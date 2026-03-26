    26 марта 2026, 16:12 • Новости дня

    Путин дал старт строительству нового здания НЦ «Россия» в Москве

    Путин дал старт строительству нового здания НЦ «Россия» в Москве
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве стартовало возведение нового здания Национального центра «Россия», где будут представлены ключевые достижения страны в экономике и социальной сфере, начало возведения объекта запустил глава государства.

    Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки капсулы в основание нового здания Национального центра «Россия» в Москве. Она прошла по видео-конференц-связи, сообщает РИА «Новости». Новый центр станет современным выставочным пространством, где будут представлены главные достижения российского общества, экономики и социальной сферы.

    Глава государства дал команду на начало работ, после чего машинист башенного крана Максим Гриценко с помощью дистанционного пульта поднял капсулу и заложил ее в основание строящегося центра.

    Национальный центр «Россия» – масштабный выставочно-образовательный проект, реализуемый по поручению президента РФ и призванный стать ключевой площадкой для демонстрации достижений страны, укрепления национальной идентичности и сохранения наследия выставки-форума «Россия». Комплекс возводится в деловом центре «Москва-Сити» на территории бывшего «Экспоцентра», его открытие запланировано на 4 ноября 2029 года, а стоимость строительства оценивается в 80 млрд рублей. Архитектурная концепция разработана бюро «АМ Атриум» и отражает символику и ценности России.

    Общая площадь центра превысит 205 тыс. кв. м: здесь разместятся выставочные пространства, трансформируемый концертный зал на 3500 мест, медиацентры, общественные зоны и парк. Комплекс сможет одновременно принимать до 20 тыс. посетителей и будет ориентирован прежде всего на молодежь и детей. Проект реализуется с применением передовых строительных и цифровых технологий, включая информационное моделирование, инновационные материалы и автоматизированные системы управления, что позволит создать современное многофункциональное пространство для проведения мероприятий, образовательных программ и культурных инициатив.

    Ранее Путин прибыл в Национальный центр «Россия», где проходит 35-й съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В своем выступлении он отметил важность тесного сотрудничества государства и бизнеса.

    Также Путин предостерег от проедания доходов на фоне роста цен на нефть и подчеркнул, что необходимо сохранять благоразумие в условиях нестабильности рынков.


    25 марта 2026, 21:08 • Новости дня
    Путин раскритиковал осудивших СВО деятелей культуры за молчание об атаке на Иран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Деятели культуры, которые в начале спецоперации на Украине подписывали письма с ее осуждением, сейчас никак не выражают свою позицию по поводу действий США и Израиля в отношении Ирана, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре.

    «Вы сказали про тех, кто подписывал всякие письма – я так понимаю, что после начала СВО. Но, уверен, что эти любители эпистолярного искусства вряд ли что-то написали после начала сегодняшних непростых, трагических событий на Ближнем Востоке», – сказал Путин, комментируя выступление писателя Захара Прилепина, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что отсутствие реакции со стороны известных деятелей культуры на события в Иране говорит о зависимости их «совести» от политической конъюнктуры.

    Напомним, Путин в среду по видеосвязи проводит заседание Совета при президенте по культуре.

    25 марта 2026, 22:02 • Новости дня
    Машков: Уехавшие за рубеж правообладатели запрещают спектакли по русской литературе

    Машков заявил Путину о запретах уехавших правообладателей на постановки по русской литературе

    Машков: Уехавшие за рубеж правообладатели запрещают спектакли по русской литературе
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Нужно цивилизованным способом решать вопрос того, что уехавшие за границу наследники некоторых авторов мешают ставить на сцене произведения своих предков, заявил президент Владимир Путин.

    Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков обратился к президенту России Владимиру Путину на заседании Совета по культуре с просьбой дать поручение рассмотреть возможность постановки спектаклей по произведениям русской литературы без согласия правообладателей, которые не являются авторами, передает ТАСС.

    Он пояснил, что уехавшие из России наследники великих авторов запрещают театрам ставить спектакли на основе произведений своих предков. По его словам, это приводит к тому, что в России продолжается «геноцид российской культуры», а отказ наследников грозит забвением самих авторов.

    Президент Владимир Путин поддержал идею цивилизованного решения вопроса и подчеркнул важность уважения к правам наследников, но также отметил, что их позиция может привести к тому, что произведения не будут ставиться и будут забыты. Путин выразил уверенность, что решение можно найти цивилизованным способом, следует из сообщения в Max Кремля.

    «Они сами не авторы, у них есть какие-то права, и надо относиться к этому, безусловно, с уважением. Но, как Вы точно совершенно сказали, сформулировали, их не волнует даже, что в других странах многие произведения и ставиться-то не будут. Это просто приведёт к забвению этих авторов – вот и всё. Поэтому, безусловно, нужно этим позаниматься. Повторяю – цивилизованным способом нужно решать этот вопрос, и, мне кажется, мы сможем найти эти решения», – заявил Путин.

    Ранее ректор ГИТИСа Григорий Заславский предложил расценивать творчество иностранных агентов как принадлежащие российской культуре трофеи.

    Депутат Госдумы Дмитрий Певцов призвал полностью отказаться от постановок по произведениям таких авторов на отечественной сцене.

    26 марта 2026, 16:49 • Видео
    Унижения Зеленского продолжаются

    Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    25 марта 2026, 22:39 • Новости дня
    Путин: Арест Бутягина показывает, с кем Россия имеет дело
    Путин: Арест Бутягина показывает, с кем Россия имеет дело
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на заседании Совета по культуре заявил, что арест в Польше археолога Александра Бутягина лишь подтверждает, с кем Россия имеет дело.

    Арест археолога Александра Бутягина лишний раз показывает, с кем Россия имеет дело, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре, сообщается на сайте Кремля.

    «То, что сейчас с археологом Бутягиным происходит, просто лишний раз подчеркивает то, с кем мы имеем дело», – сказал глава государства, выступая по видеосвязи перед участниками заседания.

    Президент подчеркнул, что Бутягин занимался археологическими раскопками в Крыму еще с советских времен, причем все экспедиции проходили в согласовании с властями.

    «Что касается учёного, который занимался раскопками в Крыму, он занимался, по-моему, в советское время, и тогда, когда Крым находился в составе Украины, – во все времена. И в последнее время занимался, ничего не менял, всё у него было по договорённости всегда с властями», – сказал Путин ходе заседания Совета по культуре.

    Бутягин – известный археолог, автор множества научных работ, в том числе по античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в VI веке до нашей эры. Согласно информации на сайте Эрмитажа, он занимает должность заведующего сектором отдела античного мира и является секретарем археологической комиссии музея.

    Ранее польский суд одобрил экстрадицию российского археолога Александра Бутягина на Украину.

    Ученый назвал вероятную выдачу Киеву угрозой для своей жизни и здоровья.

    Совет по правам человека направил обращение к омбудсмену Польши по вопросу экстрадиции российского археолога Бутягина.

    26 марта 2026, 09:42 • Новости дня
    Песков объяснил отключение мобильного интернета в Москве

    Песков объяснил отключение мобильного интернета в Москве работой спецслужб

    Песков объяснил отключение мобильного интернета в Москве
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал недавние проблемы с доступом к мобильному интернету в Москве, связав отключение с работой спецслужб.

    Российские спецслужбы выполняют свои функции и принимают необходимые меры для нейтрализации угроз, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Его комментарий прозвучал в ответ на вопрос журналиста Life Александра Юнашева о том, связано ли восстановление мобильного интернета в Москве с исчезновением какой-либо угрозы.

    Песков подчеркнул: «Спецслужбы выполняют свои функции. Они принимают те меры, которые необходимы для купирования тех или иных угроз. Какие угрозы сейчас актуальны, а какие нет – это прерогатива спецслужб».

    Он также добавил, что подобные вопросы должны адресоваться напрямую спецслужбам, а не пресс-службе Кремля. Ранее пользователи в Москве сообщали о нестабильной работе мобильного интернета в ряде районов столицы. Операторы мобильной связи уведомляли абонентов о возможном ограничении мобильного интернета в целях обеспечения мер безопасности.

    Абоненты получали сообщения, что «возможны временные ограничения в работе мобильного интернета», при этом оставались доступны сайты и сервисы из «белого списка», голосовая связь и СМС.

    Песков заявил о необходимости временных ограничений мобильной связи в Москве ради защиты граждан от все более технологичных угроз со стороны Киева.

    Между тем, операторы мобильной связи в Москве начали рассылку сообщений о полном восстановлении работы мобильного интернета после недавних ограничений.

    26 марта 2026, 12:48 • Новости дня
    Песков: Путин даст старт строительству нового Национального центра «Россия»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин в четверг намерен дать старт строительству нового Национального центра «Россия», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Это будет новое выставочное пространство, где будут экспонироваться все достижения российской экономики, российского общества, социальной сферы России, указал Песков, передает РИА «Новости».

    «Когда-то это называлось ВДНХ, ВДНХ в Москве и продолжает сейчас процветать, но это будет уже принципиально новый подход, и сегодня будет соответствующая капсула заложена», – пояснил представитель Кремля.

    В 2024 году президент России объявлял о создании Национального центра «Россия» на площадке «Экспо».

    25 марта 2026, 21:25 • Новости дня
    Путин поддержал создание альтернативы Нобелевской премии по литературе
    Путин поддержал создание альтернативы Нобелевской премии по литературе
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на заседании Совета по культуре одобрил предложение Захара Прилепина о создании международной литературной премии.

    Владимир Путин одобрил предложение Захара Прилепина о создании альтернативной международной литературной премии, не зависящей от политической ситуации, сообщается на сайте Кремля.

    «Идея правильная, хорошая. У людей должны быть альтернативы – у талантливых людей, добивающихся выдающихся результатов, показывающих эти результаты и нашей стране, и всему читающему мировому сообществу», – заявил президент.

    Путин добавил, что обязательно поручит Министерству иностранных дел заняться данным вопросом, а сам планирует обсудить детали с коллегами напрямую.

    «Надо это сделать, обязательно поработаем. Я с коллегами тоже поработаю напрямую. И МИД поручу это сделать», – добавил глава государства.

    Владимир Путин на заседании Совета по культуре заявил о необходимости поддерживать авторов, создающих произведения для детей.

    26 марта 2026, 00:47 • Новости дня
    Житель Подмосковья пострадал при пожаре из-за сбитого дрона ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Житель подмосковного селя Кленово пострадал при пожаре из-за сбитого дрона ВСУ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Max-канале.

    «Сбит ещё один вражеский беспилотник. По предварительной информации, его обломки упали в районе села Кленово, в результате чего в частном доме возник пожар, пострадал один человек», – написал он.

    Столичный градоначальник уточнил, что на месте работают городские экстренные службы, пострадавшему оказывают необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщал в среду, что с начала суток силы ПВО сбили 11 дронов на подлете к городу. Аэропорт Шереметьево после 22.00 стал принимать и выпускать рейсы по согласованию. К такому же режиму работы перешел аэропорт Внуково.


    25 марта 2026, 21:44 • Новости дня
    Путин призвал к усилению контроля над иностранным кино в России
    Путин призвал к усилению контроля над иностранным кино в России
    @ Maxim Platonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости более строгого контроля над иностранным кино в стране.

    По его словам, через зарубежные фильмы на российский рынок без должного регулирования попадает идеологически неправильная информация, передает ТАСС. Обсуждая вопрос квотирования иностранного кино на заседании Совета по культуре, Путин подчеркнул, что в ряде стран такие вопросы решаются гораздо жестче. Он обратил внимание на то, что Россия часто финансово не поддерживает собственных кинематографистов, а средства, наоборот, уходят на поддержку зарубежного контента.

    «Ну а мы-то чего рот разеваем? И идеологически пропускаем какие-то вещи совершенно тупые, нам не нужные», – сказал президент. Он добавил, что речь не идет о полном запрете иностранного кино, но необходима выстроенная система, которая будет способствовать развитию отечественной киноиндустрии и контролю содержания, поступающего из-за рубежа.

    Напомним, Путин в среду по видеосвязи проводит заседание Совета при президенте по культуре. В ходе заседания он одобрил предложение писателя Захара Прилепина о создании альтернативной международной литературной премии, не зависящей от политической ситуации, а также раскритиковал осудивших СВО деятелей культуры за молчание об атаке на Иран.

    26 марта 2026, 15:42 • Новости дня
    Путин сравнил последствия конфликта на Ближнем Востоке с COVID-19
    Путин сравнил последствия конфликта на Ближнем Востоке с COVID-19
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Последствия конфликта на Ближнем Востоке вызывают серьезные опасения, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

    По его словам, сейчас сложно делать точные прогнозы, но необходимо адаптироваться к сложившимся условиям, передает ТАСС.

    Путин добавил, что уже появляются оценки, сравнивающие влияние этого конфликта с эпидемией коронавируса. Президент напомнил, что пандемия в свое время резко затормозила развитие всех регионов мира.

    В начале марта Путин и лидер ОАЭ обсудили конфликт на Ближнем Востоке.

    Во вторник российский лидер обсудил с главой Узбекистана ситуацию на Ближнем Востоке и Украину.

    26 марта 2026, 15:52 • Новости дня
    Путин предостерег от «проедания» дополнительных доходов от роста цен на нефть
    Путин предостерег от «проедания» дополнительных доходов от роста цен на нефть
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин предупредил о необходимости сохранять благоразумие на фоне роста цен на нефть и нестабильности рынков.

    Президент России Владимир Путин в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей предостерег от необдуманного использования дополнительных доходов, полученных за счет роста нефтяных котировок, передает ТАСС. Глава государства отметил, что рынки сейчас нестабильны, и эта ситуация может создать соблазн быстро потратить поступающие средства.

    Путин подчеркнул: «Сейчас, когда растут котировки нашего традиционного экспорта, но и рынки лихорадит, может появиться соблазн воспользоваться ситуацией, получить конъюнктурные доходы и, что называется, их проесть, пустить на дивиденды, либо, что касается уже государства, раздуть бюджетные расходы, бюджетные траты».

    Он призвал и бизнес, и государство сохранять благоразумие в вопросах управления сверхдоходами. Путин отметил необходимость долгосрочного подхода к экономической политике и подчеркнул важность финансовой стабильности в условиях волатильности мировых рынков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Новак заявил, что цены на нефтепродукты на мировом рынке достигли рекордных значений. Кризис на Ближнем Востоке привел к росту стоимости энергоносителей. Ограничения на экспорт в ряде стран также повлияли на мировые цены на нефтепродукты.

    25 марта 2026, 21:22 • Новости дня
    Путин запретил вывоз из России в ЕАЭС более 100 тыс. долларов наличными

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит ограничения на вывоз из страны наличных денежных средств и золотых слитков.

    Согласно документу, начиная с 1 апреля, запрещается вывозить из России в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наличные деньги на сумму, превышающую 100 тыс. долларов, передает ТАСС.

    Также с 1 мая вступает в силу запрет на вывоз из России золотых слитков массой более ста граммов.

    В прошлом году в России предложили ограничить вывоз золота 100 граммами.

    25 марта 2026, 18:30 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении трех БПЛА на подлете к Москве

    Собянин: На подлете к Москве сбиты три БПЛА

    Tекст: Валерия Городецкая

    Системы противовоздушной обороны Министерства обороны уничтожили три беспилотника, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Системой ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил мэр Москвы в Max.

    Днем в среду Собянин сообщал о двух летевших к столице дронах. До этого силы ПВО сбили 11 дронов на подлете к Москве.

    25 марта 2026, 20:52 • Новости дня
    Путин поддержал возвращение федерального статуса хору Попова
    Путин поддержал возвращение федерального статуса хору Попова
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время неформального разговора с лауреатами премий в сфере культуры поддержал возвращение федерального статуса Большому детскому хору имени Попова.

    С соответствующим предложением выступил заслуженный артист России Анатолий Кисляков, сообщил Кремль в Max.

    В среду Путин вручил премии молодым деятелям культуры. Он заявил о вдохновляющей работе деятелей культуры России.

    25 марта 2026, 22:27 • Новости дня
    Путин заявил, что удерживаемых жителей Курской области Киев пытается обменять на боевиков

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре заявил, что Киев удерживает некоторых гражданских лиц, которых вывезли из Курской области, чтобы обменять их на своих военных.

    Владимир Путин на заседании Совета по культуре напомнил, что Киев удерживает некоторых гражданских лиц, которых вывезли из Курской области, чтобы обменять их на своих военных, следует из сообщения на сайте Кремля.

    По словам Путина, речь идет о мирных жителях, которых украинские власти насильно вывезли с территории Курской области. Он подчеркнул, что киевские власти не делают различий между комбатантами и гражданскими, используя любые методы для достижения своих целей.

    «Киевские власти до сих пор удерживают некоторых гражданских лиц, которых они насильственно утащили из Курской области, пытаются их менять на военных», – заявил президент, отметив, что это недопустимая практика.

    Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала недопустимым требование украинской стороны по обмену гражданских лиц на осужденных преступников.

    Помощник президента Владимир Мединский заявил о насильственном удержании более 20 мирных граждан на территории Украины.

    25 марта 2026, 21:52 • Новости дня
    Путин поручил ускорить решение по квотам на иностранное кино

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство культуры получило поручение от президента России Владимира Путин ускорить введение ограничений на показ иностранных фильмов в России, чтобы поддержать отечественную индустрию.

    Президент России Владимир Путин поручил министерству культуры ускорить принятие решения по квотированию иностранного кино в стране, передает РИА «Новости». Глава государства обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой как можно быстрее реализовать компромиссный документ, о котором ранее говорил помощник президента Владимир Мединский.

    На заседании Совета по культуре, проходившем в формате видеоконференции, Путин заявил: «Я вас прошу вот тот компромиссный документ, о котором сказал Владимир Ростиславович, все-таки его реализовать в жизни как можно быстрее». Министр культуры Ольга Любимова согласилась с поручением и подтвердила готовность приступить к выполнению задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о необходимости ужесточить контроль над иностранным кино в стране.

