чем через 10 дней после подачи запросов, при этом промышленность была полностью вовлечена в процесс, передает The War Zone.

    Филлипс отметил, что Пентагон впервые с первых дней операции применил новые технологии, включая американский дрон LUCAS, созданный по образцу иранского Shahed-136. Также армия США объявила о запуске цифровой платформы «Unmanned Aircraft Systems Marketplace» для ускоренных закупок беспилотников, созданной совместно с Amazon Web Services и Army Enterprise Cloud Management Agency.

    Генерал Филлипс призвал представителей оборонной индустрии, научного сообщества и воинских частей делиться обратной связью о нуждах на поле боя, подчеркивая важность командной работы. В ходе обсуждения представители 101-й воздушно-десантной дивизии и специалисты по взаимодействию с украинскими войсками указали на уязвимость американских навигационных систем к атакам и необходимость массового применения дешевых дронов. Колонел Райан Белл сообщил, что для эффективного отражения атак подразделения должны ежедневно уничтожать десятки и сотни вражеских беспилотников, поэтому армия начала выдавать каждой роте около 30 многоразовых дронов для отработки тактики массового применения.

    Офицеры подчеркнули, что современные условия требуют не только ускоренной интеграции новых технологий, но и постоянной адаптации тактик и взаимосвязи между различными типами вооружений, включая средства разведки, робототехнику, беспилотники и боеприпасы.

    СМИ писали, что США без привычных бюрократических процедур уже разрабатывают тактические беспилотники и программное обеспечение для них ради быстрого получения реального боевого результата.

    В новой войне США с Ираном Пентагон в ударных дронах LUCAS максимально учел украинский опыт их боевого применения и противодействия им.

    Для защиты от иранских атак сухопутные войска США срочно перебрасывают на Ближний Восток опробованные на Украине антидроновые комплексы MEROPS и украинских инструкторов.

    25 марта 2026, 22:33 • Новости дня
    Аракчи назвал страны, которым Иран разрешил проход через Ормузский пролив

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что у Тегерана нет никаких оснований позволять противнику пересечь Ормузский пролив, другим же, невраждебным Ирану государствам нечего опасаться.

    «Мы разрешили некоторым странам, которые мы признаем своими друзьями, проходить через Ормузский пролив. Мы разрешили судоходство Китаю, России, Индии, Ираку и Пакистану. Но нет никаких оснований позволять нашему врагу проходить через пролив», – заявил Аракчи в интервью агентству Tasnim.

    Глава МИД Ирана назвал войну в регионе «золотым моментом в истории Ирана», подчеркнув тот факт, что Тегерану удалось помешать двум ядерным державам достичь целей.

    Аракчи повторил, что Иран не враждует ни с одной из стран региона, и наносит удары только по базам и центрам США, с которых ведутся атаки против Ирана.

    «Тот факт, что они сейчас говорят о переговорах, – это признание поражения. Разве они не говорили о безоговорочной капитуляции? Так почему же они мобилизуют своих высших должностных лиц для переговоров именно сейчас?» – порассуждал иранский министр в интервью на тему переговоров с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Аракчи выразил надежду на осуждение действий США и Израиля в СБ ООН. В среду стало известно, что Иран готов перекрыть стратегически важный Баб-эль-Мандебский пролив, если против него начнется наземное вторжение, в том числе на острова. Тегеран также потребовал от Вашингтона гарантий ненападения и компенсаций за ущерб.

