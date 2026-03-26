Путин поручил снизить «бумажную нагрузку» для врачей и педагогов

На пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей президент Владимир Путин заявил о необходимости снизить уровень бюрократизации в бюджетных учреждениях, передает ТАСС.
«Такую же дебюрократизацию и снижение бумажной нагрузки необходимо провести и в бюджетной сфере. Здравоохранению, образованию предстоит оптимизировать отчетность и другую документацию, чтобы врачи, учителя, педагоги могли бы больше времени уделять пациентам, ученикам, студентам», – сказал глава государства.
Он добавил, что позитивные изменения уже происходят, особенно в Москве, где, по словам президента, движение в этом направлении наиболее заметно.
