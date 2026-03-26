Минстрой запланировал снизить цену домокомплектов

Стасишин заявил о намерении Минстроя снизить цену домокомплектов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Минстрой России намерен заняться оптимизацией цены квадратного метра домокомплектов. Такое заявление сделал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин во время доклада в Совете Федерации, передает ТАСС.

«Нам нужно оптимизировать цену квадратного метра строительства индустриальным способом, то есть домокомплектов», – отметил Стасишин. Он подчеркнул, что увеличение объемов строительства позволит сделать этот процесс более эффективным.

По словам чиновника, чем выше будет объем строящихся индустриальных домов, тем быстрее удастся добиться снижения стоимости квадратного метра.

Ранее банки страны сократили объем кредитных линий для застройщиков почти на 483 млрд рублей. До этого в России ввели национальный стандарт для оценки качества отделки новостроек для установления единых критериев и снижения конфликтов при приемке квартир.

Также Минстрой обновил правила эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения.



