    26 марта 2026, 16:28 • Новости дня

    Путин пообещал дальнейшее снижение административных барьеров для бизнеса

    Путин: Власти продолжат снижать административные барьеры для бизнеса

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти России продолжат работу по снижению административных барьеров для бизнеса, в том числе с помощью цифровых сервисов, сообщил президент Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

    «Для наращивания инвестиций, для расширения пространства деловой инициативы мы продолжим снижать издержки предприятий и организаций, снимать административные барьеры, о чем мы постоянно говорим, в том числе имея в виду и использование электронных сервисов», – подчеркнул Путин, передает ТАСС.

    Он отметил, что только за последние пять лет удалось оптимизировать и перевести в цифровой формат более 400 лицензий и разрешений. По словам Путина, эти меры уже сделали государственные процедуры получения разрешений заметно проще и удобнее для бизнеса.

    Ранее Путин назвал важным сотрудничество государства и бизнеса на фоне стресса на мировых рынках.

    Российский лидер указывал на нарастание бюрократических барьеров для бизнеса.

    25 марта 2026, 21:08 • Новости дня
    Путин раскритиковал осудивших СВО деятелей культуры за молчание об атаке на Иран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Деятели культуры, которые в начале спецоперации на Украине подписывали письма с ее осуждением, сейчас никак не выражают свою позицию по поводу действий США и Израиля в отношении Ирана, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре.

    «Вы сказали про тех, кто подписывал всякие письма – я так понимаю, что после начала СВО. Но, уверен, что эти любители эпистолярного искусства вряд ли что-то написали после начала сегодняшних непростых, трагических событий на Ближнем Востоке», – сказал Путин, комментируя выступление писателя Захара Прилепина, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что отсутствие реакции со стороны известных деятелей культуры на события в Иране говорит о зависимости их «совести» от политической конъюнктуры.

    Напомним, Путин в среду по видеосвязи проводит заседание Совета при президенте по культуре.

    25 марта 2026, 22:02 • Новости дня
    Машков: Уехавшие за рубеж правообладатели запрещают спектакли по русской литературе

    Машков заявил Путину о запретах уехавших правообладателей на постановки по русской литературе

    Машков: Уехавшие за рубеж правообладатели запрещают спектакли по русской литературе
    Tекст: Вера Басилая

    Нужно цивилизованным способом решать вопрос того, что уехавшие за границу наследники некоторых авторов мешают ставить на сцене произведения своих предков, заявил президент Владимир Путин.

    Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков обратился к президенту России Владимиру Путину на заседании Совета по культуре с просьбой дать поручение рассмотреть возможность постановки спектаклей по произведениям русской литературы без согласия правообладателей, которые не являются авторами, передает ТАСС.

    Он пояснил, что уехавшие из России наследники великих авторов запрещают театрам ставить спектакли на основе произведений своих предков. По его словам, это приводит к тому, что в России продолжается «геноцид российской культуры», а отказ наследников грозит забвением самих авторов.

    Президент Владимир Путин поддержал идею цивилизованного решения вопроса и подчеркнул важность уважения к правам наследников, но также отметил, что их позиция может привести к тому, что произведения не будут ставиться и будут забыты. Путин выразил уверенность, что решение можно найти цивилизованным способом, следует из сообщения в Max Кремля.

    «Они сами не авторы, у них есть какие-то права, и надо относиться к этому, безусловно, с уважением. Но, как Вы точно совершенно сказали, сформулировали, их не волнует даже, что в других странах многие произведения и ставиться-то не будут. Это просто приведёт к забвению этих авторов – вот и всё. Поэтому, безусловно, нужно этим позаниматься. Повторяю – цивилизованным способом нужно решать этот вопрос, и, мне кажется, мы сможем найти эти решения», – заявил Путин.

    Ранее ректор ГИТИСа Григорий Заславский предложил расценивать творчество иностранных агентов как принадлежащие российской культуре трофеи.

    Депутат Госдумы Дмитрий Певцов призвал полностью отказаться от постановок по произведениям таких авторов на отечественной сцене.

    26 марта 2026, 16:49 • Видео
    Унижения Зеленского продолжаются

    Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    26 марта 2026, 16:12 • Новости дня
    Путин дал старт строительству нового здания НЦ «Россия» в Москве
    Путин дал старт строительству нового здания НЦ «Россия» в Москве
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве стартовало возведение нового здания Национального центра «Россия», где будут представлены ключевые достижения страны в экономике и социальной сфере, начало возведения объекта запустил глава государства.

    Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки капсулы в основание нового здания Национального центра «Россия» в Москве. Она прошла по видео-конференц-связи, сообщает РИА «Новости». Новый центр станет современным выставочным пространством, где будут представлены главные достижения российского общества, экономики и социальной сферы.

    Глава государства дал команду на начало работ, после чего машинист башенного крана Максим Гриценко с помощью дистанционного пульта поднял капсулу и заложил ее в основание строящегося центра.

    Национальный центр «Россия» – масштабный выставочно-образовательный проект, реализуемый по поручению президента РФ и призванный стать ключевой площадкой для демонстрации достижений страны, укрепления национальной идентичности и сохранения наследия выставки-форума «Россия». Комплекс возводится в деловом центре «Москва-Сити» на территории бывшего «Экспоцентра», его открытие запланировано на 4 ноября 2029 года, а стоимость строительства оценивается в 80 млрд рублей. Архитектурная концепция разработана бюро «АМ Атриум» и отражает символику и ценности России.

    Общая площадь центра превысит 205 тыс. кв. м: здесь разместятся выставочные пространства, трансформируемый концертный зал на 3500 мест, медиацентры, общественные зоны и парк. Комплекс сможет одновременно принимать до 20 тыс. посетителей и будет ориентирован прежде всего на молодежь и детей. Проект реализуется с применением передовых строительных и цифровых технологий, включая информационное моделирование, инновационные материалы и автоматизированные системы управления, что позволит создать современное многофункциональное пространство для проведения мероприятий, образовательных программ и культурных инициатив.

    Ранее Путин прибыл в Национальный центр «Россия», где проходит 35-й съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В своем выступлении он отметил важность тесного сотрудничества государства и бизнеса.

    Также Путин предостерег от проедания доходов на фоне роста цен на нефть и подчеркнул, что необходимо сохранять благоразумие в условиях нестабильности рынков.


    25 марта 2026, 22:39 • Новости дня
    Путин: Арест Бутягина показывает, с кем Россия имеет дело
    Путин: Арест Бутягина показывает, с кем Россия имеет дело
    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на заседании Совета по культуре заявил, что арест в Польше археолога Александра Бутягина лишь подтверждает, с кем Россия имеет дело.

    Арест археолога Александра Бутягина лишний раз показывает, с кем Россия имеет дело, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре, сообщается на сайте Кремля.

    «То, что сейчас с археологом Бутягиным происходит, просто лишний раз подчеркивает то, с кем мы имеем дело», – сказал глава государства, выступая по видеосвязи перед участниками заседания.

    Президент подчеркнул, что Бутягин занимался археологическими раскопками в Крыму еще с советских времен, причем все экспедиции проходили в согласовании с властями.

    «Что касается учёного, который занимался раскопками в Крыму, он занимался, по-моему, в советское время, и тогда, когда Крым находился в составе Украины, – во все времена. И в последнее время занимался, ничего не менял, всё у него было по договорённости всегда с властями», – сказал Путин ходе заседания Совета по культуре.

    Бутягин – известный археолог, автор множества научных работ, в том числе по античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в VI веке до нашей эры. Согласно информации на сайте Эрмитажа, он занимает должность заведующего сектором отдела античного мира и является секретарем археологической комиссии музея.

    Ранее польский суд одобрил экстрадицию российского археолога Александра Бутягина на Украину.

    Ученый назвал вероятную выдачу Киеву угрозой для своей жизни и здоровья.

    Совет по правам человека направил обращение к омбудсмену Польши по вопросу экстрадиции российского археолога Бутягина.

    26 марта 2026, 03:55 • Новости дня
    Начались бои за Рай-Александровку в ДНР
    Начались бои за Рай-Александровку в ДНР
    Tекст: Катерина Туманова

    После освобождения Никифоровки российские военнослужащие подошли к юго-восточным окраинам соседней Рай-Александровки в Донецкой Народной Республике и начали бои за ее освобождение, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Сейчас наши военнослужащие с юго-восточного направления уже подходят к Рай-Александровке и начинают обрабатывать позиции украинских боевиков», – сказал он ТАСС.

    Марочко отмечал, что освобождение Никифоровки позволит армии России перейти к борьбе за стратегически важную Рай-Александровку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска 25 марта освободили Никифоровку в ДНР. Днем ранее – освободили Песчаное в Харьковской области, что станет определенным рубежом и для ВСУ, и для российских бойцов, рассказал Марочко.

    За прошлую неделю ВС России освободили пять населенных пунктов в зоне СВО.


    26 марта 2026, 12:48 • Новости дня
    Песков: Путин даст старт строительству нового Национального центра «Россия»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин в четверг намерен дать старт строительству нового Национального центра «Россия», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Это будет новое выставочное пространство, где будут экспонироваться все достижения российской экономики, российского общества, социальной сферы России, указал Песков, передает РИА «Новости».

    «Когда-то это называлось ВДНХ, ВДНХ в Москве и продолжает сейчас процветать, но это будет уже принципиально новый подход, и сегодня будет соответствующая капсула заложена», – пояснил представитель Кремля.

    В 2024 году президент России объявлял о создании Национального центра «Россия» на площадке «Экспо».

    25 марта 2026, 21:25 • Новости дня
    Путин поддержал создание альтернативы Нобелевской премии по литературе
    Путин поддержал создание альтернативы Нобелевской премии по литературе
    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на заседании Совета по культуре одобрил предложение Захара Прилепина о создании международной литературной премии.

    Владимир Путин одобрил предложение Захара Прилепина о создании альтернативной международной литературной премии, не зависящей от политической ситуации, сообщается на сайте Кремля.

    «Идея правильная, хорошая. У людей должны быть альтернативы – у талантливых людей, добивающихся выдающихся результатов, показывающих эти результаты и нашей стране, и всему читающему мировому сообществу», – заявил президент.

    Путин добавил, что обязательно поручит Министерству иностранных дел заняться данным вопросом, а сам планирует обсудить детали с коллегами напрямую.

    «Надо это сделать, обязательно поработаем. Я с коллегами тоже поработаю напрямую. И МИД поручу это сделать», – добавил глава государства.

    Владимир Путин на заседании Совета по культуре заявил о необходимости поддерживать авторов, создающих произведения для детей.

    26 марта 2026, 00:47 • Новости дня
    Житель Подмосковья пострадал при пожаре из-за сбитого дрона ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Житель подмосковного селя Кленово пострадал при пожаре из-за сбитого дрона ВСУ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Max-канале.

    «Сбит ещё один вражеский беспилотник. По предварительной информации, его обломки упали в районе села Кленово, в результате чего в частном доме возник пожар, пострадал один человек», – написал он.

    Столичный градоначальник уточнил, что на месте работают городские экстренные службы, пострадавшему оказывают необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщал в среду, что с начала суток силы ПВО сбили 11 дронов на подлете к городу. Аэропорт Шереметьево после 22.00 стал принимать и выпускать рейсы по согласованию. К такому же режиму работы перешел аэропорт Внуково.


    25 марта 2026, 21:44 • Новости дня
    Путин призвал к усилению контроля над иностранным кино в России
    Путин призвал к усилению контроля над иностранным кино в России
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости более строгого контроля над иностранным кино в стране.

    По его словам, через зарубежные фильмы на российский рынок без должного регулирования попадает идеологически неправильная информация, передает ТАСС. Обсуждая вопрос квотирования иностранного кино на заседании Совета по культуре, Путин подчеркнул, что в ряде стран такие вопросы решаются гораздо жестче. Он обратил внимание на то, что Россия часто финансово не поддерживает собственных кинематографистов, а средства, наоборот, уходят на поддержку зарубежного контента.

    «Ну а мы-то чего рот разеваем? И идеологически пропускаем какие-то вещи совершенно тупые, нам не нужные», – сказал президент. Он добавил, что речь не идет о полном запрете иностранного кино, но необходима выстроенная система, которая будет способствовать развитию отечественной киноиндустрии и контролю содержания, поступающего из-за рубежа.

    Напомним, Путин в среду по видеосвязи проводит заседание Совета при президенте по культуре. В ходе заседания он одобрил предложение писателя Захара Прилепина о создании альтернативной международной литературной премии, не зависящей от политической ситуации, а также раскритиковал осудивших СВО деятелей культуры за молчание об атаке на Иран.

    26 марта 2026, 15:42 • Новости дня
    Путин сравнил последствия конфликта на Ближнем Востоке с COVID-19
    Путин сравнил последствия конфликта на Ближнем Востоке с COVID-19
    Tекст: Валерия Городецкая

    Последствия конфликта на Ближнем Востоке вызывают серьезные опасения, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

    По его словам, сейчас сложно делать точные прогнозы, но необходимо адаптироваться к сложившимся условиям, передает ТАСС.

    Путин добавил, что уже появляются оценки, сравнивающие влияние этого конфликта с эпидемией коронавируса. Президент напомнил, что пандемия в свое время резко затормозила развитие всех регионов мира.

    В начале марта Путин и лидер ОАЭ обсудили конфликт на Ближнем Востоке.

    Во вторник российский лидер обсудил с главой Узбекистана ситуацию на Ближнем Востоке и Украину.

    26 марта 2026, 15:52 • Новости дня
    Путин предостерег от «проедания» дополнительных доходов от роста цен на нефть
    Путин предостерег от «проедания» дополнительных доходов от роста цен на нефть
    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин предупредил о необходимости сохранять благоразумие на фоне роста цен на нефть и нестабильности рынков.

    Президент России Владимир Путин в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей предостерег от необдуманного использования дополнительных доходов, полученных за счет роста нефтяных котировок, передает ТАСС. Глава государства отметил, что рынки сейчас нестабильны, и эта ситуация может создать соблазн быстро потратить поступающие средства.

    Путин подчеркнул: «Сейчас, когда растут котировки нашего традиционного экспорта, но и рынки лихорадит, может появиться соблазн воспользоваться ситуацией, получить конъюнктурные доходы и, что называется, их проесть, пустить на дивиденды, либо, что касается уже государства, раздуть бюджетные расходы, бюджетные траты».

    Он призвал и бизнес, и государство сохранять благоразумие в вопросах управления сверхдоходами. Путин отметил необходимость долгосрочного подхода к экономической политике и подчеркнул важность финансовой стабильности в условиях волатильности мировых рынков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Новак заявил, что цены на нефтепродукты на мировом рынке достигли рекордных значений. Кризис на Ближнем Востоке привел к росту стоимости энергоносителей. Ограничения на экспорт в ряде стран также повлияли на мировые цены на нефтепродукты.

    25 марта 2026, 22:13 • Новости дня
    Захарова ужаснулась системным издевательствам над российскими военнопленными

    Захарова заявила о системных издевательствах над российскими военнопленными

    Tекст: Катерина Туманова

    После доклада с описаниями издевательств так называемых украинских врачей, допущенных к российским военнопленным, складывается впечатление, что на Украине стало «эпидемией» причинять увечья и боль, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Подробности, изложенные российскими военнослужащими, вернувшимися из плена, способны привести в ужас даже самых прожжённых циников. <...> О чём идет речь: ампутации без анестезии, намеренное причинение боли посредством введения в раны медицинских инструментов, использование пленных в качестве «тренажёра» для студентов-медиков, нанесение ударов по сломанным костям. Всё это стало рутиной для украинских «врачей», – заявила она на брифинге.

    Дипломат отметила, что украинские «врачи» будто бы променяли клятву Гиппократа на клятву Йозефа Менгеле – нацистского ученого-садиста.

    Захарова назвала особым ужасом тот факт, что случаи издевательств над военнопленными из России являются не эксцессом, не случайностью или некой, трагической, преступной оплошностью.

    «Нет. Это не проявление бесчеловечных садистских наклонностей какого-то конкретного «врача». Это системное явление. Очевидно, что речь идет не о единичных случаях каких-то личностных настроек. Такое впечатление, что это действительно стало какой-то «эпидемией» среди тех врачей на Украине, которые допускаются до пленных», – подчеркнула она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о случаях истязаний и гибели российских военнопленных, а также отметила нарушения международных норм обращения с пленными. Российский летчик Максим Криштоп после катастрофы Су-34 под Харьковом в марте 2022 года провел год в украинских тюрьмах, где подвергался жестоким пыткам.

    МИД России сообщил о проведении ВСУ медицинских экспериментов на пленных.

    25 марта 2026, 21:42 • Новости дня
    Журналиста РЕН ТВ избили на съемках в Подмосковье

    Журналиста РЕН ТВ избили при проверке номеров в Подольске

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Подольске корреспондент РЕН ТВ Алексей Полторанин получил травмы после нападения сотрудников фирмы по продаже автомобильных номеров, когда проверял законность их деятельности, об инциденте сообщил сам телеканал.

    Корреспондента телеканала РЕН ТВ Алексея Полторанина избили сотрудники фирмы по продаже «красивых» автомобильных номеров во время выполнения редакционного задания. Инцидент произошёл в Подольске, когда съёмочная группа приехала проверить законность деятельности компании, сообщается в Telegram-канале РЕН ТВ.

    Журналист рассказал, что приехал по предварительной договоренности для покупки номера. По его словам, ему предложили подписать документы, оформленные на других людей, после чего сотрудники фирмы отобрали у него телефон.

    В опубликованном телеканалом видео Полторанин заявил: «Увидели телефон в руках и сразу выхватили его. Боялись, чтобы я ничего не зафиксировал в их офисе. Мужчина такой, средних лет, в белой майке, представился Павлом Погасяном. Ему это не понравилось, что у меня в руках был телефон. Я оказался на диване, и мне начали наносить удары».

    Сейчас корреспондент находится в больнице с многочисленными ушибами. Подробности инцидента выясняются.

    Ранее сотрудников телеканала РЕН ТВ избили во время работы в столице Чили. До этого в Новосибирске трое мужчин с палками атаковали съемочную группу РЕН ТВ.

    А год назад на съемочную группу телеканала РЕН ТВ напали в здании частной медклиники на Минской улице в Москве.


    26 марта 2026, 09:17 • Новости дня
    Украинская делегация выразила протест в СПЧ ООН из-за приезда Мирошника

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинская делегация устроила эмоциональный протест на 61-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве из-за приезда российского дипломата Родиона Мирошника.

    По словам Мирошника, после его выступления, в котором он рассказал о преступлениях Вооружённых сил Украины, украинская сторона попыталась поднять этот вопрос на пленарной сессии, передает РИА «Новости».

    «Вчера украинцы после моего выступления на заседании пытались поднять этот вопрос на пленарной сессии СПЧ ООН. Там было сделано заявление. Кричали: как это так – человек, находящийся в санкционном списке, человек, у которого пять уголовных дел со стороны Украины, – как он возьмет сюда и приедет?» – рассказал дипломат.

    Он подчеркнул, что прибыл в Женеву в статусе аккредитованного российского дипломата и считает, что Украина не должна диктовать свои условия работе международной организации.

    Мирошник добавил, что Россия продолжит использовать площадку ООН для донесения своей позиции о преступлениях киевских властей, и в частности уже передала организации два доклада о случаях пыток российских военнопленных. По данным дипломата, за последние четыре года действия украинских сил привели к гибели почти 8 тыс. мирных жителей.

    Также, по словам Мирошника, ряд правозащитных организаций выразили интерес к теме секретных тюрем, действующих на Украине, и запросили дополнительные сведения по этим случаям.

    Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин воздержался от прогнозов относительно будущего трехсторонних переговоров по вопросу Украины.

    В субботу украинская делегация прибыла в Майами для проведения двусторонней встречи с представителями США по вопросам урегулирования конфликта на Украине.

    26 марта 2026, 16:59 • Новости дня
    Президент «Ростелекома»: Telegram умирает прямо вот сейчас
    Президент «Ростелекома»: Telegram умирает прямо вот сейчас
    Tекст: Валерия Городецкая

    Трафик мессенджера Telegram в России резко сокращается, заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    По его словам, Telegram по трафику «умирает прямо сейчас», передает ТАСС. Осеевский отметил, что трафик WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) в российских сетях практически исчез. «Трафик WhatsApp отсутствует вообще. Там может что-то в течение X-часов или дней пролететь (в Сеть), но трафика его фактически не существует. Поэтому WhatsApp умер, Telegram умирает прямо вот сейчас», – сказал он.

    Президент «Ростелекома» также подчеркнул, что в то время как зарубежные мессенджеры теряют аудиторию, российский сервис Max демонстрирует уверенный рост по объему трафика.

    Ранее в ФАС пообещали не штрафовать за рекламу в YouTube и Telegram до конца года.

    Главное
    Генсек НАТО назвал Россию главной угрозой для альянса
    Трамп обвинил Украину в попытке повлиять на выборы в США
    Названа пригласившая российских депутатов в США конгрессвумен
    Заочно арестован бывший журналист «Коммерсанта» Соловьев
    Президент «Ростелекома»: Telegram умирает прямо вот сейчас
    МОК запретил трансгендерам выступать в женских соревнованиях
    Москвичи рассказали о жизни в условиях ограничений работы интернета из-за угрозы БПЛА