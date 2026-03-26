Еврокомиссия начала разбирательство против Snapchat из-за угроз детям

Еврокомиссия заподозрила Snapchat в рисках для безопасности детей в интернете

Tекст: Мария Иванова

Европейская комиссия объявила о начале официального разбирательства, передает РИА «Новости».

В заявлении сказано: «Еврокомиссия начала официальное разбирательство, чтобы проверить, обеспечивает ли Snapchat высокий уровень безопасности, конфиденциальности и защиты детей в интернете в соответствии с законом о цифровых услугах (DSA)».

По данным ЕК, Snapchat мог нарушить DSA, подвергая несовершеннолетних риску груминга и вербовки в преступных целях, а также предоставляя доступ к информации о продаже незаконных товаров, включая наркотики, и продукции с возрастными ограничениями, такой как электронные сигареты и алкоголь.

В документе напомнили, что по правилам Snapchat пользоваться платформой разрешено только с тринадцати лет. Еврокомиссия подозревает, что проверка возраста по принципу самодекларирования недостаточна, не препятствует доступу детям младше тринадцати и не позволяет корректно определять, достиг ли пользователь семнадцати лет для применения нужных возрастных настроек.

Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам, среди которых X, Meta* (корпорация признана экстремистской и запрещена в России), TikTok, требуя устранения нарушений закона о цифровых услугах Евросоюза и угрожая штрафами или ограничением работы компаний на территории ЕС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия признала дизайн TikTok вызывающим привыкание и нарушающим Закон о цифровых услугах из-за недостаточной защиты несовершеннолетних.

Ранее Еврокомиссия начала расследование в отношении четырех крупных порноресурсов из-за подозрений в несоблюдении требований Акта о цифровых услугах по защите детей от доступа к порнографии.

Совет ЕС утвердил новые правила для IT-компаний по борьбе с материалами о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, включая обязанность удалять и блокировать такой контент.