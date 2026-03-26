Житель Владимирской области получил 15 лет за подготовку подрыва

Во Владимирской области мужчине дали 15 лет за попытку подрыва авиатехники

Tекст: Тимур Шайдуллин

Владимирский областной суд вынес приговор 35-летнему жителю Киржачского района, которого признали виновным в преступлениях против основ конституционного строя и безопасности государства, сообщает пресс-служба судов региона. Суд установил, что осужденный был участником диверсионного сообщества и предоставлял данные о военных и гражданских объектах сотруднику СБУ для нанесения ударов беспилотниками. Он приобрел несколько дронов, прошел обучение по их управлению и подготовил взрывчатку для организации диверсий против авиационной техники Вооруженных сил России.

По данным суда, его деятельность координировал руководитель организованной преступной группы. Мужчина доставил к себе домой взрывчатые вещества для сборки самодельных устройств. 15 марта 2025 года его задержали сотрудники ФСБ России. На суде он признал вину и содействовал расследованию.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет: первые два года шесть месяцев отбывать в тюрьме, оставшийся срок – в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф 500 тыс. рублей и ограничение свободы на год и шесть месяцев. Конфискованы ноутбук, телефон и несколько дронов с комплектующими. Приговор пока не вступил в законную силу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 марта другого жителя Владимирской области задержали по подозрению в подготовке подрыва российской военной авиатехники по заданию украинских спецслужб.

Также в четверг бывший министр здравоохранения Владимирской области Валерий Янин был признан виновным в превышении должностных полномочий и приговорен к пяти годам колонии.



