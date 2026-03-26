Минфин сообщил о сохранении прежних правил переводов между физлицами

Tекст: Денис Тельманов

Минфин сообщил, что с 1 апреля вступят в силу обновленные правила по переводам денежных средств, однако они не повлияют на переводы между физическими лицами, передает РИА «Новости»,

В пресс-службе министерства пояснили, что обновленный приказ не содержит концептуальных изменений в отношении переводов между гражданами. Обычные операции между физлицами будут осуществляться по действующим правилам.

Документ в новой редакции определяет порядок переводов средств для уплаты налогов, сборов, штрафов и других платежей в бюджетную систему России, а также платежей на казначейские счета и платежей за услуги автономных учреждений.

В Минфине подчеркнули: «Таким образом, с 1 апреля 2026 года регулируются правила заполнения реквизитов исключительно для переводов в бюджетную систему РФ (налоги, сборы, штрафы) и платежей на казначейские счета. Обычные переводы между физическими лицами этот документ не затрагивает».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин России предложил обязать банки отказывать гражданам во внесении наличных на счет или вклад через банкоматы и другие технические устройства при сумме более 1 млн руб. в месяц.

Минфин также выступил за расширение полномочий Федеральной налоговой службы и обязать Банк России предоставлять ей информацию о переводах между физическими лицами.