Путин: Без суверенитета защитить свои фундаментальные интересы невозможно

Tекст: Елизавета Шишкова

«Мир устроен иначе. Без суверенитета защитить свои фундаментальные интересы невозможно. Причем это касается всех направлений, включая развитие транспортной, логистической, финансовой инфраструктуры», – сказал Путин на съезде РСПП, передает ТАСС.

Путин напомнил, что в России уже запущены национальные проекты, направленные на решение соответствующих задач. Он отдельно отметил, что на глобальных рынках сегодня побеждает тот, кто инвестирует в технологические инновации и постоянно работает над повышением эффективности.

Президент заверил, что власти России продолжат стимулировать вложения бизнеса в модернизацию производственных мощностей на собственной технологической базе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пообещал, что все бюджетные обязательства перед гражданами будут выполнены.

Путин отметил, что мировое сообщество сталкивается с потрясениями в торговой, инвестиционной сферах и в международных отношениях, что становится новой реальностью для глобальной экономики. Россия в этих условиях должна быть сильной.

Владимир Путин на пленарном заседании съезда РСПП подчеркнул важность тесного сотрудничества государства и бизнеса.