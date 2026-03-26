Потанин сравнил экономику России с дубом в грозу

Tекст: Денис Тельманов

Владимир Потанин выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, который проходит в Национальном центре «Россия» в Москве. В кулуарах мероприятия он сравнил экономику России с дубом, способным выдерживать сильные грозы, передает ТАСС.

«Экономика России, она как дуб в поле во время грозы. Гроза гремит, ветер дует, ветви дуба колышутся, а сам он стоит стабильно», – заявил Потанин журналистам. По его словам, несмотря на внешние потрясения и давление, страна продолжает сохранять устойчивость и стабильность.

Президент «Норникеля» подчеркнул, что российский бизнес и промышленность демонстрируют способность адаптироваться к вызовам и продолжают развиваться даже в сложных условиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, рубль достигал отметки 85 за доллар на прошлой неделе. Европейский суд юстиции признал подрыв российской экономики законной целью санкционной политики Евросоюза.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил важность поиска баланса между снижением инфляции и поддержкой экономического роста при обсуждении годового отчета Банка России.