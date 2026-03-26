  СК раскрыл детали атаки на газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземноморье
    В Европе началась битва за топливо
    26 марта 2026, 14:45 • Новости дня

    Минобороны рассказало о ходе боевого слаживания войск БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащие войск беспилотных систем завершили подготовку и приступили к отработке совместных боевых задач на одном из полигонов Московского военного округа, сообщили в Минобороны.

    Российские военнослужащие, недавно зачисленные в войска беспилотных систем, проходят боевое слаживание после трех месяцев подготовки. Учения проходят на одном из полигонов Московского военного округа и предназначены для рот наземных робототехнических комплексов и коптерных беспилотников, завершивших обучение в учебном центре МВО, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

    Во время боевого слаживания военнослужащие учатся координировано штурмовать укрепленные опорные пункты условного противника, эвакуировать раненых и оказывать первую медицинскую помощь. Также бойцы совершенствуют навыки работы со средствами связи, радиоэлектронной борьбы, преодоления минных заграждений и уклонения от вражеских БПЛА, используя комплексы «Курьер» и FPV-дроны.

    В Минобороны РФ отметили, что комплексная организация занятий помогает значительно быстрее обучать военных необходимым навыкам для работы в зоне спецоперации. При этом акцент делается на практическом применении знаний, полученных в ходе подготовки.

    Инструктор с позывным «Путник» заявил: «Здесь в комплексе всё происходит, то есть, управление, ремонт, знания ТТХ, знание электроники, знание радиоволн. Довольно-таки большой спектр знаний у операторов. Поэтому они ценятся». По его словам, после курса подготовки военнослужащий способен собрать как «птичку», так и «танк».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России планируют обучить свыше 70 тыс. специалистов для управления беспилотными системами в 2026 году.

    Ранее в российских регионах начался прием заявлений от желающих служить в новых подразделениях Войск беспилотных систем с контрактами от одного года. Позже стало известно, что войска беспилотных систем стали самым популярным родом войск для заключения контракта с Минобороны России.

    25 марта 2026, 18:12 • Новости дня
    Великий Новгород остался без водоснабжения
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Великий Новгород полностью остался без водоснабжения, сообщили в мэрии города.

    Власти пояснили, что из-за отсутствия электроэнергии остановлена работа городских очистных сооружений, передает «Интерфакс». Что стало причиной происшествия, выясняется.

    В августе Судак и Коктебель остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе.

    25 марта 2026, 21:08 • Новости дня
    Путин раскритиковал осудивших СВО деятелей культуры за молчание об атаке на Иран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Деятели культуры, которые в начале спецоперации на Украине подписывали письма с ее осуждением, сейчас никак не выражают свою позицию по поводу действий США и Израиля в отношении Ирана, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре.

    «Вы сказали про тех, кто подписывал всякие письма – я так понимаю, что после начала СВО. Но, уверен, что эти любители эпистолярного искусства вряд ли что-то написали после начала сегодняшних непростых, трагических событий на Ближнем Востоке», – сказал Путин, комментируя выступление писателя Захара Прилепина, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что отсутствие реакции со стороны известных деятелей культуры на события в Иране говорит о зависимости их «совести» от политической конъюнктуры.

    Напомним, Путин в среду по видеосвязи проводит заседание Совета при президенте по культуре.

    25 марта 2026, 19:30 • Видео
    Иран потребовал от США невозможного

    В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    25 марта 2026, 15:59 • Новости дня
    Россияне начали массово отменять туры в ОАЭ

    АТОР сообщил о массовой отмене туров россиян в ОАЭ

    Россияне начали массово отменять туры в ОАЭ
    @ Li Xin/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Туристы массово аннулируют поездки в страны Персидского залива, чаще предпочитая перебронирование туров вместо возврата средств, сообщает АТОР.

    Россияне массово аннулируют туры в ОАЭ и другие страны Персидского залива на март и апрель, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Там отметили: «Сейчас отмены носят массовый характер и затрагивают уже не только март, но и апрель. По данным туроператоров, практически все туры с вылетами в марте аннулируются, а туристы активно отказываются и от апрельских поездок в закрытые для продажи направления – ОАЭ, Катар, Бахрейн, Оман и Саудовская Аравия».

    Туристы и турагенты в большинстве случаев выбирают не возврат денег, а перебронирование туров. По данным АТОР, в некоторых компаниях доля перебронирований достигает 70-80%. Самыми популярными альтернативами стали Египет, Турция и Таиланд.

    Процесс возврата денег может затянуться из-за высокой нагрузки на туроператоров и длительных процедур с использованием средств из фондов персональной ответственности (ФПО). В АТОР отмечают, что формирование реестра для таких выплат занимает до шести месяцев, а сами выплаты могут осуществляться еще в течение 60 рабочих дней. На практике часть туристов может вернуть деньги только к декабрю 2026 года.

    Дополнительные сложности вызывает позиция партнеров. Авиакомпании, как правило, возвращают средства без проблем, однако отели действуют по-разному: часть готова вернуть предоплаты, часть – нет. В ассоциации объяснили, что именно эти суммы становятся фактически понесёнными расходами, которые удерживаются при аннуляции тура.

    Туроператоры выбирают разные стратегии в работе с возвратами и перебронированиями. Некоторые компании готовы использовать ФПО, чтобы вернуть деньги, другие надеются договориться с поставщиками и не задействовать фонды. Окончательные решения зависят от объема проданных туров и структуры контрактов.

    Ранее россияне стали отменять и перебронировать поездки в Таиланд и на Бали, теряя десятки тысяч рублей на штрафах за отмену брони.

    До этого туроператоры разрешили отменять туры в страны Персидского залива, распространив льготы до конца марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потери в выручке туроператоров от аннулирования туров из-за ситуации на Ближнем Востоке могут составить до 10 млрд рублей, если конфликт продлится и в апреле.


    26 марта 2026, 03:55 • Новости дня
    Начались бои за Рай-Александровку в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    После освобождения Никифоровки российские военнослужащие подошли к юго-восточным окраинам соседней Рай-Александровки в Донецкой Народной Республике и начали бои за ее освобождение, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Сейчас наши военнослужащие с юго-восточного направления уже подходят к Рай-Александровке и начинают обрабатывать позиции украинских боевиков», – сказал он ТАСС.

    Марочко отмечал, что освобождение Никифоровки позволит армии России перейти к борьбе за стратегически важную Рай-Александровку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска 25 марта освободили Никифоровку в ДНР. Днем ранее – освободили Песчаное в Харьковской области, что станет определенным рубежом и для ВСУ, и для российских бойцов, рассказал Марочко.

    За прошлую неделю ВС России освободили пять населенных пунктов в зоне СВО.


    25 марта 2026, 19:24 • Новости дня
    Экс-замгубернатора обвинил в хищениях на укреплениях Курской области покойного Старовойта

    Экс-замгубернатора обвинил в хищениях на укреплениях Курской области покойного Старовойта
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший замгубернатора Курской области Алексей Смирнов, выступая в суде, заявил, что экс-губернатор региона Роман Старовойт получил около 100 млн рублей в виде откатов при строительстве фортификационных сооружений.

    Смирнов дал показания как свидетель по делу о взятке, передает РИА «Новости». «Я не знаю и не помню всех подрядчиков, которые осуществляли строительство как на территории ДНР и Курской области, так и подрядчиков, осуществляющих строительство фортификационных сооружений. Всего за период с февраля 2022-го по август 2024 года, Старовойт получил откаты со стороны... в мангушском Мариуполе, от сделок с фортификационных сооружений на территории Курской области около 100 миллионов рублей», – заявил Смирнов.

    Напомним, уголовные дела в отношении Смирнова и его заместителя поступили на рассмотрение в Ленинский райсуд Курска в начале февраля. В сентябре его заподозрили в получении взятки в особо крупном размере.

    Экс-глава Минтранса и бывший губернатор Курской области Роман Старовойт был найден мертвым в парке Одинцовском городском округе в июле прошлого года. На его теле обнаружили огнестрельное ранение.

    26 марта 2026, 00:47 • Новости дня
    Житель Подмосковья пострадал при пожаре из-за сбитого дрона ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Житель подмосковного селя Кленово пострадал при пожаре из-за сбитого дрона ВСУ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Max-канале.

    «Сбит ещё один вражеский беспилотник. По предварительной информации, его обломки упали в районе села Кленово, в результате чего в частном доме возник пожар, пострадал один человек», – написал он.

    Столичный градоначальник уточнил, что на месте работают городские экстренные службы, пострадавшему оказывают необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщал в среду, что с начала суток силы ПВО сбили 11 дронов на подлете к городу. Аэропорт Шереметьево после 22.00 стал принимать и выпускать рейсы по согласованию. К такому же режиму работы перешел аэропорт Внуково.


    26 марта 2026, 10:10 • Новости дня
    США приготовились к производству танков Abrams нового поколения
    @ US Army

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская армия рассчитывает приступить к серийному выпуску танков M1E3 Abrams нового поколения уже в 2025 году после испытаний прототипов.

    США могут начать серийное производство танка нового поколения M1E3 Abrams уже в следующем году, передает TWZ.

    Окончательные сроки зависят от результатов испытаний первых прототипов, которые поступят в войска этим летом или ранней осенью в рамках программы ускоренного внедрения новых технологий и тактик.

    Первый прототип M1E3 показали на автосалоне в Детройте в январе, намного раньше намеченного срока. Новый танк принципиально отличается от текущих версий: у него изменённый корпус, полностью дистанционно управляемая башня и гибридная силовая установка с дизельным двигателем Caterpillar и трансмиссией SAPA. По словам представителей армии, новая силовая установка позволит снизить расход топлива на 40–50% по сравнению с предыдущими модификациями.

    В конструкции M1E3 используются новые облегчённые гусеницы и гидропневматическая подвеска, которая увеличивает пространство для экипажа и позволяет регулировать высоту танка. Экипаж теперь состоит из трёх человек, которые размещаются в передней части корпуса, а функция заряжающего автоматизирована. Такой подход напоминает российский Т-14 Армата, хотя его массовое применение пока ограничено.

    В прототипе установлена новая система наблюдения Leonardo DRS S3 и дистанционно управляемый боевой модуль от EOS, оснащённый автоматическим гранатомётом, пулемётом и противотанковой ракетой Javelin. В перспективе вооружение может быть дополнено пусковыми для барражирующих боеприпасов, а защита усилена израильской системой активной защиты Iron Fist, которая уже стоит на некоторых других американских бронемашинах.

    Армия США планирует дальнейшую доработку конструкции M1E3, учитывая отзывы военных и результаты испытаний. Если прототипы проявят себя успешно, серийное производство может стартовать уже через 12 месяцев, а итоговая версия может заметно отличаться от текущего образца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США на выставке в Детройте показали прототип новой модификации танка Abrams, созданной по итогам боевого применения на Украине.

    Американские производители танков в последние годы начали внедрять на Abrams российские технологические решения по защите машин, включая всеракурсную динамическую защиту и методы снижения заметности.

    В рамках радикальной модернизации Abrams Пентагон планирует сократить массу танка, оснастить его автоматом заряжания и гибридной дизель-электрической силовой установкой для снижения расхода топлива.

    25 марта 2026, 21:44 • Новости дня
    Путин призвал к усилению контроля над иностранным кино в России
    @ Maxim Platonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости более строгого контроля над иностранным кино в стране.

    По его словам, через зарубежные фильмы на российский рынок без должного регулирования попадает идеологически неправильная информация, передает ТАСС. Обсуждая вопрос квотирования иностранного кино на заседании Совета по культуре, Путин подчеркнул, что в ряде стран такие вопросы решаются гораздо жестче. Он обратил внимание на то, что Россия часто финансово не поддерживает собственных кинематографистов, а средства, наоборот, уходят на поддержку зарубежного контента.

    «Ну а мы-то чего рот разеваем? И идеологически пропускаем какие-то вещи совершенно тупые, нам не нужные», – сказал президент. Он добавил, что речь не идет о полном запрете иностранного кино, но необходима выстроенная система, которая будет способствовать развитию отечественной киноиндустрии и контролю содержания, поступающего из-за рубежа.

    Напомним, Путин в среду по видеосвязи проводит заседание Совета при президенте по культуре. В ходе заседания он одобрил предложение писателя Захара Прилепина о создании альтернативной международной литературной премии, не зависящей от политической ситуации, а также раскритиковал осудивших СВО деятелей культуры за молчание об атаке на Иран.

    26 марта 2026, 10:41 • Новости дня
    Bloomberg: Словакия может стать крупнейшим производителем боеприпасов для армий Европы
    @ REUTERS/Radovan Stoklasa

    Tекст: Мария Иванова

    Некогда автомобильный центр Европы делает ставку на оборону, превращая завод ZVS в Дубнице-над-Вагом в ключевую площадку крупнокалиберных боеприпасов, отмечает Bloomberg.

    Трансформация словацкой оборонки стала частью масштабного роста военного производства в странах НАТО, пишет Bloomberg.

    Завод ZVS Holding в Дубнице-над-Вагом, построенный в годы холодной войны, после распада социалистического блока почти остановился: число работников сократилось с 7 тыс. до нескольких сотен, цеха сдавали под картриджи и школьные парты.

    Семья чешского миллиардера Михаила Стрнада через Czechoslovak Group (CSG) получила контроль над 50% ZVS в 2015 году и в 2020 году сконцентрировалась на крупнокалиберных боеприпасах. С начала конфликта на Украине выпуск снарядов вырос с примерно 30 тыс. до сотен тысяч в год, а экспорт оборонной продукции за четыре года увеличился на 2200%, до 2,4 млрд евро.

    Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил: «В разгар этого тяжелейшего экономического кризиса, охватившего Европу, оборонная промышленность – одна из немногих оставшихся линий жизни для нашей экономики». Он рассчитывает на «хорошие 30 лет процветания» и прогнозирует, что доля оборонки может достигнуть 3% ВВП, тогда как автомобильная отрасль, дающая около 10% ВВП, застыла на уровне примерно 1 млн машин в год.

    Ключевая роль в росте принадлежит CSG: по данным Стокгольмского института исследования проблем мира, концерн показал наибольший процентный рост выручки среди ста крупнейших мировых оборонных компаний в 2024 году. В 2024 году CSG провела крупнейшее в истории первичное размещение чисто оборонной компании на бирже Амстердама, а состояние Стрнада по оценке Bloomberg Billionaires Index почти удвоилось, до 31 млрд долларов.

    Инвестиции акционеров в ZVS за последние четыре года составили около 100 млн евро, на эти средства восстановили старые мощности и строят новые площадки, включая третью фабрику в городе Стражске. Сейчас на двух предприятиях заняты 1400 человек, к моменту запуска третьего объекта штат должен вырасти до 2000 сотрудников, а совокупная мощность превысит 1 млн крупнокалиберных снарядов в год.

    Контракты ZVS с Минобороны Словакии, Польшей и другими странами НАТО уже заключены до 2029 года, а руководство компании заявляет: «Мы планируем расти, в конечном счете массированный артиллерийский огонь нечем заменить в бою».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году экспорт вооружений из Словакии достиг 1,15 млрд евро, составляя около 1% ВВП страны.

    Министр обороны Словакии Роберт Калиняк в интервью Bloomberg заявлял о росте производства боеприпасов в стране и ограниченных возможностях контроля за их дальнейшими поставками.

    25 марта 2026, 17:40 • Новости дня
    В МИД подтвердили паузу в трехсторонних переговорах по Украине

    В МИД подтвердили паузу в трехсторонних переговорах по Украине
    @ Belkin Aleksey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин воздержался от прогнозов относительно будущего трехсторонних переговоров по вопросу Украины.

    Он подчеркнул, что встречи находятся в состоянии паузы, передает ТАСС.

    «Пауза, вот вам и стадия. Я не готов ничего сказать, кроме того, что уже сказал (пресс-секретарь президента РФ) Дмитрий Сергеевич Песков. Я не хочу делать никаких прогнозов, чтобы потом не объяснять, почему они не сбылись», – заявил Галузин журналистам.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что работа трехсторонней группы Россия, США и Украины по вопросам урегулирования на Украине поставлена на паузу.

    В субботу украинская делегация прибыла в Майами для проведения двусторонней встречи с представителями США по вопросам урегулирования конфликта на Украине.

    25 марта 2026, 15:42 • Новости дня
    Захарова обвинила Киев в подготовке боевиков для Африки

    Захарова обвинила Киев в подготовке боевиков для Африки
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев сотрудничает с террористическими группировками и готовит боевиков для борьбы с легитимными правительствами, в том числе африканских стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По словам Захаровой, украинские власти не только активно используют террористические методы, но и взаимодействуют с международными террористическими группировками и транснациональными криминальными сетями, передает РИА «Новости». Она подчеркнула, что речь идет о подготовке боевиков, которых впоследствии направляют для дестабилизации ситуации в различных регионах, в особенности в Африке.

    Ранее МИД обвинил Запад и Киев в использовании африканских террористов для диверсий.

    В 2024 году власти Мали заявили, что Украина сотрудничает с местными террористическими группировками, которые пытаются устроить госпереворот.

    25 марта 2026, 17:44 • Новости дня
    Захарова раскритиковала заявление посла Израиля о позиции Москвы по Ирану

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что заявления израильского посла о позиции Москвы по иранскому конфликту наносят ущерб двусторонним отношениям.

    Заявления посла Израиля в России Одеда Йосефа относительно позиции Москвы по иранскому конфликту не способствуют укреплению дружественных связей между странами. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

    По словам Захаровой, неуместными представляются заявления посла о якобы однобокой, односторонней позиции Москвы в отношении текущей ситуации на Ближнем Востоке. Она подчеркнула, что такие оценки не соответствуют действительности, так как российская позиция основана на фактах и тщательном внешнеполитическом анализе.

    Дипломат также добавила, что публичные заявления и подобные оценки подходов страны пребывания со стороны посла не способствуют укреплению дружеских связей между государствами. МИД России призывает к более взвешенному подходу в подобных вопросах.

    Ранее посол Израиля Одед Йосеф был вызван в Министерство иностранных дел России из-за ракетного удара израильских ВВС по югу Ливана, в результате которого пострадали журналисты RT.

    До этого посол заявлял, что иранская АЭС «Бушер» не рассматривается Израилем как цель удара, поскольку приоритетом является противостояние политическому аппарату иранского режима.

    Между тем, как стало известно в среду, ситуация на станции «Бушер» продолжает развиваться по негативному сценарию после повторного удара по территории у действующего энергоблока, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.


    25 марта 2026, 16:24 • Новости дня
    Путин встретился с премьер-министром Вьетнама в Кремле
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в среду принял в Кремле премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня.

    На переговорах с российской стороны присутствуют помощник президента Юрий Ушаков, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев, а также глава Росатома Алексей Лихачев, передает РИА «Новости».

    Напомним, в воскресенье премьер-министр Вьетнама отправился с официальным визитом в Россию. Он подчеркнул особые отношения с Россией.

    В понедельник Россия и Вьетнам подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции на территории Вьетнама.

    25 марта 2026, 17:48 • Новости дня
    Морколлегия выработала меры для защиты судов из России

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве определили дополнительные шаги по нейтрализации террористических угроз для судов, следующих из российских портов или под флагом России.

    Совещание Морской коллегии России прошло в Москве под председательством помощника президента Николая Патрушева, передает ТАСС. На встрече обсуждались вопросы обеспечения безопасности судоходства на стратегических морских коммуникациях.

    Участники совещания выработали дополнительные мероприятия по нейтрализации террористических угроз в отношении судов, следующих из российских портов.

    Также были предложены меры, направленные на обеспечение суверенных прав России в Мировом океане, сохранение свободы судоходства и защиту судов, зарегистрированных под российским флагом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России рассматривают возможность сопровождения торговых судов кораблями ВМФ и внедрение специальных средств защиты из-за растущих угроз.

    Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что внутренний водный транспорт страны должен повысить уровень безопасности судов и гидросооружений от атак беспилотников.

    25 марта 2026, 18:52 • Новости дня
    МИД заявил о жестком ответе на поставки Японией оружия Киеву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Москва предупредила о жестких ответных мерах на попытки Японии наладить поставки вооружений Киеву, назвав их враждебными действиями.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что любые попытки японского руководства организовать поставки летальных вооружений и военной техники Киеву будут восприняты как враждебные действия против России. По ее словам, за такими шагами неизбежно последуют жесткие ответные меры со стороны Москвы, цитирует дипломата ТАСС.

    Захарова также отметила, что информация о намерении Токио приобрести у Киева беспилотники лишь подтверждает увеличение вовлеченности Японии в военное сотрудничество с киевским режимом. Она подчеркнула: «Очевидно, что все это еще больше отдаляет перспективу мирного урегулирования конфликта на Украине».

    Ранее агентство Kyodo со ссылкой на источники сообщало, что правительство Японии рассматривает возможность закупки и постановки на вооружение Сил самообороны беспилотников украинского производства. Для этого может быть подписано специальное соглашение о передаче вооружений, что откроет путь к поставкам Украине японского оружия после изменений в правилах экспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Япония под руководством нового премьера Санаэ Такаити планирует отменить введенные после Второй мировой войны самозапреты и вновь стать мощной военной державой.

    До этого сообщалось, что Токио готовится объявить о присоединении к программе НАТО по приобретению вооружений в США для поддержки Киева.

    В январе российский МИД уже заявлял, что официальный курс Японии по поддержке Киева будет учитываться при формировании политики России в отношении Токио.


