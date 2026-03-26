Путин заявил о новой реальности для глобальной экономики

«События, с которыми сталкивается мировое сообщество в последние годы, показывают, что потрясения в торговой, инвестиционной сферах, в международных отношениях в целом происходят всё чаще и чаще, становятся новой реальностью, сопровождают переход всей глобальной экономики к новому состоянию», – приводятся его слова в канале Кремля в Max.
«Чтобы ответить на вызов времени, Россия должна быть сильной, <…> единой в понимании своих национальных интересов, в решении текущих задач, которые стоят перед нами, в достижении стратегических целей развития», – отметил Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Национальный центр «Россия» на 35-й съезд Российского союза промышленников и предпринимателей.
Путин заявил, что последствия конфликта на Ближнем Востоке вызывают серьезные опасения.